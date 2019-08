sondaj / Preşedinte socialist la CC. Aici trebuia să ajungem?

Și Curtea Constituţională (CC) a ajuns pe mâna lui Igor Dodon, alături de Armată, SIS, Procuratură, CNA, Parlament şi alte instituţii-cheie în stat. S-a întâmplat luni, după ce preşedinte al Curţii a fost ales, prin „vot trucat”, socialistul Vladimir Ţurcan, deputat pe listele PSRM, fost ambasador al R. Moldova în Federaţia Rusă. „Preluarea controlului asupra CC de către o forţă politică, oricare ar fi aceasta, este un lucru grav”, a califacat situaţia prim-ministra Maia Sandu şi a cerut magistraților şă îşi facă publică opţiunea de vot, în caz contrar, „ne rezervăm dreptul să acţionăm în consecinţă”, a declarat Sandu.

Nicolae Osmochescu, ex-judecător al CC

Întrebarea de la care eu aş porni răspunsul ar fi, unde mama naibii au fost deputaţii ACUM când l-au votat pe Ţurcan la Curte. Ce, nu se ştia că e socialist? Nu se știa ce reputaţie are în societate? Atunci trebuiau analizate lucrurile – dacă votul pentru Ţurcan- preşedinte nu a fost cumva un târg. Acum, ce-i legat de „secretul” votului. Da, preşedintele, conform normei juridice, se alege prin vot secret, dar nimeni nu poate să îmi interzică să-mi fac public votul, atunci când apar dubii de trucare, de falsificare a voturilor… La urma urmei, e pusă în joc onoarea şi demnitatea judecătorilor. Dacă Curtea vrea să îşi spele cât de cât obrazul, trebuie să-şi anuleze decizia şi să pună din nou la vot alegerea președintelui.

Anatol Ţăranu, analist politic

S-a întâmplat o situație despre care mai mulţi analişti politici au avertizat de la bun început că se va întâmpla. Era clar că formarea „alianţei Kozak” nu putea fi făcută în detrimentul intereselor Moscovei. Da, ei au cedat în mare parte Guvernul către Blocul ACUM, dar au făcut-o fiind convinşi că vor putea compensa aceste cedări din contul altor domenii extrem de importante, precum securitatea şi justiţia. Ceea ce şi fac. Faptul că în funcţia de preşedinte al CC a fost plasată o persoană politică, cu afilieri de partid atât de clare, cum e V. Ţurcan, e foarte grav. Parlamentul şi-a încălcat propria Declaraţie de stat capturat. Temerile mai multor experţi că dezoligarhizarea poate trece în reoligarhizare, se realizează… Schimbul de acuzaţii între ACUM şi PSRM face dovada unei crize în Alianţă şi ieşirea din această criză poate fi sau ruperea Alianţei şi demararea anticipatelor, sau conformarea Blocului ACUM cu politica lui Dodon (a Rusiei) şi acceptarea, în consecință, a dominației lui Dodon în R. Moldova. Dar asta înseamnă subjugarea R. Moldova în plan geopolitic. Situația este foarte proastă şi, în mare măsură, acest lucru se datorează faptului că pe flancul unionist aşa şi nu s-a constituit o forță redutabilă care ar putea contrabalansa situaţia.

Vitalia Pavlicenco, preşedintă PNL

Coaliţia de guvernare PSRM-ACUM ne-a mai dezamăgit o dată. Prin judecătoii care i-au trimis la CC şi alegerea suspectă a lui V. Ţurcan în fruntea acestei instituții extrem de importante pentru statul R. Moldova şi identitatea acestui stat ni s-a dat de înțeles că CC va fi aservită politic Moscovei şi că nu va fi o Curte care să ia decizii în baza practicilor internaționale. A fost şi rămâne o iluzie să credem că dezoligarhizarea R. Moldova, prin dodonizare, poate duce la europenizare. Dodon urmărește un singur scop: să acapareze tot controlul asupra R. Moldova, după care – cel mai probabil după locale, să renunțe la cooperarea cu Blocul ACUM şi să formeze o nouă majoritate ori să anunțe alegeri anticipate. Soluția? Am spus-o de mai multe ori: unirea nu agonia.

Tudor Deliu, preşedinte PLDM

Contrar aşteptărilor, democraţia şi statul de drept în R. Moldova sunt într-un mare pericol. Sub acoperirea lozincilor de dezoligarhizare a statului are loc acapararea celor mai importante instituţii de către partidul pro-Putin al lui Ig. Dodon. Plasarea în fruntea CC a unui reprezentant al PSRM, care ştim a cui joc face, e gravă. Noi vom ieşi zilele acestea cu o Declaraţie, deoarece nu mai putem tolera ceea ce se întâmplă, cu atât mai mult că noi, la parlamentare, am susţinut Blocul ACUM, dar nu i-am mandatat să facă aceste lucruri pe care le fac în tandem cu socialiștii. Justificările pe Facebook nu ţin, acestea sunt niște jocuri. Ce ar putea urma? Greu de spus, pentru că prea multe lucruri au fost discreditate. Dacă lucrurile vor continua aşa, posibil să asistăm la destrămarea nu doar a acestui tandem, dar şi a Blocului ACUM şi să avem alegeri anticipate.

Pentru conformitate, P.G.