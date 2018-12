SONDAJ/ Dodon pleacă?

Încă o suspendare din funcţie pentru Igor Dodon, a cincea, în doi ani de mandat. Curtea Constituţională l-a lipsit vremelnic de atribuțiile de şef al statului, de data asta, pentru nepromulgarea a 4 legi, votate repetat de parlament. E vorba de statutul fostului Stadion republican, Legea privind Inspectoratul General al Carabinierilor, noul Cod al Audiovizualului şi declararea zilei de 9 Mai – Ziua Europei. În ajunul suspendării, speacherul Andrian Candu l-a avertizat pe Ig. Dodon că a intrat de prea multe ori în conflict cu Constituția şi că Legislativul ar avea motiv să examineze posibilitatea demiterii sale din funcţie.

Igor Dodon, iarăşi suspendat. Ar putea fi şi demis?

Vitalie Nagacevschi, Jurişti pentru Drepturile Omului

Nu există o prevedere legală clară, până în câte ori poate fi suspendat președintele, după care să intervină demiterea. Nu avem nişte termeni foarte clari, în acest sens, ca să spui că până în două sau 5 ori suspendat şi gata, mai departe e „caput”. Toare aceste „preduprejdenii” sunt mai mult de ordin politic. PD vrea să arăte tare în faţa alegătorilor şi, poate şi a partenerilor externi, cred eu. La nivel de supoziții, aceste suspendări ar putea continua fie până la viitoarele alegeri parlamentare, fie până la începerea unei proceduri de demitere, fie până la alegerea noului președinte. Parlamentul actual e pe final de mandat și dacă nu l-a demis până acum, nu-l mai poate demite. Şi nici nu cred că tare s-a dorit. Dar dacă și îl scoteau, i-ar fi făcut, probabil, un mai mare serviciu, decât deserviciu, într-un an electoral.

Nicolae Osmochescu, profesor universitar, doctor

Din punct de vedere al dreptului, demiterea e posibilă. Constituția prevede procedura legală de pornire a procesului de impeachment. Totul depinde de Parlament, dar motive sunt suficiente, ținând cont de distanțarea lui Igor Dodon de la exercitarea funcției de președinte prin refuzul, repetat, de a promulga legi, numiri în funcție etc. Efectele? Ar putea fi și pozitive, și negative. Pozitive – că în urma impeachmentului ar putea fi ales un nou președinte, pe care l-ar dori poporul. Pe de altă parte, demiterea în ajun de alegeri ar putea fi una negativă pentru societate și pozitivă pentru dânsul. El se poate plânge că a fost demis pe nedrept, că demiterea lui este o răfuială politică etc și asta ar putea duce la o creștere a ratingului electoral al socialiștilor. Ar putea exista efecte și pe plan internațional: unele țări vor încuviința, altele vor critica.

Oazu Nantoi, analist politic

Din momentul în care am constatat ca avem un stat captiv, este inutil să percepem acest spectacol dezgustător din punct de vedere al normelor statului de drept, dat fiind faptul că s-a ajuns la situația când noi nu credem nici în Curtea Constituțională. Înțelegem că țara este ghidată conform indicațiilor de la PDM. Ceea ce s-a întâmplat cu retragerea lui Marian Lupu, cu susținerea lui Dodon de către Partidul Democrat, cu parteneriatul dintre Dodon și Plahotniuc, începând cu renumita votare de comun acord a sistemului electoral mixt, e un spectacol care este interpretat de doi actori și jumătate (o jumătate este Ilan Șor). R. Moldova nu are președinte din moment ce Igor Dodon este portavocea lui Putin. Dilema este una simplă: sau această guvernare va fi schimbată, sau vom comenta degradarea până la moarte. Nu cred că se va ajunge la demiterea lui Dodon. E un spectacol. Dar dacă se va ajunge, va fi încă o linie roșie sub aspectul funcționalității statului, chiar dacă n-am nici un motiv să-l cred pe Igor Dodon președintele R. Moldova..

Fiodor Ghelici, Asociația „Moldova Mea”

Igor Dodon nu a fost președintele R. Moldova nici o clipă de când e în funcție. El a fost și rămâne președintele partidului socialiștilor și un emisar slugarnic al lui Putin în R. Moldova. S-a făcut de râs în doi ani cu vizitele sale la Moscova. Ceea ce face Dodon nu e politică. Într-o lume multipolară, nu poți sta cu gândul numai la Putin. Parcă-i un înamorat. Se mai îndoaie și alții în fața lui Putin, dar nu în măsura în care o face Dodon, care stă în cușca lui pe care și-a înnoit-o și de unde face declarații pe Facebook sau Odnoklassniki, promulgă sau nu promulgă legi, în dependență de ce-i place Moscovei. Dodon demult e în conflict cu Constituția. Și faptul că folosește instituția prezidențială în interesele electorale ale socialiștilor, e o nouă încălcare pentru care trebuie demis. Dacă nu va fi demis până la alegeri, după alegeri va fi demis, cu siguranță. R. Moldova are nevoie de un lider puternic. Dodon nu e lider.