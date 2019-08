SONDAJ/ Deputaţii pleacă în vacanţă. Ce au reuşit?

La nici două luni încheiate de activitate, Parlamentul pleacă în vacanţa de vară (1 august – 2 septembrie). Deşi, iniţial, deputaţii anunțau că vor renunţa la vacanţă („avem foarte mult de lucru”), până la urmă, părerile în Legislativ s-au împărţit: în timp ce unii declară că vor continua să muncească în comisii, alții aleg călătoriile. Amintim că Parlamentul s-a reunit în prima şedinţă plenară pe 8 iunie, curent.

Valentin Krîlov, comentator politic

După lege, deputaţii au dreptul la vacanţă. Dar…, pe 8 iunie, Parlamentul a investit Guvernul, iar un program de activitate al acestui Guvern aşa şi nu a fost aprobat. Da, ştim că perioada 7-8-9 iunie a fost una complicată şi rămâne complicată, nu avem organe de drept funcționale, fără de care este, practic, imposibil să schimbi ceva în R. Moldova… Nu e ușor, dar fără un program va fi şi mai complicat. Chiar dacă această coaliție de guvernare e una temporară, putea avea un program pentru un an sau pentru o perioadă nedeterminată. Eu nu înțeleg, în acest sens, poziția Parlamentului. Vreţi în vacanță? Poftim, dar dați-ne programul de activitate al Guvernului şi mergeți în vacanță, dacă considerați că meritați. Sau, cel puțin, spuneți că nu vreți să guvernați după lege.

Ludmila Bolboceanu, profesor universitar

Nu știu dacă au reușit ceva. Şi dacă „da”, ce anume, pentru că, la noi, populismul conduce R. Moldova. Nu vedem încă schimbări. Ceea ce auzim mai nou, e că se vor mări iarăși prețurile și taxele la servicii. Tare mă tem ca ceea ce ni s-a spus în campania electorală să nu rămână doar populisme electorale. Așteptăm să vedem ce va fi la 100 de zile de la investirea Guvernului, deşi Executivului îi este cel mai greu, cu partenerii de guvernare pe care îi are. Dodon deja încearcă să se spele pe mâini, motivând că Guvernul este al Blocului ACUM, deşi a pus mâna pe pozițiile cheie în stat. Cu scoaterea statului din captivitate şi combaterea corupției e ca şi cum a-i muta lucrurile dintr-o mână în alta, pentru că, la guvernare, sunt şi oameni sispectaţi de furtul miliardului şi de multe lucruri ce caută să fie camuflate. Așteptăm să vedem rezultatele Comisiei parlamentare de investigare a furtului miliardului…

Feodor Ghelici, Asociaţia „Moldova Mea”

Nu au reuşit nimic – mă refer la lucruri serioase, nu la declarațiile populiste, pe care le fac în Parlament. Noi nu am avut niciodată o situație parlamentară mai proastă. Știți de ce? Pentru că acest Parlament, ca şi Guvernul, este unul vremelnic. Ei sunt ca niște muncitori sezonieri. Şi rezultatul muncii lor este corespunzător. O mai mare debandadă şi haos în R. Moldova nu a existat. Toată fanfaronada asta, cu aceste demiteri şi angajări „prin concurs”, e o farsă, în spatele căreia se fac promovări în funcții a unor persoane angajate politic. Noi vedem cum, de la o zi la alta, toate funcțiile-cheie în stat trec sub controlul lui Dodon. Iar Dodon ştim noi de cine e controlat. Referitor la vacanță. După alegerile din 24 februarie şi până pe data de 8 iunie, mai bine de 3 luni, acest Parlament nu a lucrat nici o singură zi. Despre ce vacanță poate fi vorba? Pentru ce?

Alecu Reniță, Asociația Parlamentul 1990

Eu sunt foarte sceptic. Nu au reușit, practic, nimic, decât că Blocul ACUM este tot mai angajat în fortificarea imaginii lui Dodon. E foarte grav ceea ce se întâmplă. Toate structurile de forță sunt pe mâna lui Dodon, mai nou, și Procuratura, și Anticorupția, nu e clar ce va fi cu Consiliul Superior al Magistraturii sau cu Curtea Constituțională… Trebuie să ne întrebăm, dar care vor fi consecințele întregii acestei povești? Noi ce, din binom am făcut uninom și-l consolidăm pe Dodon? Este un proces foarte grav și el are loc sub paravanul dezoligarhizării R. Moldova și creării unui nou monstru. Vin timpuri grele… Vacanța – meritată, nemeritată? Dacă pornim de la faptul că Parlamentul a adoptat Declarația de stat capturat, această Declarație este, în fond, o stare de urgență pentru R. Moldova. Și cu asta e spus tot. Deputații jonglează cu prevederea constituțională, că sesiunea se încheie cu ultima zi a lunii iulie și următoarea sesiune începe în toamnă. Dar asta-i pentru situații ordinare or, în R. Moldova situația e departe de una ordinară…

Pentru conformitate, P.G.