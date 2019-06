sondaj / Alt Dodon, sau altă mască?

În 2016, la prezidențiale, Igor Dodon a promis retragerea R. Moldova din cadrul Acordului de Asociere cu UE, iar în prima zi de mandat a dat jos Drapelul UE de pe reședința prezidențială. După doi ani de politică prorusă și antioccidentală, luni, la întrevederea cu delegația Parlamentului European, Igor Dodon a vorbit de bine UE, a mulțumit „partenerilor europeni pentru recunoașterea noii guvernări” de la Chişinău, „pentru susținerea permanentă şi activă” și „asistenţa financiară fără precedent acordată Moldovei” şi „i-am asigurat că acordurile semnate cu UE vor rămâne în vigoare şi vor fi realizate”, a scris Dodon pe Facebook.

Plahotniuc a dat o lovitură de graţie serviciilor secrete ruse. El l-a demascat public pe Dodon ca agent, care face interesele Rusiei în R. Moldova. Mă refer la materialele video despre federalizare… Operaţiunea „Kozak-2” a fost demascată şi neutralizată. Da, Plahotniuc are şi păcate, dar el nu e Dodon. Acum, ca să dreagă borşul, Rusia a apucat calea ticăloşeniei şi i-a ordonat lui Dodon să se pună de bine cu europenii, ca noi să pierdem vigilenţa, iar Moscova să-şi facă planul mai departe. Pe ce funcţii în stat pune mâna Dodon? Pe Armată, SIS, Paza de Stat, Interne, deci, structurile de forţă. Rusia a început pregătirile pentru anticipate. Şi încearcă să-i îmbrace pe cap lui Dodon coroana de proeuropean, pentru a atrage de partea lui aripa proeuropeană a PD-ului care, cu siguranță, se va scinda. Şi asta nu-i tot. S-ar putea ca Rusia să râvnească şi la o parte a electoratului PAS, astfel încât, după anticipate, Dodon şi Năstase să poată face o majoritate parlamentară fără Maia Sandu.

Ceea ce face Dodon e un caz de prostituţie politică. Lui Dodon, căruia nu-i place Acordul de Asociere cu UE, i-au eşuat două lucruri de când e preşedinte. Unu: Rusia nu şi-a extins piaţa pentru mărfirile moldoveneşti. Aproape 70% din exporturile noastre merg pe pieţele europene. Și doi: în spaţiul ex-sovietic, pe dimensiunea euroasiatică, nu s-a întâmplat nimic serios, ca să zici că a fost o evoluţie serioasă… Situaţia îl obligă să aleagă altceva. Coaliția cu Blocul ACUM, care este bine văzut în UE, deschide calea deblocării finanţărilor şi Dodon nu vrea ca laurii, de pe urma acestei perspective, să revină doar Maiei Sandu sau lui Andrei Năstase. Dacă va accepta electoratul lui Dodon această mutare spre Vest? Electoatul lui a făcut totdeauna ceea ce i-a zis Rusia. Şi acum va face la fel.

Dodon nu poate fi altul, pentru că el nu există. El este o clonă a Moscovei, un agent paraşutat la preşedinţia R. Moldova, care a slujit până acum intereselor Rusiei la Chişinău, iar acum încearcă, ghidat de Kozak, să intre în graţiile UE pentru a face aceleaşi interese ruseşti şi pe plan european. Dodon nu face nimic de capul lui. Vedeţi că peste tot face trimitere, că asta a cerut-o Putin, cealaltă a cerut-o Kozak şi tot aşa. E o mare ticăloşenie ceea ce face. E o chestie absurdă, de altfel, ca şi această coaliţie PSRM-ACUM. Ori ei au fost întotdeauna împreună şi noi nu am ştiut, ori această coaliţie este un proiect rusesc de „dodonizare” a dreptei politice din R. Moldova. Eu nu ştiu cât va dura această „lună de miere” a lor, dar mă tem că ea nu se va termina cu bine.

Rusia încearcă să pună în practică politici expansioniste noi, mai rafinate și prin emisarii din fostele republici sovietice, gen Dodon, vrea să controleze procesul de integrare europeană… Au încercat cu războaie și nu a mers și acum își schimbă tacticile. Am înțeles că și la Tiraspol vor să pună un regim mai loial Chișinăului, dar ambele controlate de același Kozak. Problema știți care-i? Că Uniunea Europeană și America întotdeauna au manifestat loialitate. În 27 de ani, cu atâta suport din partea lor pentru R. Moldova, dar aici nu s-a produs mai nimic. Și acum ei se bucură că Dodon a renunțat la reziliera Acodului și consideră că prin această coaliție PSRM-ACUM au scos de pe ei o durere de cap, deși nu e clar, cine va reuși mai mult, Sandu și cu Năstase să-l europenizeze pe Dodon sau invers, pentru că, deocamdată, i se dau prerogative tot mai largi lui Dodon, se trec istituțiile statului tot mai mult sub controlul lui… Până la urmă, probabil, Dodon își va extinde fracțiunea din contul PDM, după care, într-o bună zi, va renunța la parteneriatul cu Blocul ACUM. Aici vrea să ajungă, cred eu.

Pentru conformitate, P.G.