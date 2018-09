SONDAJ/ 300 de milioane, pierdute la CEDO. E de vină Legea? Judecătorii?

În 21 de ani, de când este parte a Convenției Europene a Drepturilor Omului, R. Moldova a fost condamnată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO) în 381 de cazuri, 27 dintre care – de la începutul acestui an. În urma deciziilor Curţii, bugetul R. Moldova a fost prejudiciat de peste 300 milioane de lei. Din 2007, în adresa CtEDO au fost depuse circa 13 500 de cereri, în care statul este acuzat de încălcarea drepturilor şi libertăților fundamentale.

Ion Manole, Asociaţia „Promo-Lex”

Nu cred că problema e în legislație. Dacă ar fi aplicată corect, nu am avea situația pe care o avem. Problema e în sistemul judecătoresc. Deşi am avut parte în ultimii ani de o asistență serioasă pentru reformarea justiției, lumea oricum rămâne victimă a sistemului. Un sistem judecătoresc are menirea să apere oamenii şi nu viceversa. Lucrurile se pot schimba doar prin responsabilizarea celor care sunt de vină de încălcarea drepturilor omului, fie că ar fi obligaţi să achite compensații pentru dosarele pierdute, din cont propriu, fie ar fi lipsiți de dreptul de a fi promovați în funcție… 21 de ani, cred, au fot suficienți ca să ajungem un alt nivel de respectare a standardelor, pe care ne-am obligat să le respectăm. Faptul că R. Moldova a pierdut aproape 400 de dosare la CtEDO şi câteva sute de milioane de lei de la buget nu deranjează autoritățile. Şi nici pe judecători. Pentru că nu sunt banii lor.

Sergiu Mocanu, Mişcarea Antimafie

Banii pierduți în urma condamnărilor de la CtEDO sunt tributul plătit de noi unui sistem judecătoresc selectiv, subordonat clasei politice şi intereselor ei, nu intereselor statului şi ale cetățenilor. Am simțit-o pe pielea mea, atunci când am fost arestat la comandă politică și când R. Moldova trebuia să plătească o sumă foarte mare de bani pentru că am fost arestat fără motive. Spun asta, pentru că stăm acum în faţa unui proces în care R. Moldova va fi condamnată aşa cum nu a mai fost condamnată până acum. Mă refer la cazul celor 7 cetățeni turci, care nu au fost nici reținuți, nici expulzați, ci au fost răpiți și trimiși în Turcia… Problema știți care-i? Că acest sistem judecătoresc, angajat politic, nu mai poate fi ameliorat, iar judecătorii din acest sistem nu mai pot fi întorși statului şi intereselor unui stat de drept. Noi am trecut punctul din care nu îi mai poți întoarce înapoi. Şi aducerea unor judecători tineri în justiție nu rezolvă problema. E nevoie de schimbarea întregului sistem judecătoresc, iar asta nu se poate face fără schimbarea sistemului politic.

Natalia Moloşag, avocată

Eu nu aş pune vina pe lege. Şi nu doar pe seama judecătorilor. Partea lor de vină o au şi procurorii, şi avocaţii, şi executorii judecătorești. Nu este scutit de vină și politicul. Parlamentul, parcă, îşi face treaba: adoptă, modifică, adaptează legile la Convenţie. Problema e în aplicare. Sistemul judecătoresc în R. Moldova e dominat de aceleași vicii ca şi cel politic: interese, corupție, lipsă de transparență, implicarea politicului în justiție, încălcarea dreptului la apărare, aplicarea selectivă a legii. La noi Convenția e respectată şi interpretată ca şi Constituția. Nimeni nu are vreo treabă cu pierderea dosarelor la CtEDO, banii sunt plătiți din buget, sancțiuni, penalități nu există. Atât timp cât nu vor fi responsabilizați cei vinovați de pierderea dosarelor la CtEDO, toate vor rămâne pe vechi.

Vlad Gribincea, Centrul de Resurse Juridice

Curtea Europeană a constatat, de cele mai dese ori, că problemele care au condus la condamnarea R. Moldova nu erau în lege, ci în modul în care cei chemați să aplice legea, o aplicau. Deşi autoritățile insistă că au făcut reforme, eu nu am văzut vreo schimbare calitativă a actului de justiție. Şi nici n-are cum, pentru că atât cât nu există semnal clar, de sus în jos, că se vor schimbări calitative în justiție, schimbările din interiorul justiției nu trebuie așteptate. Eu nu pot spune că politicul influențează direct justiția, dar ceea ce pot să spun e că judecătorii sunt destul de precauți la ceea ce se întâmplă în domeniul politic şi nu cred că există foarte mulți judecători curajoși, care ar merge împotriva sistemului, dând soluțiile pe care le dictează conștiința şi legea. Schimbările sistemice nu vin din justiție, justiția doar asigură schimbarea sistemică. Imboldul vine din politic. Asta au demonstrat-o toate țările în care reforma justiției a avut succes.