De ce „migrează” primarii

În urma ale­ge­ri­lor loca­le din iunie 2015, can­di­da­ţii Par­ti­du­lui Demo­crat (PD) au obţi­nut vic­to­ria în 287 de loca­li­tă­ţi. Între timp, numă­rul pri­ma­ri­lor demo­cra­ţi, con­form site-ului for­ma­ţiu­nii, a ajuns la aproa­pe 400, PD reu­şind să atra­gă pes­te 100 de pri­ma­ri inde­pen­denţi sau de la alte par­ti­de, în spe­cial de la Par­ti­dul Libe­ral Demo­crat. Ca rezul­tat, în pre­zent, aproa­pe jumă­ta­te din cei 898 de pri­ma­ri din R. Mol­do­va sunt afi­li­a­ţi Par­ti­du­lui Demo­crat.

Între­ba­ţi ce i-a deter­mi­nat să ade-re la PD, majo­ri­ta­tea pri­ma­ri­lor „migra­to­ri” spun că au făcut acest gest din pro­prie ini­ţi­a­ti­vă şi „pen­tru bine­le loca­li­tă­ţii”. Tatia­na Badan, preşe­din­ta Con­gre­su­lui Auto­ri­tă­ţi­lor Loca­le din Mol­do­va, spu­ne că asta se întâm­plă din cau­za lip­sei auto­no­mi­ei loca­le şi a sis­te­mu­lui poli­ti­zat de repar­ti­za­re a finanţă­ri­lor către loca­li­tă­ţi, iar Ser­giu Sîr­bu, vice­preşe­din­te PD, con­si­de­ră aces­te miş­că­ri ca fiind „un pro­ces demo­cra­tic”, care-i aju­tă pe pri­ma­ri să solu­ţio­ne­ze mai efi­cient pro­ble­me­le comu­ni­ta­re.

„Asta-i cel mai principal ce avem noi, că în ţară nu-i război”

În raio­nul Bri­ce­ni, din cei 15 pri­ma­ri demo­cra­ţi, 8 au fost aleşi pe lis­te­le PD-ului, iar alţii 7 s-au ală­tu­rat par­ti­du­lui ulte­ri­or. Ghen­a­dii Ioxa, ales pri­mar la Drep­că­u­ţi fiind can­di­dat inde­pen­dent, spu­ne că a ade­rat la PD pen­tru că aceas­ta a fost dorinţa ale­gă­to­ri­lor săi. „Cetă­ţe­nii satu­lui Drep­că­u­ţi, majo­ri­ta­tea, susţin Par­ti­dul Demo­crat. Ei m-au ales pri­mar, ei au făcut lis­ta de 300 de per­soa­ne ca să-mi îna­in­tez can­di­da­tu­ra de pri­mar inde­pen­dent şi tot ei m-au votat la pri­mă­rie. Ade­ra­rea mea la Par­ti­dul Demo­crat a fost dorinţa şi voinţa popo­ru­lui care m-a ales, şi eu, la rân­dul meu, deo­a­re­ce sunt ale­sul popo­ru­lui, înseam­nă că tre­bu­ie să fac totul ce doreş­te popo­rul con­form legii şi drep­tă­ţii”, spu­ne pri­ma­rul.

Între­bat dacă, în urma ade­ră­rii la PD, loca­li­ta­tea a avut sau va avea ceva de câş­ti­gat, pri­ma­rul ne-a ofe­rit un răs­puns nea­ş­tep­tat. „În pri­mul rând ţara noas­tră, venind la guver­na­re Par­ti­dul Demo­crat, a câş­ti­gat ace­ea că în ţară nu-i revo­lu­ţie şi răz­boi. Asta e cel mai prin­ci­pal. Vă spun cu toa­tă răs­pun­de­rea. Eu am ter­mi­nat uni­ver­si­ta­tea la Mosco­va şi-s poli­to­log de pro­fe­sie, şi eu ştiu des­pre ce vor­besc”, ne-a decla­rat Ghen­a­dii Ioxa.

Am insis­tat să aflăm mai exact bene­fi­ci­i­le pen­tru loca­li­ta­te, cum ar fi con­stru­cţia de dru­mu­ri, cana­li­za­re, însă pri­ma­rul a con­ti­nu­at să-şi susţi­nă punc­tul de vede­re: „Asta-i cel mai prin­ci­pal ce avem noi, că în ţară nu-i răz­boi. Şi nu-i răz­boi dato­ri­tă guver­nă­rii care chi­b­zu­ieş­te ce face. Dacă s-ar împă­rţi la noi Bălţi­ul în regiu­nea de nord, cei din sud tot aşa şi ar rămâ­ne o bucă­ţi­că de Chi­şi­nău, asta-i bucu­rie? Ce-i mai rău ca moar­tea? Nu-i nimic”.

În ace­la­şi timp, Ghen­a­dii Ioxa recu­noa­ş­te că la Drep­că­u­ţi sunt şi alte pro­ble­me decât revo­lu­ţi­i­le şi răz­bo­a­ie­le. „Nu este nici apă cen­tra­li­za­tă, nici cana­li­za­re, nici dru­mu­ri. Parcă-i un aul din Afri­ca. Este foar­te mult de lucru. Vom înce­pe a imple­men­ta diver­se pro­iec­te, ca să trans­for­me toa­te minu­su­ri­le în plu­su­ri”, afir­mă Ioxa.

Vadim Gorob­cov, pri­ma­rul satu­lui Cri­va, tre­cut şi el la PD, nu a vrut să ne spu­nă de ce a luat aceas­tă deci­zie: „Dar de ce aşa tare vă inte­re­sea­ză pe d-voastră? Ne-am des­cu­ra­jat. Ce nu-i clar?”, ne-a repli­cat pri­ma­rul, după care a pus punct dis­cu­ţi­ei.

Evghe­nii Dumen­co, pri­ma­rul oră­şe­lu­lui Lip­ca­ni, ne-a spus că s-a ală­tu­rat PD-ului fiind dez­a­mă­git de fos­tul său par­tid: „Eu când am ade­rat la PLDM am avut o încre­de­re. Aici în sat era o echi­pă de per­soa­ne des­tul de puter­ni­că şi noi am cre­zut în dom­nul Filat. Până la urmă, s-a întâm­plat ce s-a întâm­plat. Poa­te nu e toa­tă vina a lui, dar are o vină şi înseam­nă că tre­bu­ie să răs­pun­dă. După asta eu mi-am făcut con­clu­zi­i­le mele şi am făcut ce am făcut. Eu sin­gu­rel am vor­bit cu preşe­din­te­le raio­nu­lui, pen­tru că şti­am foar­te bine că el e mem­bru al Par­ti­du­lui Demo­crat, îl ştiu foar­te de demult. N-a fost nicio pre­siu­ne nimic, cum alţii spun că iaca i-o pre­sat sau ceva. Eu asta pot să vor­besc des­chis, fără nicio fri­că, fără nimic”, ne-a spus Dumen­co.

Număr dublu de primari la Soroca

În apri­lie 2016, un grup de con­si­li­e­ri loca­li din raio­nul Soro­ca, împre­u­nă cu pri­ma­rul satu­lui Băxa­ni, au anu­nţat public că ade­ră la PDM. „Dorim să rea­li­zăm pro­mi­siu­ni­le făcu­te, pro­mi­siu­ni care nu pot fi rea­li­za­te decât în cadrul unei guver­nă­ri sta­bi­le şi pro-europene”, menţio­nau atun­ci aleşii loca­li într-o decla­ra­ţie comu­nă.

Fost pre­ot în Băxa­ni, Ghen­a­die Pere­teat­cu, ales pri­mar din pos­tu­ra de can­di­dat inde­pen­dent, spu­ne că a decis să trea­că la PD pen­tru că şi alţi pri­ma­ri din raion au făcut la fel. „Eu n-am scris cere­re să ader la par­tid, pur şi sim­plu am spus că susţin echi­pa care a ade­rat la Par­ti­dul Demo­crat. Atun­ci din raion, dacă nu greşesc, au tre­cut la PD 11 pri­ma­ri şi eu am fost al 12-lea. Pur şi sim­plu aşa a fost atun­ci… Pri­e­te­nii pri­ma­ri care erau, majo­ri­ta­tea au ade­rat atun­ci la PD şi m-am gân­dit să fiu şi eu susţi­nă­to­rul par­ti­du­lui şi tot­o­da­tă să rămân în echi­pa pri­ma­ri­lor care erau ini­ţi­al”, îşi moti­vea­ză pri­ma­rul deci­zia. Vasi­le Pala­ma­ri, pri­ma­rul satu­lui Bădi­ce­ni, nu a vrut să ne spu­nă de ce a ales să ade­re la PD, închizându-ne tele­fo­nul. De alt­fel, în raio­nul Soro­ca, nu mai puţin de 12 pri­ma­ri s-au ală­tu­rat PD-ului. După ale­ge­ri­le loca­le din iunie 2015 PD avea, la Soro­ca, doar 10 pri­ma­ri, acum are 22.

„Am făcut aşa ca să ajutăm cetăţenii”

Şi la Hân­ceş­ti unii pri­ma­ri inde­pen­denţi şi liberal-democraţi au tre­cut la PD. În sep­tem­brie 2016 şap­te pri­ma­ri şi cin­ci con­si­li­e­ri raio­na­li şi loca­li au anu­nţat că pără­sesc PLDM şi ade­ră la PD. În decla­ra­ţia comu­nă sem­na­tă de pri­ma­rii loca­li­tă­ţi­lor Şipo­te­ni, Cotul Morii, Bujor, Buţe­ni, Obi­le­ni, Ciu­ci­u­le­ni şi Mireş­ti, aleşii anu­nţau că vor con­ti­nua „ală­tu­ri de echi­pa raio­na­lă a PD”. La fel au făcut şi pri­ma­rii, până atun­ci inde­pen­denţi, de la Mereşe­ni şi Cra­s­noar­me­i­scoe, din ace­la­şi raion. Între­ba­tă ce a convins-o să ade­re la PD, Luci­ca Guş­tiuc, pri­ma­ra satu­lui Cotul Morii, ne-a răs­puns scurt: „Numai nu pre­siu­ni­le. Am făcut aşa ca să aju­tăm cetă­ţe­nii”.

Nico­lae Moroz, pri­ma­rul satu­lui Şipo­te­ni, decla­ră că s-a ală­tu­rat PD-ului „pen­tru a reu­şi mai mul­te pen­tru sat”. „Credeţi-mă, la ale­ge­ri eu nu m-am dus din par­tea con­du­ce­rii PLDM, dar din par­tea cetă­ţe­ni­lor din sat. Pe urmă eu am văzut ce s-o făcut, lumea a fost amă­gi­tă. De asta eu m-am dus cu con­du­ce­rea raio­nu­lui, de par­tea PD, ca să fac cât mai mult pen­tru sat. Lumea se uită dacă omul face ceva, dar nu dacă numai poves­teş­te şi se lau­dă. Şi eu am hotă­rât că mai mul­te am să fac cu par­ti­dul dat. Asta-i tot”, ne-a spus pri­ma­rul.

În total, în raio­nul Hân­ceş­ti, PD-ul are acum 19 pri­ma­ri: 10 aleşi la loca­le­le din 2015 şi 9 care au ade­rat ulte­ri­or.

Alte raioane, acelaşi scenariu

Migră­ri simi­la­re ale pri­ma­ri­lor spre Par­ti­dul Demo­crat au avut loc în majo­ri­ta­tea rai­oa­ne­lor ţării. La Flo­reş­ti, în 2016, la cei 12 pri­ma­ri exis­tenţi, s-au ală­tu­rat alţii 8, iar în raio­nul Unghe­ni 10 pri­ma­ri şi-au pără­sit par­ti­de­le şi au ade­rat la PD. Prin­tre aceş­tia şi pri­ma­rul ora­şu­lui Unghe­ni, Ale­xan­dru Ambros, care, în sep­tem­brie 2016, a anu­nţat că plea­că din PLDM şi că va depu­ne cere­re de ade­ra­re la PD. Am încer­cat să dis­cu­tăm cu pri­ma­rul de Unghe­ni, însă aces­ta nu ne-a răs­puns la tele­fon pe par­cur­sul mai mul­tor zile.

La Don­du­şe­ni PD-ul a atras de par­tea sa 9 pri­ma­ri de la alte par­ti­de, iar la Orhei, din cei 27 de pri­ma­ri demo­cra­ţi, 8 au ade­rat după ale­ge­ri.

Deşi pe site-ul ofi­ci­al al Par­ti­du­lui Demo­crat, pdm.md, este indi­cat că for­ma­ţiu­nea are 396 de pri­ma­ri, numă­rul aces­to­ra ar putea fi sem­ni­fi­ca­tiv mai mare. Mai mulţi pri­ma­ri care au anu­nţat prin decla­ra­ţii publi­ce că ade­ră la PD nu se regă­sesc, deo­cam­da­tă, în lis­ta pri­ma­ri­lor demo­cra­ţi afi­şa­tă pe site-ul par­ti­du­lui. Prin­tre aceş­tia se numă­ră pri­ma­rul de Unghe­ni, Ale­xan­dru Ambros, pri­ma­ra s. Cos­teş­ti, r. Ialo­ve­ni, Nata­lia Petrea, sau gru­pul de pri­ma­ri din raio­nul Hân­ceş­ti care au anu­nţat că ade­ră la PD în sep­tem­brie 2016.

„Presiuni fără încetare” sau „procese absolut democratice”?

Vio­rel Cibo­ta­ru, preşe­din­te PLDM, par­tid care a pier­dut cei mai mulţi pri­ma­ri în favoa­rea PD-ului, spu­ne că aleşii loca­li ai par­ti­du­lui său sunt forţa­ţi, în dife­ri­te modu­ri, să trea­că la PD. „Pre­siu­ni­le con­ti­nuă fără înce­ta­re, mai ales asu­pra preşe­dinţi­lor de rai­oa­ne, a pri­ma­ri­lor, în dife­ri­te for­me, în fun­cţie de situ­a­ţia con­cre­tă dintr-un raion sau altul. Toţi pri­ma­rii şi toţi repre­zen­tanţii pute­rii loca­le, cu exce­pţia Par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor, toţi cei­la­lţi sunt pre­sa­ţi de către Par­ti­dul Demo­crat. Este o tac­ti­că abso­lut vicioa­să, pen­tru că pri­ma­rii aceş­tia nu ajung în orga­ni­za­ţi­i­le lor, dar în felul ăsta se cre­ea­ză o impre­sie fal­să că Par­ti­dul Demo­crat ar avea o supra­re­pre­zen­ta­re în orga­ni­za­ţi­i­le admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le. De fapt, asta este o degra­da­re a cul­tu­rii poli­ti­ce în R. Mol­do­va şi e un pro­ces de regres enorm în acest sens”, afir­mă Cibo­ta­ru.

De cea­lal­tă par­te, Ser­giu Sîr­bu, depu­tat şi vice­preşe­din­te al Par­ti­du­lui Demo­crat, spu­ne că pri­ma­rii vin la PD „sin­gu­ri şi nesi­li­ţi de nime­ni”, pen­tru a bene­fi­cia de susţi­ne­rea unei echi­pe mari. „Evi­dent că după pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă PLDM-ul, mulţi pri­ma­ri au rămas ai nimă­nui şi ei au decis să ade­re la PD pen­tru a putea mai efi­cient să solu­ţio­ne­ze pro­ble­me­le comu­ni­ta­re. Evi­dent, atun­ci când eşti al nimă­nui e mult mai com­pli­cat să rea­li­ze­zi anu­mi­te pro­iec­te, şi atun­ci când ai o susţi­ne­re a unei echi­pe mari, la nivel local, raio­nal şi cen­tral, e mai uşor. Marea majo­ri­ta­te au venit sin­gu­ri, nesi­li­ţi de nime­ni. Nu văd cum să sileş­ti pe cine­va, nu poţi să fii iubit cu de-a sila. Dacă-l pui cu de-a sila să vină, pot fi con­se­cinţe mult mai gra­ve. Chiar dacă sunt anu­mi­te acu­za­ţii din punct de vede­re poli­tic din par­tea altor par­ti­de, ele rămân doar la nivel decla­ra­tiv şi este vor­ba doar de o lup­tă poli­ti­că între par­ti­de. În rea­li­ta­te, acei pri­ma­ri sau con­si­li­e­ri care ade­ră la PD, evi­dent, vin bene­vol şi fie­ca­re are pro­pri­ul inte­res. Cine­va vine din punct de vede­re ide­o­lo­gic, cine­va vine din punct de vede­re al efi­cienţei lucru­lui în comu­ni­ta­te… Eu cred că este un pro­ces abso­lut demo­cra­tic, nimic ieşit din comun”, afir­mă Ser­giu Sîr­bu.

Preşedinta CALM: „Mai bine sărac şi cu sovistea curată”

Tatia­na Badan, pri­ma­ra satu­lui Sele­met, raio­nul Cimi­ş­lia, şi preşe­din­ta Con­gre­su­lui Auto­ri­tă­ţi­lor Loca­le din Mol­do­va (CALM), este de păre­re că ple­ca­rea pri­ma­ri­lor de la un par­tid la altul are loc din cau­za sis­te­mu­lui foar­te poli­ti­zat şi a lip­sei unei auto­no­mii loca­le rea­le. „Mulţi pri­ma­ri nu o dată s-au con­vins că fon­du­ri­le sunt în mâi­ni­le unui par­tid sau altul, care se află la guver­na­re, şi când ai legă­tu­ră cu un ast­fel de par­tid, ai susţi­ne­re finan­ci­a­ră”, afir­mă preşe­din­ta CALM.

Tatia­na Badan, alea­să pri­ma­ră la Sele­met cu 96%, spu­ne că, chiar dacă finanţă­ri­le sunt repar­ti­za­te pe cri­te­rii poli­ti­ce, poţi face lucru­ri bune pen­tru comu­ni­ta­te şi din pos­tu­ra unui pri­mar nea­fi­li­at poli­tic. „E regre­ta­bil când vezi că pro­iec­te­le loca­li­tă­ţii tale nu sunt selec­ta­te pen­tru că nu eşti din par­ti­dul X sau Y. Eu nu am adus mili­oa­ne cum li se dau altor loca­li­tă­ţi, pe cri­te­rii poli­ti­ce, câte 24-27 de mili­oa­ne, întot­dea­u­na satul meu a fost pedep­sit pen­tru că eu sunt inde­pen­den­tă, dar nu am stat degea­ba. Am înce­put să lucrez cu amba­sa­de­le, cu băş­ti­na­şii din sat care sunt ple­ca­ţi. Unii din Ita­lia susţin echi­pa de fotbal, alţii în altă dire­cţie aju­tă satul. Scriu pro­iec­te mici, de 5, de 10 mii de euro, dar sunt mulţu­mi­tă. Oame­nii din satul meu ori­cum m-au ales ca un pri­mar inde­pen­dent, ca un gos­po­dar cu ver­ti­ca­li­ta­te şi cu pozi­ţie. Eu întot­dea­u­na am fost inde­pen­den­tă şi întot­dea­u­na am spus că nu tre­bu­ie un om din Orhei sau dintr-o loca­li­ta­te din sud sau din nord să sufe­re atun­ci când pri­ma­rul nu are aco­pe­ri­re poli­ti­că. Pes­te tot sunt oame­ni care meri­tă con­di­ţii mai bune de via­ţă, dar la noi sis­te­mul soci­a­list, comu­nist încă mai per­sis­tă în min­tea poli­ti­cie­ni­lor, şi pen­tru că noi sun­tem dez­bi­na­ţi, asta e în favoa­rea mul­tor par­ti­de poli­ti­ce, din păca­te. Pen­tru noi toa­tă valoa­rea şi toa­tă comoa­ra sunt oame­nii, nu par­ti­de­le poli­ti­ce. Mai bine sărac şi cu sovis­tea cura­tă. Noi, CALM-ul, ne stră­duim foar­te mult să lobăm şi să fim foar­te insis­tenţi pen­tru a schim­ba lucru­ri­le la nivel legi­sla­tiv, de sis­tem, fiind­că noi avem nevo­ie de legi care ar ofe­ri mai mul­tă liber­ta­te auto­ri­tă­ţi­lor loca­le. Să nu exis­te ver­ti­ca­li­ta­tea şi supu­ne­rea asta”, con­chi­de Tatia­na Badan.