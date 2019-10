Cât a costat campania și cine a plătit cheltuielile electorale ale partidelor

În această campanie electorală, Partidul Socialiștilor (PSRM) a fost lider la capitolul cheltuieli cu 4,9 milioane de lei. Pe locul doi s-a plasat Partidul Nostru, care deși nu a reușit să obţină multe mandate de primar, a investit în această campanie 4,6 milioane de lei, fiind urmat de Partidul „Șor”, cu 4,1 milioane de lei.

Democraţii, cu donaţii mai mici ca niciodată

Partidul Democrat (PDM) a avut „cheltuieli și donaţii modeste” în ultimul scrutin. Potrivit rapoartelor financiare depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC), în alegerile locale generale, democraţii au cheltuit circa 1,6 milioane de lei. Din această sumă, doar 1,3 milioane au fost utilizate pentru materiale promoţionale (postere, steguleţe, afișe, fluturași). În publicitate, democraţii au investit 292 de mii de lei. Pentru comparaţie, la alegerile parlamentare din 24 februarie, PDM a cheltuit peste 30 de milioane de lei, dintre care 26 de milioane au fost redirecţionate pentru publicitate.

Din donaţii, PDM a adunat doar 91 de mii de lei, sumă infimă, dacă o raportăm la donaţiile obţinute de democraţi în scrutinele anterioare. Totodată, dacă la alegerile precedente PDM indica în rapoartele financiare numele a sute de donatori, de această dată, lista a cuprins doar nouă persoane, printre care se numără deputata democrată Efrosinia Greţu și Aliona Chircu, primar din partea PDM în comuna Greblești, raionul Strășeni.

Pentru comparaţie, la alegerile locale generale din 2015, democraţii au colectat donaţii de 120 de mii de lei. La alegerile prezidenţiale din 2016 și la la parlamentarele din 2019, donatorii au sporit, iar suma s-a ridicat la peste 24 milioane de lei. Democraţii au strâns donaţii mai mari chiar și la referendumul din 24 februarie, atunci suma ajungând la 14 milioane de lei.

Solicitat să ofere o explicaţie referitor la aceste sume atât de mici, în raport cu scrutinele anterioare, președintele PDM, Pavel Filip, declară că partidul a trecut printr-o criză.

„Viaţa politică din R. Moldova a demonstrat că un partid aflat în opoziţie nu este la fel de atractiv pentru donaţii ca și un partid aflat la guvernare. PDM nu este o excepţie. Partidul a trecut printr-o criză și e firesc că, mai ales sub presiunea și șantajul celor de la guvernare, se răresc rândurile celor care vor să contribuie financiar la partid. Suntem angajaţi în acest moment într-un proces de resetare a partidului, un proces la care muncim deja de câteva săptămâni. (Apropo, acest proces va include schimbări inclusiv legate de modul de finanţare a partidului). Și eu sunt sigur că atunci când vom avea definitivată această viziune și o vom implementa, vom obţine o construcţie politică autentică. În acel moment vom deveni mai atractivi atât pentru membri, cât și pentru donatori”, a menţionat Pavel Filip.

PSRM – lider la capitolul cheltuieli în campania electorală

Deși au investit în această campanie aproape 5 milioane de lei, socialiștii au câștigat mai puţine primării din primul tur, în comparaţie cu PDM.

Cei mai mulţi bani – 3,2 milioane de lei, socialiștii le-au cheltuit pentru publicitate, dintre care 1,5 milioane de lei au mers la televiziuni, 668 de mii la radio, iar 440 de mii de lei au fost utilizaţi pentru panouri. Materialele promoţionale i-au costat pe socialiști aproape 477 de mii de lei, iar organizarea întrunirilor și evenimentelor electorale a costat bugetul partidului peste 1,1 milioane de lei.

În timp ce democraţii au declarat cel puţin 9 donatori, socialiștii nu au avut în această campanie nicio donaţie.

Potrivit unui proiect de hotărâre adoptat de CEC la 22 octombrie, PSRM urmează să fie avertizat pentru faptul că nu a prezentat informaţii despre deschiderea sau nedeschiderea contului „Fond electoral”.

Sponsorii Partidului „Șor”: vânzători, șomeri și pensionari

În timp ce Ilan Șor este căutat de autorităţi, partidul său și-a desfășurat fără impedimente campania electorală pentru alegerile locale generale. În rapoartele financiare partidul a declarat că a obţinut din donaţii peste 4,1 milioane de lei. Lista donatorilor Partidului „Șor” este impresionantă și numără sute de persoane, iar donaţiile în numerar variază de la 500 la 20 000 de lei.

Dacă analizăm lista donatorilor pentru a realiza un profil al acestora, observăm că majoritatea dintre ei sunt șomeri, pensionari și vânzători. De exemplu, în cea de-a șasea săptămână de campanie, pentru Partidul „Șor” au făcut donaţii 170 de persoane, dintre care 38 sunt șomeri sau neangajaţi, 27 pensionari, 20 vânzători, 14 directori, iar restul 70 – alte profesii.

Unii pensionari au făcut donaţii pentru Partidul „Șor” în mărime de doar câteva sute de lei, în timp ce alţii au redirecţionat către formaţiunea lui Șor și sume de 5 mii sau 10 mii de lei.

Tot potrivit raportului din cea de-a șasea săptămână, în contul partidului au intrat 31 de donaţii a câte 20 de mii de lei. Cei mai generoși donatori au fost 13 vânzători, nouă ingineri, trei manageri, trei directori, un editor video, un șef de departament și o persoană care muncește peste hotare.

Donaţiile primite au fost cheltuite în cea mai mare parte pentru publicitate – 3,1 milioane de lei, dar și pentru materialele promoţionale – 653 de mii de lei.

Totuși, deși partidul a investit 4 milioane de lei în campania electorală, potrivit rezultatelor din primul tur, formaţiunea politică a reușit să câștige doar 13 primii.

Având în vedere precizările Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS), CEC declară că printre donatorii Partidului „Șor” au fost identificate persoane care nu au beneficiat de pensii sau indemnizaţii, așa cum era notat în rapoarte. În acest caz, CEC va sesiza printr-o adresă Procuratura Generală și va solicita verificarea provenienţei surselor de venit ale donatorilor respectivi.

Mai mulţi deputaţi, printre donatorii Blocului ACUM

Blocul ACUM a avut donaţii de 2,4 milioane de lei, sumă care a fost cheltuită practic în totalitate în această campanie electorală. Conform rapoartelor financiare depuse la CEC, Blocul ACUM a cheltuit 1,2 milioane de lei pentru publicitate și 842 de mii de lei pentru materialele promoţionale. Restul resurselor financiare au fost utilizate pentru organizarea întrunirilor electorale, servicii de transport și alte cheltuieli.

În lista donatorilor Blocului ACUM am găsit mai mulţi deputaţi, printre care Alexandru Slusari, care a donat 20 de mii lei, Liviu Vovc – 8 mii de lei și Arina Spătaru – 3 mii de lei. Andrei Năstase a contribuit la bugetul Blocului cu o donaţie de 24 de mii de lei, oferită sub formă de sponsorizări online. O donaţie similară, sub formă de sponsorizări online în sumă de 8 mii de lei a fost efectuată și de deputatul Mihai Popșoi.

O donaţie de proporţii a fost virată în bugetul Blocului de către vicepreședinta Platformei DA, Aliona Mandatii, care, în urma alegerilor locale din 20 octombrie, ar urma să acceadă în Consiliul Municipal Chișinău. Prin intermediul celor două firme pe care le deţine, Domulterra SRL și Edit-Prom SRL, Mandatii a făcut donaţii de 283 de mii de lei, sumă care depășește plafonul. În consecinţă, reprezentanţii Blocului au fost nevoiţi să îi ramburseze circa 116 mii de lei. Cu 32 de mii de lei la bugetul partidului a participat și fiul antreprenoarei, Cătălin Mandatii, prin intermediul SC KA-Grup SRL.

Nereguli în rapoartele partidelor

CEC a depistat mai multe nereguli în rapoartele financiare depuse de partide în campanie. Potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de CEC, au fost găsite informaţii privind donatori PDM, PN, Partidul „Șor” și Blocul ACUM, care nu au avut nicio sursă de venit sau alocaţii sociale, însă au făcut donaţii mari pentru partide. De asemenea, blocul ACUM Platforma DA și PAS a beneficiat de donaţii care au depășit plafonul, dar și din partea unei firme care a avut contract de achiziţii publice în ultimii trei ani.