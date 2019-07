Produsele din tutun care nu ard vor fi supuse acelorași reglementări ca și țigările. Parlamentul a aprobat în prima lectură modificări la Legea privind controlul tutunului, Codul contravențional și Codul fiscal.

În legislație vor fi incluse două noțiuni noi „aerosol de produs din tutun și produs conex”, „țigaretă pentru dispozitiv de încălzire a tutunului” și modificări la noțiunea „fumat”. Totodată, pe fiecare ambalaj al produselor din tutun care nu ard vor fi plasate avertismentele „Acest produs din tutun dăunează grav sănătății și creează dependență. Renunță acum!” şi „Acest produs din tutun conține gudron, nicotină, monoxid de carbon și alte substanțe nocive, care dăunează grav sănătății și creează dependență.”

Parlamentul a mai aprobat revenirea la norma inițială, aprobată în 2015, care protejează copiii de tutun prin eliminarea alimentelor sau caracteristicilor produselor din tutun care să facă asociere cu produsele alimentare, cosmeticele sau jucăriile. Totodată, au fost aprobate modificări și completări care să asigure norme echitabile pentru produsele din tutun și produsele din tutun care nu ard cu referire la retragerea licenței.

Deputații au mai aprobat modificări la Codul fiscal, prin care se aplică același mod de calculare a accizelor, dar și a cotei accizelor la țigaretele pentru dispozitive de încălzire a tutunului ca și la țigaretele cu filtru.

Proiectul de lege va intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, oferind timp industriei de produse de tutun care nu ard să se conformeze reglementărilor. Produsele din tutun care nu ard plasate pe piață până la intrarea în vigoare a legii vor fi comercializate până la epuizarea stocului.

Rezoluția Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 6 octombrie 2018 recunoaște că produsele de tutun de tip „heat-not-burn” sunt produse din tutun care cad sub incidența Convenției Cadru a OMS privind Controlul tutunului, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova.