Portughezii adoră cafeaua, vinul şi fotbalul

A trecut un an şi jumătate de când am plecat din R. Moldova şi ne-am stabilit cu familia în Portugalia, oraşul Portimao, regiunea Algarve. Astăzi, nimeni nu se mai miră de faptul că lumea pleacă de acasă. Am destui prieteni, rude, colegi care deja au plecat din Moldova, ori îşi fac bagajele. Fiecare cu motivele sale. Toţi vor un trai decent, un salariu şi serviciu bun, oportunităţi şi un viitor frumos pentru copii.

Nu ştiu cum va fi viaţa noastră în Portugalia pe viitor, dar, de când suntem aici, ne simţim bine. Evident, nici pe departe nu e totul în roz. Sunt numeroase avantaje şi dezavantaje, dar încercăm să vedem lucrurile printr-o prismă pozitivă.

Pentru mine, adaptarea în Portugalia a fost simplă. Chiar dacă nu cunoşteam limba, nu m-am simţit străină aici. În Portimao, era deja stabilită de doi ani sora mea şi soţul meu, tot aici locuiesc finii noştri.

Una din cele mai mari probleme pentru străinii care ajung în Portugalia este identificarea unei locuinţe pentru chirie. Nu că acestea ar lipsi, dar preţurile sunt destul de mari, în special în zona de sud – tărâmul turiştilor pe timp de vară. Localnicii care oferă în chirie locuinţe fie exagerează cu preţul, fie oferă contracte pe perioada iernii, când e „sezon mort”, când nu mai sunt turişti, când se închid restaurante şi hoteluri. De asta, când am venit în Portimao, am avut noroc, pentru că sora deja găsise un apartament cu trei camere, unde ne-am stabilit şi noi.

Imediat cum am ajuns, ne-am ocupat de partea legată, mă refer la actele necesare. Nu a fost dificil, ţinând cont că avem şi cetăţenie română. Ulterior, am înscris copilul la grădiniţă. Pentru că am ajuns în Portugalia în iunie, înscrierile la grădiniţele de stat erau încheiate şi am optat pentru o grădiniţă privată. Adaptarea la grădiniţă a fost dificilă, de altfel şi în Moldova a fost la fel. În schimb, acum adoră să meargă la grădiniţă, să-şi vadă colegii, să se distreze. Iniţial, achitam lunar 375 de euro. Acum, fiind deja rezidenţi, achităm 300 de euro pe lună. Pe lângă activităţile de bază de la grădiniţă, lunar, pentru copii sunt organizate excursii, diverse evenimente de care micuţii rămân încântaţi. Ei fac vizite la muzee şi biblioteci, la poliţie, la pompieri, la piaţă, la poştă, la Zoo sau la circ. Deseori, şi la grădiniţă sunt organizate diverse evenimente la care participă copiii împreună cu părinţii.

Un alt moment important pentru o persoană ce emigrează este studierea limbii ţării în care se află. Noi ne-am înscris imediat la cursuri de limbă portugheză. Un an de zile am studiat pe gratis, iar în vara acestui an am susţinut un test în scris. La final, am primit un certificat de studii. În acest an, am decis să continuăm cursurile. Din păcate, însă, pentru nivelul II de studii numărul doritorilor de a studia portugheza era atât de mic, încât lecţiile au fost anulate. Chiar dacă şi eu, şi soţul muncim, eram gata să mergem serile, după serviciu, la cursuri, dar nu a fost să fie. Mai sperăm.

Între timp, ambii ne-am găsit câte un loc de muncă. Apropo, am fost recomandată tot de-ai noştri, şi le mulţumesc din suflet pentru asta. În prezent, soţul meu lucrează la o cofetărie, iar eu într-un market de tip Cash and Carry, la departamentul fructe şi legume. Evident, e ceva absolut nou pentru mine, dar am noroc de colegi extraordinari care sunt gata să mă ajute mereu şi să-mi ierte toate gafele. Totodată, alături de colegi, am o ocazie minunată de a studia portugheza.

În general, în zona de sud a Portugaliei, iarna e o perioadă mai dificilă. Multe hoteluri şi restaurante se închid, oamenii rămân fără locuri de muncă, fiind nevoiţi să-şi caute alte servicii. Cei care nu reuşesc să-şi găsească, se înregistrează la bursa de şomaj, care se obligă să le găsească un loc de muncă. Atât cât persoanele sunt în căutarea unui serviciu, statul le oferă suport financiar. Deseori se întâmplă că o bună parte din „sudici” stau acasă toată perioada rece a anului, iar munca o reeau prin martie-aprilie.

În general, portughezii sunt foarte veseli, nu se grăbesc nicăieri şi de multe ori le place să lase pe altă zi lucrurile ce pot fi făcute azi. Ei adoră cafeaua, vinul şi fotbalul. Au parte de mult soare şi sunt privilegiaţi, pentru că au şi munte, şi ocean. Au bucate tradiţionale delicioase, produse de mare şi peşte proaspăt mereu la îndemână. Locurile de aici sunt pitoreşti, clima e prielnică, iernile domole, iar verile fierbinţi. În timp ce vara abia aştepţi un pic de ploaie răcoritoare, iarna uneori nu ai scăpare de ploi şi vânt, iar când apare soarele, toţi sunt dornici să iasă afară, pentru că, în case lipsesc sistemele de încălzire, iar temperaturile ajung chiar şi la 15-16 grade. De aceea, portughezii fie îşi cumpără dispozitive electrice de încălzire, îşi instalează climatizatoare, fie cumpără din start apartamente cu şemineu inclus. Noi ne-am aprovizionat cu un cămin electric şi cu şosete mai călduroase, aşa că aşteptăm iarna.

Marina Pânzaru, jurnalistă-blogger