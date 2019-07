FOTO/ Au început lucrările de reabilitare a zonei pietonale din centrul istoric al Chișinăului

Primăria municipiului Chișinău informează că serviciile municipale de profil au început reabilitarea zonei pietonale din centrul istoric al capitalei, în perimetrul străzilor: Maria Cebotari – str. Alexei Șciusev – str. Sfatul Țării – str. Mihail Kogălniceanu. Reconstrucția zonei pietonale a cartierului este prevăzută pentru o perioadă de 3 luni, iar în prezent, gradul de realizare al proiectului este de 12%.

Pe șantier sunt în desfășurare lucrările de amenajare a trotuarului de pe strada Sfatul Țării, în perimetrul str. A. Șciusev – str. M. Kogălniceanu. De asemenea, pe tronsonul menționat au fost trasate cablurile electrice pentru iluminarea edificiilor, iar în paralel sunt executate lucrări de montare a fundației pentru pilonii de iluminat decorativ nocturn.

Conform proiectului, circa 2800 m² de trotuare vor fi amenajate în pavaj cu suprafața de granit, iar pe întreg perimetrul vor fi instalați 39 de piloni pentru iluminarea zonei pietonale. Totodată, fațada Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din str. Mihail Kogălniceanu 82, urmează a fi iluminată decorativ (cu 64 de corpuri de iluminat).

Costul lucrărilor de reamenajare a zonei pietonale în perimetrul a 4 străzi din centrul istoric al capitalei, în urma desfășurării licitației, este de circa 3 milioane de lei, surse prevăzute în bugetului municipal pentru anul 2019.