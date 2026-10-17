Ce prețuri vor avea motorina și benzina în perioada 17-19 octombrie. Noile tarife stabilite de ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere standard, valabile în perioada 17-19 octombrie 2026. Benzina se va ieftini ușor, iar motorina va fi mai scumpă.

Potrivit datelor publicate de ANRE, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 33,53 de lei, cu 20 bani mai puțin decât în perioada precedentă.

În cazul motorinei, prețul maxim va fi de 35,22 de lei pentru un litru, cu 2 bani mai mult decât în perioada precedentă.

Sursa: anre.md

Noile prețuri au fost stabilite de ANRE pe 16 octombrie și sunt valabile până pe 19 octombrie.