Cu o pensie de 1800 de lei, uitată cu totul de stat

Vă scrie Galina Sehin din satul Cuhnești, raionul Glodeni. Suntem abonați la ZdG de 4 ani. Avem multe laude de spus, pe care le meritați pe deplin. De asta am și decis să mă adresez după ajutor la ZdG. Încerc să rezolv o problemă, dar nu reușesc nici cu puterea locală, nici cu cea raională. Este vorba despre o rudă de 88 de ani, Maria Țurcan, din Cuhnești.

Încă în luna ianuarie 2021 am depus toate actele la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. Am primit certificat de încadrare în grad sever de dizabilitate. Maria Țurcan are nevoie, potrivit certificatului, de asistență personală. În februarie curent, am depus actele la Direcția Asistență socială și Protecția Familiei din Glodeni. M-am adresat de câteva ori și la Ion Crudu, de la care am primit un răspuns negativ. M-am adresat de câteva ori și la Ion Cojocaru, președintele Consiliului raional Glodeni, dar și de aici am primit refuz. Am așteptat timp de câteva luni cu răbdare, cu speranța că problema va fi, totuși, rezolvată. Nu s-a întâmplat însă nimic. Din acest motiv m-am adresat la Chișinău, la Direcția Asistență Socială, unde mi-au spus că problemele sociale din localitate ar trebui soluționate de Direcția raională Asistență Socială, care este în subordinea președintelui raionului. Totodată, am fost îndrumată să scriu o cerere de ajutor social pentru Maria Țurcan. Am depus cererea la Asistența Socială din sat. După 10 zile am primit refuz. Totodată, bătrânei i-a fost retras și ajutorul social pentru perioada rece a anului, deși în ultimii trei ani ea primise ajutor. Ce s-o fi schimbat între timp? Doar faptul că a mai îmbătrânit, devenind și mai neputincioasă.

Maria Țurcan a avut cinci copii. Unul a decedat încă în copilărie. Ion, alt fecior, e stabilit cu traiul în Rusia și a uitat, probabil, de mama sa. Fiul Eugen locuiește în altă localitate, dar suferă de o boală incurabilă. Fiica Elena locuiește în sat, o mai ajută pe maică-sa cu ce poate și cum poate. Ea nu are un loc de muncă, mai muncește cu ziua prin sat. Altă fiică e plecată peste hotare, dar are grave probleme de sănătate. După ce a suportat o intervenție chirurgicală complicată la stomac, neavând bani ca să se întrețină, a plecat în Italia. Dar cine are nevoie de o „badantă” bolnavă? Dacă reușește să facă un ban, îi cheltuie pe consultația medicului și pe medicamente. Cam asta e situația în familia Mariei Țurcan, care încearcă să supraviețuiască cu o pensie de doar 1800 de lei.

La noi în sat beneficiază de ajutor social doar susținătorii Partidului Șor, deoarece primara e din partea acestui partid. Bătrâna e fără de partid, nici din pat nu se mai ridică, dar statul a uitat cu totul de ea.

Vă rugăm să ajutați, dacă puteți.