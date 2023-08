Vox Ce acțiuni ar trebui să întreprindă guvernarea, ca să îndreptățească așteptările Diasporei?

În perioada 18-19 august, Diaspora moldovenească se va reuni într-un nou congres la Chișinău, eveniment aflat la a zecea ediție. Pentru acest an, 230 de persoane stabilite în diferite țări s-au înscris ca fiind delegate la Congresul Diasporei, care își propune „promovarea dialogului între diasporă și țară, precum și mobilizarea moldovenilor de pretutindeni într-un efort comun de promovare și dezvoltare a R. Moldova”.

ZdG a solicitat câtorva reprezentanți ai Diasporei să răspundă la întrebarea:

Ce acțiuni ar trebui să întreprindă guvernarea, ca să îndreptățească așteptările Diasporei?

Diana Cazacu, Norvegia

Aș porni de la cauzele din care am plecat din R. Moldova. În 2011, eram o familie tânără, cu trei copii – de 9, 6 și 3 ani. În 10 ani de căsnicie, nu reușisem să ne cumpărăm o casă, iar fără ajutorul părinților nu ne descurcam. În plus, la medic – trebuia să pui în buzunar, la grădiniță – trebuia de achitat pentru salariile educatoarelor. Același lucru la școală. Probabil, acasă, câte ceva s-a schimbat în bine între timp, dar nu în măsura așteptărilor și promisiunilor făcute în congrese de-a lungul anilor. Nu-mi place să critic și nu am așteptări mari. În loc să așteptăm, noi, diaspora, ne rezolvăm singuri problemele. Personal, ca să revin acasă, mi-ar trebui stabilitate și o siguranță că nu îmi voi pierde în vant banii agonisiți, fiind nevoită să apuc iarăși drumurile străinătății. Pentru a avea o siguranță în ziua de mâine, ar trebui: unu – să lucreze justiția; doi – toleranță zero pentru corupție la nivel înalt în stat; trei – toleranță zero pentru plăți și muncă la negru. Ar fi și alte lucruri, dar altele s-ar rezolva mai simplu… Aș mai vrea o reformă școlară. Profesorii ar trebui motivați să lucreze în școli. Ar mai fi bine ca din grădiniță copiilor să li se cultive gândirea critică. Poate ar fi bine ca și curricula școlară să nu fie atât de complicată, în special în clasele I-VIII-a. Să se țină cont de faptul că orice copil are nevoie de cunoștințe practice, să se descurce în lumea din jur (ore sau chiar o zi pe săptămână să petreacă în natură, au nevoie să gândească critic, să respecte legile, să practice sportul), iar pentru asta e nevoie de revăzut mai multe chestii de program în școli… Ar trebui să creștem copii empatici, care să știe și să se poată bucura de viață.

Ion Cuba, Franța

Diaspora constituie un potențial enorm pentru un stat cum este R. Moldova, atât ca și investiții făcute prin remitențele trimise acasă, cât și grație capitalului uman și intelectual pe care îl reprezintă. E salutabil interesul guvernării pentru diasporă, interes pe care o guvernare sau alta și l-a exprimat de-a lungul anilor. Dar, bunele intenții sunt insuficiente și deseori rămân doar la nivel de declarații și rezoluții scrise pe hârtie. Diaspora are nevoie de lucruri concrete, de condiții și un mediu de afaceri propice dezvoltării unui business profitabil, de facilități de circulație și devamare. A fost făcut un pas important atunci când a fost introdus regimul liberalizat de vize și Acordul de Liber Schimb cu UE, dar mai e drum lung până la bine, în special pentru membrii diasporei care-și doresc să revină acasă cu optimism și cu încredere în viitor.

Igor Furtună, antreprenor, fost migrant în Italia

Presupun că atât diaspora, cât și persoanele de aici, își doresc schimbări palpabile, o clasă politică productivă, o economie reformată, un sistem performant de sănătate, justiția să activeze și să apere interesele oamenilor așa cum spune legea… Guvernarea ar fi să întreprindă acțiuni care ar opri exodul de persoane cu potențial de muncă, dar și acțiuni care ar interesa persoanele din diasporă să investească în domenii importante din R. Moldova. Pentru asta cred că ar trebui create parcuri industriale pentru cei care ar dori să dezvolte o afacere. Spun asta, pentru că odată ce cumperi un teren sau o hală de producere, banii se termină, dar mai este nevoie de reparație, de utilaje. Astfel, situația se complică. Dacă însă ar fi create condiții de la început, dacă toate ar fi bine puse la punct și statul ne-ar motiva, ne-ar fi mai ușor, ar fi mai productiv, iar statul, cu siguranță, și-ar recupera investițiile prin impozite și taxe.

Svetlana Lisagor Vergis, Grecia

Nu voi fi la Congres în acest an și nici agenda nu o cunosc încă. Cu toate astea, așa cum spune și întrebarea, guvernarea ar trebui, pentru a îndreptăți așteptările cetățenilor R. Moldova, fie că sunt acasă sau peste hotare, să urgenteze procesul de aderare la UE. Ce presupune acest proces? Reforme.

Pentru conformitate, P.G.