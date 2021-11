Interviu cu Diana Tipa Lușciov, stabilită în SUA: „Acum, într-adevăr, este o șansă să fie mai bine în țară, să scoatem oamenii corupți din guvern și toate rădăcinile corupției care încă mai sunt”

Interviu cu Diana Tipa Lușciov, o moldoveancă stabilită în SUA, familia căreia deține o companie de logistică în statul Illinois. Diana Tipa Lușciov va participa la Convenția a Șaptea a Moldovenilor din America (MAC7), care se va petrece în Las Vegas între 3 și 5 decembrie. Diana Tipa Lușciov este sotia lui Vasilii Tipa, proprietarul companiei TVA Logistics, aflată în Plainfield, Illinois, „în inima diasporei de moldoveni”.

– Cum ai ajuns în SUA și cum ați reușit să dezvoltați afacerea în domeniul transportului?

– Eu pe soțul meu aici l-am cunoscut și foarte repede ne-am căsătorit. Acum avem doi copii, unul de cinci și jumătate și altul de trei ani și jumătate. Totul am făcut într-un timp scurt. TVA Logistics și-a început activitatea cu 3 camioane în 2015, iar acum avem peste 100 de camioane și 250 de trailere. Avem o echipă de aproximativ 200 de persoane. Soțul meu este implicat 100% cu trup și suflet în această companie. TVA Logistics a fost crescută ca un copil de-ai noștri. Personal am încercat să gestionez timpul meu astfel încât să mă implic cât mai mult posibil atât la companie, dar să am grijă și de familie și copii.

– Care este cea mai mare provocare când conduci o companie așa de mare?

Familia Tipa

– Sunt foarte multe provocări în așa tip de business pentru că atunci când lucrezi cu oamenii nimic nu este simplu și sunt multe nuanțe pe care trebuie să le cunoști. Trebuie să înțelegem oamenii și să le intrăm în situație, să ascultăm cerințele lor. Până la urmă, noi ne asumăm acest lucru în măsura în care putem și acceptăm asta ca pe o normalitate. O mare provocare e sa facem față condițiilor de stres care pot apărea, să iți păstrezi calmul și să găsești soluții. Cu cât compania este mai mare, cu atât și riscurile cresc considerabil, respectiv compania duce răspundere pentru toate greșelile făcute de șoferi, mă refer în caz de accidente sau alte încălcări care sunt făcute de șoferi.

– Cine lucrează la voi ca șoferi?

– Doi-trei ani în urmă majoritatea erau moldoveni, dar cum a început a crește businessul am început a angaja și șoferi de mai multe naționalități, precum și americani. Acum suntem 50/50. Datorită expertizei pe care echipa a acumulat-o în acești ani de activitate acum avem contracte directe cu cei mai mari expeditori de produse refrigerate, ceea ce ne asigură o stabilitate pe tot parcursul anului, chiar și atunci când piața e mai slabă.

– Cum ați reușit pe timp de pandemie să păstrați forța de muncă?

– De fapt, pe timp de pandemie, sistemul de transport a dus-o bine, fiindcă cererea în transporturi a fost foarte mare. Toți erau acasă și aveau nevoie de mâncare. Lumea se ducea la magazine mai des ca de obicei și, respectiv, noi am fost foarte implicați în proces. Din acest motiv businessul nostru a crescut în perioada asta. Noi suntem mândri că, lucrând în domeniul ăsta, am fost în poziția de a asigura piața cu mâncare.

– Doamne ajută vouă și la toți șoferii care au lucrat ca să aibă grijă să nu fie deficit pe piață. Dar cum anume ați păstrat lucrătorii? Căci multe companii au avut greutăți în angajarea oamenilor pe timp de pandemie, din diferite motive.

– Noi am avut câțiva recruteri chiar și pe timp de pandemie și aveam un surplus mic când ne puteam permite să lucrăm chiar când unul vine, iar altul pleacă. Dar, să spun cinstit, pe perioada cea mai grea din primele luni de pandemie, din martie până în iunie, lumea era puțin îngrijorată, căci nu știam ce o să fie mâine. Ei doreau să-și păstreze locul de muncă pe care îl aveau. Am observat că șoferii noștri apreciau că ei aveau un loc de muncă în timp alții pierdeau serviciile mai în fiecare zi.

Compania familiei Tipa deține o flotă de peste 100 de camioane

– Cum ați aflat despre convenție și de ce veniți la ea?

– Am fost invitată de doamna Elena Dragălin, organizatoarea convenției. Vreau să vin pentru că îmi place foarte mult să comunic și să fac cunoștință cu oamenii noștri din diasporă. Pentru mine este important să țin legătura cu conaționalii noștri care locuiesc peste hotare pentru că fiecare are o istorie și are ceva de spus.

– Care este mesajul Dumneavoastră personal pentru oamenii care vin la convenție?

– Noi, moldovenii, suntem aruncați de soartă în diferite colțuri ale lumii. Aici, în America, suntem doar o mână de oameni. Pentru mine este foarte important să comunicăm între noi și să fim uniți, să știm cine și ce face. De exemplu, unul vrea să deschidă un salon, altul vrea să deschidă o agenție oarecare. Vreau ca noi să ne susținem unul pe altul pentru că e greu pe un pământ străin să încerci ceva nou, fără susținerea nimănui.

– Ce mesaj aveți pentru oamenii care ar trebui să vină la convenție?

– Cred că lumea trebuie să vină, după cum am zis, să formăm conexiunea împreună. Lumea când se întâlnește, într-adevăr se formează ceva magic: comunicarea și legăturile astea între oameni. Unul vine cu o idee, altul cu altă idee. Poate cineva te va aprecia și te va încuraja într-un fel și așa descoperi talentul. Ori cineva iți dă o idee la care nu te-ai gândit până atunci.

– Cum crezi că diaspora poate să-i ajute pe cei de acasă?

– Prin exemplu propriu. Direct putem ajuta cu proiecte și cu o viziune, să împărțim informația, să lucrăm împreună. Atât cât ar exista o platformă de comunicare, probabil, că fiecare ar putea ajuta cu ce poate. O altă metodă ar fi să vină acasă și să ofere locuri de muncă.

– Ce schimbări aștepți pentru cei de acasă în anul care vine?

– Sper s-o terminăm cu corupția. Acum, într-adevăr, este o șansă ca să fie mai bine în țară, că vom scoate oamenii corupți din guvern și toate rădăcinile corupției care încă sunt. Sper să avem oameni mai buni și mai înțelegători în guvern. Dar vreau ca și oamenii de rând să participe. Nu poți spune că statul nu mă ajută când numai stai și aștepți, trebuie să faci ceva și singur. Trebuie să ne întrebăm: „Dar ce pot eu face pentru statul ăsta? Cum aduc eu aportul meu ca să avem o comunitate mai bună?” Și așa va veni o schimbare.

Interviu realizat de Irina vanPatten, SUA