Daruri de la moldovenii din America pentru copiii din R. Moldova 

Al doilea an consecutiv, moldovenii stabiliți în SUA au lansat campania „Santa’s Bag” prin care și-au propus să ofere daruri de Crăciun copiilor din familii social vulnerabile din R. Moldova. Astfel, voluntari și donatori din diferite state, precum Chicago, Florida, Pennsylvania, Washington sau California, au muncit în comun la o campanie de colectare a cadourilor. Respectiv, în jur de 300 de copii vor avea parte de surprizele oferite de Moș Crăciun.

„Campania „Santa’s Bag” a pornit de la ideea renumitei companii americane „Shoebox”. Am adaptat-o la nevoile copiilor. Am mai avut anterior campanii cu ghiozdane și știm sigur că o să le prindă bine. Imediat după lansare, a luat amploare, în doar câteva ore fiind „adoptați” 150 de copii la care urmau să ajungă darurile. Donatorii au fost atât de receptivi și entuziasmați, încât și noi am prins la curaj și ne-am zis că totul va fi cu succes.

În prezent, sunt colectate 300 de cadouri pentru copii și expediate către Moldova prin transport aerian. Am fost foarte surprinsă de dorința oamenilor de a face fapte bune. Această campanie a unit moldovenii din Pennsylvania, Florida, California, Colorado, Washington State, New York și pentru noi a fost o plăcere să ne putem mobiliza pentru ceva atât de frumos. Aș vrea să mulțumesc donatorilor, voluntarilor și multor oameni care s-au implicat și au ajutat. Binele se face doar alături de oameni buni: povestește că ai donat, te-ai implicat și hai să rostogolim binele. Aceste cadouri nu reprezintă bunuri materialele, ci din contra, vor crea amintiri pentru copii. Munca depusă compensează cu plăcerea și bucuria pe care urmează să o aibă ei”, spune organizatoarea campaniei, Marta Iacob.

Darurile vor ajunge la mai mulți copii din câteva sate din R. Moldova, dar și la copii care sunt ajutați de organizația „The Moldova Project”, un proiect de caritate care susține familiile social vulnerabile.