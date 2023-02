CITITORUL de GARDĂ „Până nu s-a oprit automobilul, nu încercați, dragi pietoni, să traversați strada!”

Victor Grosu este un șofer care conduce automobile de aproape 40 de ani. În această perioadă el a fost atât șofer, cât și pieton, dar și martor al diferitor situații rutiere. El s-a adresat redacției pentru că are un mesaj, atât pentru deputații din Parlament, cât și pentru șoferi și pietoni.

„Dacă pietonul poate opri și da un pas înapoi, unitatea de transport așa ceva nu poate face.”

Acum se pregătește un proiect de lege în Parlament despre mărirea amenzilor și a pedepselor pentru șoferii care nu cedează trecerea pietonilor pe trecerile de pietoni. Într-adevăr, se întâmplă foarte multe tragedii! Am aproape 40 de ani de când merg prin oraș cu mașina și am văzut situații diferite. Legea aceasta nu va avea nici un efect. Vor avea de câștigat numai polițiștii. Prima greșeală pe care am făcut-o noi toți, consider că suntem toți de vină, pentru că uneori suntem pietoni, uneori șoferi, este că s-a declarat că pietonii au prioritate pe trecerile de pietoni. Dar! Nu li s-a spus și partea a doua! Boțul acesta de metal, care poate avea și două tone, sau cinci, sau zece, nu poate fi oprit aici și acum. El are nevoie de o anumită distanță. După părerea mea, pietonii trebuie să fie informați corect. Eu sunt de acord că ei au prioritate. Dacă pietonul poate opri și da un pas înapoi, unitatea de transport așa ceva nu poate face. De aceea, noi trebuie să le explicăm cum e corect să traverseze strada și din ce motiv ar trebui să o facă anume așa. Sunt tare mulți pietoni care își pun gluga pe cap, căștile în urechi și trec indiferenți.

O unitate de transport are nevoie de o anumită distanță pentru a frâna. Când carosabilul este uscat, distanța e una, iar dacă e umed, distanța se mărește. Dacă e noapte, vizibilitatea e foarte scăzută, dar dacă mai și plouă noaptea, vizibilitatea este zero. Ar trebui să i se explice aceasta pietonului. Șoferul e concentrat la mașinile care sunt în trafic, la indicatoarele de circulație, la semafoare. E destul pentru o fracțiune de secundă să-i fie atenția în altă parte și gata, nu vede pietonul.

Iată, spre exemplu, cazul de la Orhei, unde fetița a vrut să traverseze strada și mașina poliției s-a oprit, iar celălalt șofer a lovit mașina din spate. Ați văzut cum a procedat fetița? Bravo ei și părinților care au învățat-o cum e corect să traversezi strada.

„Ele ar trebui minimalizate complet și unde e posibil, să fie făcute treceri subterane.”

O altă problemă care mă frământă sunt trecerile de pietoni. Nu înțeleg după care regulament sunt făcute. Spre exemplu, în sectorul Ciocana, pe bulevardul Mircea cel Bătrân, la fiecare 50 de metri sunt trei treceri de pietoni. Oare e normal așa? Cu 20 de ani în urmă se discuta să se facă acolo o trecere subterană, care înseamnă siguranță. În primul rând, nu ar fi ambuteiaje, în al doilea rând, e vorba despre siguranța pietonilor.

Cu cât mai multe treceri de pietoni, cu atât e mai mare riscul ca pietonii să ajungă victime ale accidentelor. Ele ar trebui minimalizate complet și unde e posibil, să fie făcute treceri subterane.

Până nu s-a oprit automobilul, nu încercați, dragi pietoni, să traversați strada! Nu se știe cine e la volan. De ce tu, pietonule, cu sănătatea ta, cu propria viață, să-l oprești? Cum să informăm pietonii? Școala și mass-media! Cum ni se spune în fiecare zi la televizor că excesul de sare, zahăr și grăsimi dăunează sănătății, așa și despre regulile de traversare ar trebui să se zică. Cred că ar trebui să fie făcute niște filmulețe cu explicații. În nici un caz nu riscați să ieșiți în fața mașinii! Nu se știe ce șofer e sau ce defecțiune are mașina. Viața are prioritate!