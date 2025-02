Cititorul de gardă O problemă socială, văzută dintr-un scaun cu rotile

Despre existența mai multor probleme în sfera informării persoanelor cu dizabilități se vorbește puțin și se întreprinde și mai puțin. Eu sunt una dintre persoanele cu dizabilități și vreau să vă povestesc cum lipsa de informare ne răpește timp și energie nu doar nouă, dar și celor care ne însoțesc și ne poartă de grijă.

Pentru că, personal, m-am confruntat cu o problemă care, spre regret, nu este singura și reflectă mai degrabă o problemă mai vastă, cauzată de lipsa de informare a persoanelor cu dizabilități despre deciziile din sectorul serviciilor sociale, vreau să sensibilizez societatea asupra acestui fel de probleme. În cazul meu, s-a produs o neînțelegere legată de plata prestațiilor de transport pe care le primesc în fiecare lună și vreau să relatez cum mi-a afectat starea lipsa informațiilor despre inovațiile din sfera socială.

Prestațiile pentru transport

Pe 21 ianuarie 2025, ca de obicei, eu și mama am mers la poștă să plătim utilitățile și să primim indemnizații de transport. Primesc o indemnizație de 250 de lei în fiecare lună, dar am decis să încasăm bani odată la trei luni, primind trimestrial 750 de lei. Această soluție a fost comodă pentru noi, deoarece ne-a permis să evităm deplasările inutile la oficiul poștal. Totuși, când am mers la poștă pentru a încasa indemnizațiile, ni s-a spus că nu sunt bani în buget și că aceste plăți pentru transport au fost anulate. Am trăit atunci o adevărată dezamăgire, conștienți fiind că nu putem schimba nimic în această situație. Nu înțelegeam de ce nu am fost anunțați în prealabil despre eventualele modificări? De ce a trebuit, în scaun cu rotile, să facem un drum fără rost până la oficiul poștal?

Lipsa de notificare și de informare

Problema a fost agravată de faptul că, la momentul în care nu a fost eliberată prestația, nu știam că a fost modificată procedura de primire a acesteia. Am încercat să aflăm de ce a apărut această situație și în cele din urmă, pe 7 ianuarie 2025, am sunat la Agenția Națională de Asistență Socială (CNAS). Acolo am și fost informați că indemnizațiile la transport vor fi acum transferate pe un card bancar, iar dacă nu avem unul, trebuie să solicităm un card pentru a primi acești bani. Aflându-ne în această situație, ne-am dat seama că nu am fost avertizați cu privire la inovații. Asistentul meu personal l-a sunat în mod repetat pe asistentul social, dar nu au fost primite notificări că indemnizațiile vor fi acum transferate doar pe card. Este regretabil că persoanele responsabile, care ar fi trebuit să ne informeze despre astfel de schimbări, nu au făcut acest lucru. Cred că acesta este un neajuns grav în sistemul informațional.

Necesitatea unui sistem informațional mai eficient

Lipsa unei informații eficiente este una dintre principalele probleme cu care m-am confruntat în situația mea. Persoanele cu dizabilități se confruntă adesea cu dificultăți legate nu doar de limitările fizice, ci și de lipsa de informații despre programele și beneficiile sociale. Este important ca toate schimbările și inovațiile din sfera socială să fie comunicate în mod clar cetățenilor, în special celor care depind de aceste beneficii pentru a-și asigura mijloacele de existență. Din păcate, multe schimbări în programele sociale apar fără informarea adecvată a destinatarilor serviciilor. În cazul prestațiilor de transport, am întâlnit faptul că nu am fost anunțat că beneficiul va fi acum transferat doar pe un card. Acest lucru a dus la faptul că nu am putut primi fonduri la timp, ceea ce, cu siguranță, a provocat stres și neplăceri.

Recomandări

Pentru a evita astfel de situații pe viitor și a asigura că toate persoanele cu dizabilități au acces la informații actualizate cu privire la prestațiile sociale, propun crearea unui portal alternativ care să funcționeze în subordinea Guvernului Republicii Moldova. Acest portal ar trebui să servească drept sursă de informații actualizate pentru toți cetățenii, în special pentru persoanele cu dizabilități. Acest portal ar trebui să conțină toate informațiile despre legile sociale, programele și schimbările din sistemul de beneficii. Este important ca acest portal să fie disponibil pe diverse platforme, inclusiv aplicații mobile, astfel încât oamenii să poată obține cu ușurință informațiile de care au nevoie. În plus, portalul ar trebui să fie disponibil în mai multe limbi pentru a asigura accesibilitatea tuturor cetățenilor. Portalul trebuie să conțină:

1. Știri actuale și modificări ale legislației privind programele și beneficiile sociale.

2. Informații despre cum să solicitați beneficii și ce fel de acte sunt necesare.

3. Instrucțiuni pentru primirea de prestații sub diverse forme (prin poștă, pe card etc.).

4. Informații de contact pentru consultații și rezolvarea oricăror probleme ce apar.

5. Întrebări și răspunsuri pentru a ajuta oamenii să înțeleagă rapid situația.

6. Totodată, este important să vă asigurați că fiecare persoană care primește prestații sociale recepționează notificări despre orice modificări prin e-mail, SMS sau alte canale de comunicare disponibile.

Concluzii

Povestea mea este doar un exemplu al modului în care lipsa de informații și sistemele de notificare inadecvate pot avea un impact grav asupra vieții persoanelor cu dizabilități. Este important să ne amintim că toți avem dreptul de a primi informații exacte în timp util despre beneficiile și serviciile sociale la care avem dreptul. Crearea unui singur portal centralizat cu informații actualizate ar putea îmbunătăți semnificativ situația și ar putea reduce riscul de dezinformare. Totodată, cetățenii s-ar confrunta mai rar cu situații dificile, precum cea cu care m-am confruntat eu în ianuarie 2025. Sper că experiența mea va sensibiliza autoritățile ca să intervină la soluționarea problemelor din domeniul social, servind drept imbold la crearea unui sistem de sprijin social mai eficient în R. Moldova.

Nichita Dushak