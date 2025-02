Cititorul de gardă „Nivelul de trai în 2024 comparativ cu 2020”. Atenție la tabel!

Acum sunt pensionară, dar am studii economice. Reieșind din studiile și din experiența de muncă pe care le am, mă descurc și eu ce e cu inflația, cu indexarea pensiilor și cu scumpirile mărfurilor și produselor. Stau cu radioul deschis întreaga zi (postul național). Din tot ce aud eu despre scumpiri și sărăcie, am făcut o mică analiză. Da, ne-am lămurit, doar că atunci când ajung să discut cu alte persoane, observ că mulți nu se descurcă deloc ce-i cu majorările de prețuri, de pensii și de salarii. Și asta pentru că în mass-media se manipulează enorm, se iau cifre rupte din context, cifre care le convin manipulatorilor și acestea se propagă neîncetat.

Pare simplu, dar pentru oameni e foarte necesar să poată analiza la rece totul. Într-o zi, am încercat să fac niște tabele, cât mai simple, care ar fi pe înțelesul tuturor. M-am uitat în internet, am căutat date statistice și am constatat că sunt încurcate rău de tot. Nicăieri nu pot să văd cifrele de care aveam nevoie pentru tabelul meu intitulat „Nivelul de trai în 2024 comparativ cu 2020”. Cu greu am adunat cifrele demonstrative, pentru că în online sunt cam dispersate.

O să duc scrisoarea cu acest tabel și la Guvern, la Președinție, la Parlament, poate va reacționa cineva. Verificați vă rog cifrele din tabele. În 2020, în cazul pensionarilor, minimul de existență era acoperit în proporție de 65%, iar în 2024, același minim de existență a fost acoperit în proporție de 112%, aici fiind incluse și compensațiile mai mari pentru medicamente, căldură, electricitate și gaze naturale. Gândiți-vă la aceste cifre. Ar fi bine să le vadă și să le înțeleagă cât mai multă lume. Pentru asta, tabelul ar trebui publicat peste tot, chiar și pe stâlpi sau pe garduri, ca lumea să se descurce. A vorbit Maia Sandu despre nivelul de trai, operând cu cifre, spunea că s-a mărit, doar că ei, bloggerii, influencerii, așa-zișii lideri de opinie, chiar a doua zi, au continuat să învârtă „plastinca”: sărăcie, scumpiri, dezastru. Mari economiști Dodon sau Chicu! Mă gândesc, oare chiar ei nu cunosc aceste cifre? Rușine să le fie de felul în care ei operează cu cifrele!

Merg pe stradă și dau peste niște oameni cu camere de filmat și microfoane. Nici nu se prezintă de unde și cine sunt. Doar atât știu a întreba: Vi-i greu? Vă ajunge? Guvernarea e de vină? Dar știți că sunt pensionari cu pensii de 1800-2000 de lei?

De altfel, e tare interesant ceea ce am observat eu. Stau și își așteaptă persoanele cu care, se vede, au vreo înțelegere din timp. I-am urmărit de câteva ori. E evident. Eu dau peste dânșii, dar ei pe mine nu mă văd. Nu știu cine sunt, poate influenceri?

Valentina Tașcă, Chișinău