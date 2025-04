Cititorul de gardă Când îți arde locuința, iar vecina ta e procuroră

La 26 octombrie 2023, executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu recepționa în biroul său o cerere de la cetățeana Maria Voiloșnicov, locuitoare din sectorul Rîșcani al capitalei, care îi povestea despre nevoile sale de pensionară și care, într-o bună zi, s-a pomenit pe masa de operație la Institutul Oncologic. De ce o vârstnică ar fi trebuit să-i povestească despre nevoile sale unui executor judiciar? Pentru că, după ani de zile de procese de judecată inițiate la cererea unei vecine de-a ei, procuroră de profesie, risca să-și piardă locuința, deoarece nu putea și nu poate face față pretențiilor financiare invocate de vecina care cere recompense materiale în urma unei întâmplări nefaste ce s-a produs încă în anul 2018.

„Nopțile nedormite, stresul, nervozitatea, m-au adus la Spitalul Oncologic. M-am îmbolnăvit în timpul proceselor de judecată din 2022, după care am fost operată la oncologie și am nevoie de bani pentru recuperare. Am o pensie mai mică de 3000 de lei și cu greu pot face față bolii și tratamentului. Din pensia mea, cum vă spuneam, foarte mică, pot pune pe cont câte 200 de lei pe lună, chiar dacă pensiile mai mici de 4000 de lei nu pot fi «urmărite». Eu sunt gata să plătesc câte puțin, deși nu sunt vinovată. În toată această istorie, care durează de ani de zile, procurora Lilia Șapovalov a tăinuit faptul că în locuința sa, la fel ca și în locuința mea, a curs încă din 2016 de pe acoperiș. Prin înșelăciune, aceasta vrea să obțină de la mine bani pentru reparația întregului său apartament, iar în cazul în care nu aș reuși să-i satisfac această cerere, ar insista ca locuința să fie scoasă la licitație pentru a dobândi suma râvnită”, se spune în scrisoarea Mariei Voiloșnicov.

Potrivit unui titlu executoriu emis la 14 aprilie 2022, pensionara ar trebui să achite procurorei suma de 75 635,38 de lei pentru repararea prejudiciului material cauzat în urma unui incendiu din 2018. Tot ea ar trebui să achite cheltuielile de judecată – 2269 de lei și costurile expertizei extrajudiciare – 5200 de lei. La 13 iunie 2023 hotărârea a devenit definitivă. Chiar dacă executorul judecătoresc a fost informat despre situația complicată a pensionarei, problemele legate de „repararea” prejudiciului material invocat de procurora Șapovalov continuă.

O incendiere intenționată

În dosarul acumulat de Maria Voiloșnicov în legătură cu acest caz figurează și concluziile Inspectoratului de Poliție Rîșcani, datând din 24 martie 2021, în care, între altele, se spune că poliția ar fi constatat că în 2018, o cameră din locuința pensionarei ar fi fost incendiată intenționat, cu scopul de a distruge un bun, iar identitatea persoanei nu a fost stabilită.

În cei șapte ani, câți au trecut de la incendiu până în prezent, viața Mariei Voiloșnicov a fost plină de zbucium, neliniște, lipsă de siguranță, dar mai ales, zdruncinată de probleme de sănătate, aceasta fiind supusă unei intervenții chirurgicale complicate și tratamentului postoperatoriu la Institutul Oncologic din Chișinău.

„Am adus toate argumentele și în judecată, și la executorul judecătoresc, dar se pare că nimic nu are valoare – nici viața mea, nici sănătatea mea. Mă tot gândesc, dacă poliția și pompierii nu au putut stabili cine mi-a incendiat locuința, ușa fiind spartă, de ce anume eu trebuie să fiu responsabilă de «repararea» prejudiciului material cauzat apartamentului procurorei Șapovalov?” spune Maria Voiloșnicov.

Cum a fost stabilită valoarea prejudiciului?

Potrivit pensionarei, în 2018, după incendiu, procurora ar fi solicitat efectuarea unei expertize independente. Expertul Anatolii Achimov a stabilit că „repararea” prejudiciului cauzat de incendiu poate avea loc contra sumei de circa 80 de mii de lei.

ZdG l-a contactat pe expertul Anatolii Achimov. Acesta ne-a declarat: „Am atâtea expertize! Probabil, aceasta a fost efectuată demult. Șapovalov? Voi verifica și voi reveni.” A doua zi, expertul Anatolii Achimov ne-a spus că a verificat în arhivă, dar nu a găsit nimic. În niște notițe figurează numele Șapovalov și numărul expertizei – 308. „Foarte vag îmi amintesc, am câte 500 de expertize pe an. Am și o vârstă – 80 de ani. În activitatea mea am vizitat sute de apartamente.” Când am precizat că în baza expertizei sale Șapovalov insistă ca vecina să-i achite o sumă mare de bani, o soluție invocată fiind și vânzarea locuinței „în contul datoriei”, acesta a răspuns: „E procuror? Nu țin minte. La noi e un fel de «Finleandia», adică totul se rezolvă prin fini și cumetri.”

Maria Voiloșnicov consideră că ar fi fost normal ca vecina să-i demonstreze mai întâi ei consecințele cauzate apartamentului său în urma acelui incendiu. „Mie nu mi-a permis să intru să văd ce fel de pierderi i-au fost cauzate. În acea expertiză însă figura numele unui vecin care ar fi fost prezent atunci când expertul estima pierderile. Vecinul însă spune că nu a fost acolo atunci când expertul evalua pierderile”, explică pensionara.

Contactat de ZdG, Victor Cosenco, vecinul la care face referire Maria Voiloșnicov, ne-a spus că e un caz complicat. Acesta susține că nu a fost prezent la procedura de evaluare efectuată de expertul Achimov și că nu a semnat niciun act privind expertiza. „Eu am intrat după incendiu, din lustră și dintr-o priză picura apă. Nu pot estima cât de grav a fost afectată locuința procurorei”, ne-a spus Victor Cosenco.

Pe cine va apăra justiția de la noi?

„Ea are linie verde, iar eu nu am nimic, decât niște ani și niște probleme de sănătate în spate. Pe cine credeți că va apăra justiția de la noi atunci când la următoarea ședință de judecată procurora va cere restituirea imediată a întregii sume stabilite de expertul Achimov?” – se întreabă Maria Voiloșnicov, fiind sigură că toate verigile din acest lanț vor funcționa în susținerea vecinei sale.

Am contactat cabinetul executorului judiciar Anatolie Bănărescu pentru a afla mai multe despre soarta cererii Mariei Voiloșnicov. La telefon, ni s-a răspuns că nu vom putea afla nimic, deoarece executorul protejează datele cu caracter personal ale celor vizați în titlurile de executare.

Și procurora Lilia Șapovalov a refuzat să răspundă la întrebările ZdG în legătură cu acest caz. Când a aflat subiectul posibilei discuții, procurora a spus: „La așa temă nu discut.”