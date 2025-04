Peste 11,5 tone de produse colectate în magazinele Kaufland, în cadrul campaniei „Masa Bucuriei”

Tradițional, în preajma sărbătorilor Pascale, Misiunea Socială „Diaconia” organizează colecta națională de produse „Masa Bucuriei”. Kaufland Moldova s-a alăturat și în acest an inițiativei, care a avut loc pe 12 aprilie, în toate cele nouă magazine din Chișinău, Bălți, Orhei, Ungheni și Comrat.

Cu efortul a sute de voluntari și clienți, timp de o singură zi, au fost colectate 11 597 kg de produse alimentare. Acestea vor fi transformate în aproximativ 23 194 de mese calde, care vor fi distribuite persoanelor vârstnice și familiilor aflate în dificultate, beneficiare ale Cantinelor Sociale ale Diaconiei.

Campania „Masa Bucuriei”, ajunsă la cea de-a 16-a ediție, s-a desfășurat în perioada 12 martie – 12 aprilie și a implicat voluntari, persoane publice, tineri și angajați dedicați. Timp de două săptămâni, colegii din echipa Kaufland au mers alături de Cantina Socială Mobilă și au împărțit prânzuri calde persoanelor aflate în dificultate.

„Mă bucur că am reușit să fac un bine acum, în preajma Paștelui. De multe ori, ne lăsăm prinși în rutina zilnică și uităm cât de important e să fim aproape de ceilalți. La Cantina Mobilă, am simțit o conexiune sinceră cu oamenii. Cu siguranță voi mai reveni aici pe post de voluntar.”, Denis, voluntar Echipa Kaufland

„În cele 45 de minute în care am împărțit mâncare, am cunoscut-o pe doamna Ana – o doamnă caldă, care, deși e și ea beneficiară a cantinei, vine în fiecare zi să ajute. Îi știa pe toți: nume, povești, dureri. Îi întâmpina cu zâmbetul pe buze, ca pe niște vechi prieteni. A fost pentru mine o lecție de umanitate și recunoștință. Să mă aflu acolo, în mijlocul celor pentru care, an de an, donez la „Masa Bucuriei”, a fost cu adevărat emoționant.”, Victoria, voluntară Echipa Kaufland.