Declarațiile lui Dodon după întâlnirea cu Krasnoselski: „Pe majoritatea subiectelor am găsit limbă comună”

În cadrul unui bri­e­fing sus­ți­nut după întâl­ni­rea de mier­cu­ri, 4 ianu­a­rie, cu lide­rul auto­pro­cla­ma­tei repu­bli­ci trans­nis­tre­ne, Vadim Kra­s­no­sel­s­ki, pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va, Igor Dodon, a decla­rat că cei doi au dis­cu­tat asu­pra mai mul­tor pro­ble­me ce-i vizea­ză pe locu­i­to­rii de pe ambe­le malu­ri ale Nis­tru­lui și că, pe majo­ri­ta­tea subiec­te­lor, au găsit lim­bă comu­nă.



„Astăzi în pre­mie­ră din anul 2008, pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va a mers în vizi­tă în regiu­nea trans­nis­trea­nă. Sco­pul aces­tei vizi­te a fost sta­bi­li­rea con­tac­te­lor cu noua con­du­ce­re din Trans­nis­tria și sta­bi­li­rea unui meca­nism de con­lu­cra­re pen­tru rezol­va­rea pro­ble­me­lor cu care se con­frun­tă cetă­țe­nii de pe ambe­le malu­ri ale Nis­tru­lui. În pri­mul rând, ca doi con­du­că­to­ri care au fost sus­ți­nu­ți de majo­ri­ta­tea locu­i­to­ri­lor de pe ambe­le malu­ri ale Nis­tru­lui, am con­ve­nit că tre­bu­ie să între­prin­dem acțiu­ni pen­tru a rezol­va pro­ble­me­le oame­ni­lor sim­pli.

Dom­nul Kra­s­no­sel­s­ki a spe­ci­fi­cat subiec­te­le care-i inte­re­sea­ză pe ei, ele sunt cunos­cu­te, cum ar fi dplo­me­le, nume­re­le de înma­tri­cu­la­re a auto­mo­bi­le­lor, pro­ble­me­le care sunt acum cu tele­fo­nia și alte între­bă­ri. Noi am abor­dat subiec­te­le care-i inte­re­sea­ză pe cetă­țe­nii din dreap­ta Nis­tru­lui, cum ar fi pro­ble­ma cu tere­nu­ri­le agri­co­le de după tra­seu, pro­ble­ma șco­li­lor din par­tea stân­gă a Nis­tru­lui, pro­ble­ma ce ține de admi­te­rea în par­tea stân­gă a Nis­tru­lui a unei cate­go­rii de func­țio­na­ri… Pe majo­ri­ta­tea subiec­te­lor am găsit lim­bă comu­nă, dar pen­tru a mer­ge cu solu­ții con­cre­te am con­ve­nit asu­pra unei abor­dă­ri în pachet, adi­că se rezol­vă nu doar ceea ce soli­ci­tă o par­te, dar în ambe­le inte­re­se”, a decla­rat Igor Dodon.