Crima de la Străşeni. Cum a ajuns un învinuit la Spitalul de Psihiatrie

Vita­lie Vlad, unul din cei patru mino­ri care au par­ti­ci­pat la cri­ma de la Stră­şe­ni din noap­tea de 25 noiem­brie 2016, este inter­nat la Spi­ta­lul de Psi­hia­trie, unde va fi supus unei exper­ti­ze psi­hia­tri­ce. Pro­ce­du­ra este una obi­ş­nu­i­tă în ast­fel de cazu­ri, susţi­ne apă­ră­to­rul mino­ru­lui, doar că, de obi­cei, învi­nui­ţii de omor sunt exa­mi­na­ţi ambu­la­to­riu. În acest caz, deci­zia de a-l inter­na pe minor a fost lua­tă de o comi­sie de expe­rţi, care au ţinut cont de mai mul­te cer­ti­fi­ca­te medi­ca­le pre­zen­ta­te de mama lui Vita­lie, care demon­strau că, în ulti­mii ani, aces­ta a avut trau­ma­tis­me cranio-cerebrale, fiind supus tra­ta­men­tu­lui cu sub­stanţe tran­chi­li­zan­te.

Mier­cu­ri, 8 febru­a­rie 2017, instanţa de jude­ca­tă a admis demer­sul pro­cu­ro­ru­lui Pro­cu­ra­tu­rii Stră­şe­ni, Tudor Bor­dan, auto­ri­zând trans­fe­ra­rea mino­ru­lui Vita­lie Vlad din arest pre­ven­tiv la Spi­ta­lul Cli­nic de Psi­hia­trie, pe un ter­men ce nu ar depă­şi 30 de zile, dura­ta man­da­tu­lui de arest eli­be­ra­tă pe nume­le unu­ia din­tre cei patru tine­ri impli­ca­ţi în omo­rul Cris­ti­nei, în vâr­stă de 14 ani. La înce­pu­tul aces­tei săp­tămâ­ni, mino­rul, escor­tat de poli­ţie, a fost trans­fe­rat la spi­tal, aco­lo unde medi­cii urmea­ză să sta­bi­leas­că dacă aces­ta poa­te fi decla­rat res­pon­sa­bil, res­pec­tiv, dacă poa­te fi jude­cat pen­tru fap­ta comi­să.

Avocat: „Vitalie a avut traume cranio-cerebrale”

Ghe­or­ghe Cob­zac, avo­ca­tul lui Vita­lie Vlad, susţi­ne că deci­zia de a-l trans­fe­ra pe cli­en­tul său din peni­ten­ci­ar la Spi­ta­lul de Psi­hia­trie este una care are la bază cerinţe­le legii, iar demer­sul a venit din par­tea pro­cu­ro­ru­lui care instru­men­ta dosa­rul şi nu din par­tea sa, aşa cum anu­nţa pre­sa. „Con­form Codu­lui de Pro­ce­du­ră Pena­lă, în momen­tul când o per­soa­nă este învi­nu­i­tă de o infra­cţiu­ne exce­pţio­nal de gra­vă, şi anu­me, de omor, orga­nul de urmă­ri­re pena­lă, adi­că pro­cu­ro­rul, este obli­gat să dis­pu­nă o exper­ti­ză psi­hia­tri­că pen­tru a sta­bi­li sta­rea de dis­cer­nământ a per­soa­nei, adi­că dacă acea per­soa­nă este sau nu res­pon­sa­bi­lă. Deşi în pre­să s-a spus că avo­ca­tul ar fi cerut asta, acest lucru nu cores­pun­de ade­vă­ru­lui. Eu nu am cerut exper­ti­za. Ini­ţi­al, ne-au che­mat pe noi şi ni s-a adus la cunoş­tinţă că se dis­pu­ne exper­ti­za ambu­la­to­rie, adi­că Vita­lie urma să fie exa­mi­nat timp de câte­va ore, de către o comi­sie de expe­rţi, pri­vi­tor la sta­rea sa de res­pon­sa­bi­li­ta­te în momen­tul comi­te­rii infra­cţiu­nii. Între­bă­ri­le erau for­mu­la­te de pro­cu­ror, s-a întoc­mit un proces-verbal. Noi am sem­nat. Nu am depus vreo cere­re sau vre­un demers. Am zis că tre­bu­ia să se sta­bi­leas­că sta­rea, pen­tru că eu con­si­der că, inclu­siv soci­e­ta­tea, când află de o cri­mă atât de gra­vă, omo­rul unei mino­re de 14 ani, cu cru­zi­me şi bes­ti­a­li­ta­te, cum se vor­beş­te, se întrea­bă dacă cei care au comis acest omor sunt sănă­toşi la cap sau nu. Dar, şi legea asta sta­bi­leş­te”, rela­tea­ză apă­ră­to­rul. Ast­fel, ini­ţi­al, a fost numi­tă exper­ti­za ambu­la­to­rie, fără inter­na­rea mino­ru­lui în spi­tal, doar că, între timp, au apă­rut mai mul­te cir­cum­stanţe noi.

„Între timp, am între­bat mama dacă el (Vita­lie, n.r.) a avut trau­me pe par­cur­sul vieţii, pen­tru ca exa­mi­na­rea lui să fie cât mai obiec­ti­vă. Mama a adus car­te­la medi­ca­lă, fişa lui de ambu­la­to­riu, de mic copil. De la naş­te­re, apoi în 2006, în 2009, Vita­lie a avut trau­me cranio-cerebrale. În car­te­lă e scris că a fost exa­mi­nat de neu­ro­log, de psi­ho­ne­u­ro­log. De mai mul­te ori, i-au fost admi­nis­tra­te cal­man­te. Toa­te docu­men­te­le au fost pre­zen­ta­te pro­cu­ro­ru­lui şi expe­rţi­lor. Ulte­ri­or a venit avi­zul Spi­ta­lu­lui de Psi­hia­trie pre­cum că ei nu pot emi­te o con­clu­zie în pri­vinţa stă­rii de dis­cer­nământ a lui Vita­lie, pe motiv că exa­mi­na­rea lui nece­si­tă mai mult timp, în sta­ţio­nar. Mie nu mi s-a comu­ni­cat acest aspect, des­pre care am aflat doar la jude­ca­tă, când se exa­mi­na pre­lun­gi­rea ares­tu­lui. Pro­cu­ro­rul, pri­mind rapor­tul expe­rţi­lor, a îna­in­tat demers la jude­ca­tă pen­tru a cere acor­dul jude­că­to­ru­lui de instru­cţie şi a-l inter­na pe învi­nu­i­tul Vita­lie Vlad în sta­ţio­nar. Demer­sul a şi fost accep­tat de jude­că­to­rul de instru­cţie. Noi am lăsat deci­zia la dis­creţia instanţei. Chiar mama lui Vlad sin­gu­ră a spus: „aş vrea să fie exa­mi­nat de medi­ci, pen­tru a afla ce e cu copi­lul meu”. Şi pe ea o inte­re­sea­ză”, susţi­ne avo­ca­tul lui Vita­lie Vlad.

Medic: „Toţi se întorc ulterior în justiţie şi în instanţa de judecată”

Tudor Bor­dan, pro­cu­ro­rul care s-a ocu­pat de aceas­tă cau­ză pena­lă, a fost trans­fe­rat în altă insti­tu­ţie, dosa­rul ajun­gând în ges­tiu­nea pro­cu­ro­rei Ana Gureu. Aceas­ta ne-a spus că urmă­ri­rea pena­lă este la final, iar în func­ție de deci­zia medi­ci­lor în cazul lui Vita­lie Vlad, se va deci­de când dosa­rul va fi tri­mis în instanţa de jude­ca­tă. Pro­cu­ro­ra a pre­ci­zat că cei­la­lţi doi mino­ri din dosar, afla­ţi în arest, au tre­cut deja exper­ti­ze­le psi­hia­tri­ce, lăsând să se înţe­lea­gă că sunt decla­ra­ţi apţi sub aspect men­tal.

Vasi­le Caza­cu, şeful ser­vi­ci­u­lui exper­ti­ză psihiatrico-legală cu con­strân­ge­re medi­ca­lă din cadrul Spi­ta­lu­lui de Psi­hia­trie, ne-a decla­rat, la modul gene­ral, că exper­ti­za psi­hia­tri­că este o pro­ce­du­ră în mul­te cazu­ri obli­ga­to­rie în dosa­re­le pena­le. „Toţi se întorc ulte­ri­or în jus­ti­ţie şi în instanţa de jude­ca­tă. Nime­ni nu rămâ­ne la Psi­hia­trie. Tot­o­da­tă, majo­ri­ta­tea covârşi­toa­re, con­form sta­tis­ti­ci­lor, sunt defe­ri­ţi jus­ti­ţi­ei ca şi cri­mi­na­li de ordin comun şi doar un număr infim, bol­na­vi psi­hic, se pre­zin­tă în jude­ca­tă, unde sunt dis­cul­pa­ţi pe motiv de boa­lă psi­hi­că. Aşa cum a spus Matei Basa­rab, „omul care va fi nebun şi va uci­de, de exem­plu, un tată care îşi va uci­de fiul, nu va fi pedep­sit. Este pedeap­sa de a fi nebun, care-i ajun­ge”. Asta e vala­bi­lă şi în pre­zent. Totu­şi, nici acest număr infim de oame­ni, decla­ra­ţi bol­na­vi psi­hic, nu revin în comu­ni­ta­te, ci sunt, prin instanţa de jude­ca­tă, îndrep­ta­ţi pen­tru tra­ta­ment prin con­strân­ge­re, de regu­lă cu supra­ve­ghe­re rigu­roa­să, unde stau mulţi, mulţi ani. Nu e pedeap­să pena­lă, ci o măsu­ră de pre­ve­ni­re a peri­cu­lo­zi­tă­ţii bol­na­vu­lui psi­hic”, pre­ci­zea­ză spe­cia­lis­tul. Vasi­le Caza­cu susţi­ne că, în mod nor­mal, o exper­ti­ză psi­hia­tri­că durea­ză cir­ca 30 de zile.

Cei patru participanţi la crimă au rămas doar trei

Vita­lie Vlad este unul din cei patru mino­ri care au par­ti­ci­pat, în noap­tea de 25 noiem­brie 2016, la omo­rul Cris­ti­nei, o tână­ră de 14 ani, într-o clă­di­re nefi­ni­sa­tă din Stră­şe­ni. Vita­lie a ple­cat din R. Mol­do­va la două zile de la comi­te­rea fap­tei în Româ­nia, aco­lo unde îşi făcea stu­di­i­le. Pore­clit „Zaiaţ” (iepu­re), el era cel mai mare din­tre mino­rii impli­ca­ţi în odi­oa­sa cri­mă, având 17 ani. A fost loca­li­zat şi reţi­nut pe 6 decem­brie 2016, iar la 11 ianu­a­rie 2017 a fost extră­dat auto­ri­tă­ţi­lor R. Mol­do­va. Alţi doi mino­ri se află în arest pre­ven­tiv, fiind învi­nui­ţi de omor în acest dosar. Eugen Zagor­je­vs­chi, pore­clit „Zaga”, va împli­ni 16 ani în mar­tie. El era pri­e­te­nul Cris­ti­nei. „Zaga” a fost pri­mul din cei patru mino­ri, anche­ta­ţi în dosa­rul penal, care ar fi lovit în vic­ti­mă. ZdG a scris ante­ri­or că, la cei 15 ani şi jumă­ta­te, mino­rul are o via­ţă tumul­tu­oa­să, la fel ca şi tatăl său, care a fost jude­cat şi con­dam­nat de mai mul­te ori pen­tru pose­sie şi con­sum de dro­gu­ri, iar Eugen a fost mar­tor, atât în dosar, cât şi la fap­te­le tată­lui. Deşi are aproa­pe 16 ani, Eugen Zagor­je­vs­chi era înma­tri­cu­lat, fără a frec­ven­ta însă, în cla­sa a 6-a. Ana­to­lie Gul­co, alt minor învi­nu­it în acest dosar, va împli­ni 17 ani în luna mai. „Dacă el îi vino­vat, el tre­bu­ie să răs­pun­dă, nu?”, spu­nea pen­tru ZdG mama aces­tu­ia, acum o lună. Un alt minor care a par­ti­ci­pat la cri­ma din Stră­şe­ni este Vita­lie Gâr­neţ. Aces­ta nu avea 14 ani împli­ni­ţi în momen­tul comi­te­rii fap­tei, iar Codul Penal şi cel de Pro­ce­du­ră Pena­lă nu per­mit orga­ne­lor de drept reţi­ne­rea şi nici măcar anche­ta­rea copi­i­lor care nu au împli­nit 14 ani. Ast­fel, Gâr­neţ va scă­pa nepe­dep­sit.

„Nu pot da deta­lii des­pre dosar. E clar că altă per­soa­nă, „Zaga”, a fost ini­ţi­a­to­rul, fiind pri­e­te­nul vic­ti­mei. Vita­lie a fost mai mult învi­no­vă­ţit pen­tru că a ple­cat în Româ­nia, unde învă­ţa. Întâm­pla­rea a avut loc vine­ri. El sâm­bă­tă a stat aca­să, iar dumi­ni­că a ple­cat în Româ­nia. Apoi, mama, cunos­când că fiul ei este sus­pect în acel dosar, s-a dus la poli­ţie, unde i s-au dat câte­va zile pen­tru a-l adu­ce pe Vita­lie în ţară, în caz con­trar, urmând să fie anu­nţat în cău­ta­re. Mama s-a dus la el, apoi au fost împre­u­nă până la sora ei, care locu­ieş­te în Unga­ria, de unde au luat câte­va lucru­ri. Când se întorceau îna­poi, la gra­ni­ţa Româ­ni­ei cu Unga­ria, ungu­rii l-au reţi­nut. Ei sin­gu­ri veneau, nefi­ind reţi­nut la ple­ca­rea din Româ­nia, ci la reve­ni­re”, susţi­ne Ghe­or­ghe Cob­zac, avo­ca­tul lui Vita­lie Vlad.