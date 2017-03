Scrisoare de la recepția unui hotel cu 5 stele

Sunt aproa­pe 4 ani de când am ple­cat de aca­să. Din pri­ma zi am îndră­git Bar­ce­lo­na. Sim­țeam sân­ge­le în vene cur­gând dife­rit, tră­i­am emo­ții de care nu mai tră­i­sem a pri­o­ri.

Înce­pu­sem să învăț lim­ba spa­ni­o­lă pri­vind seri­a­le la TV, citind căr­ți și tra­du­când fie­ca­re fra­ză neîn­țe­lea­să. Ieșeam la maga­zi­ne, la bibli­o­te­că, în parc pen­tru a comu­ni­ca și a prac­ti­ca spa­ni­o­la.

Voiam să lucrez la recep­ția unui hotel de 5 ste­le, iar unei absol­ven­te recent sosi­te într-un oraș necu­nos­cut, fără expe­rien­ță, fără rude sau rela­ții, îi va fi greu să reu­șeas­că ceva. La asta mă aștep­tam, fiind cres­cu­tă într-o soci­e­ta­te unde prac­tic nu obții nimic fără mită sau fără un apel unui cunos­cut. Ambi­ți­i­le sănă­toa­se și mun­ca asi­duă aju­tă mereu. Așa am reu­șit. Acum am alt scop, în ace­lași dome­niu, și nu mă voi opri până nu voi obți­ne ce vreau, dar am și un mesaj pen­tru cei de aca­să…

Am fost în august aca­să și am invi­tat unul din șefii mei de la hote­lul unde lucram să ne înso­țeas­că și să ia cunoș­tin­ță de patri­mo­ni­ul (cul­tu­ra, tra­di­ți­i­le, gas­tro­no­mia) R. Mol­do­va. Până atun­ci cunos­cu­se trei mol­do­ve­ni și era foar­te impre­sio­nat de edu­ca­ția, manie­re­le şi felul nos­tru de a obți­ne ce ne pro­pu­nem. Ajuns în Mol­do­va, a fost plă­cut sur­prins, dar și decep­țio­nat. Locu­ri nemai­po­me­nit de pito­rești, liniș­te, aer curat, mân­ca­re gus­to­a­să. Vinu­ri­le și beciu­ri­le i-au tre­zit un inte­res apar­te. Se obiș­nu­i­se chiar și cu fap­tul că, atun­ci când ieșea afa­ră, vedea doar case și pădu­re, iar cola pe care o con­su­ma zil­nic nu putea fi găsi­tă decât la o dis­tan­ță de 15 minu­te de mers pe jos. Ceea ce nu a reu­șit să înțe­lea­gă timp de 4 zile este de ce majo­ri­ta­tea oame­ni­lor sunt atât de triș­ti, pe stra­dă, în maga­zi­ne, în par­cu­ri, spu­nea că ara­tă îngri­jo­ra­ți, de par­că ar aștep­ta mereu să se întâm­ple ceva rău. Mi se părea amu­zant când spu­nea astea, dar când am pri­vit în jur, mi-am dat sea­ma că are drep­ta­te. Eram obiș­nu­i­tă să tra­ver­sez mul­ți­mea de oame­ni, dar nu obser­va­sem vreo­da­tă cele spu­se de el. A remar­cat lucru­ri cum ar fi ego­is­mul (modul de a con­du­ce prin oraș sau fap­tul că nu se cedea­ză tre­ce­rea pie­to­ni­lor), invi­dia (pri­vi­ri­le oame­ni­lor când văd pe cine­va cu o mași­nă, o gean­tă, niş­te pan­to­fi sau un cos­tum mai neo­biș­nu­it), aro­gan­ța, indi­fe­ren­ța și alte cali­fi­ca­ti­ve de acest gen. A mai zis că cel mai curi­os e fap­tul că asta se obser­vă doar în soci­e­ta­te, în public, dar când ești tête-à-tête cu cine­va, pari a fi în altă lume.

Deci mesa­jul meu e să zâm­bim mai des, să fim mai înțe­le­gă­to­ri și să savu­răm momen­te­le fru­moa­se. Tot aici aș adă­u­ga că putem sus­ți­ne (cel puțin moral) mai mult oame­nii care vor și încear­că să reu­șeas­că ceva, iar dacă nu vrei/nu poţi să o faci pen­tru acel cine­va, fă-o pen­tru tine. Cu sigu­ran­ță ai sau ai avut un vis, dar nu ai găsit curaj să înce­pi sau, mai sim­plu, te-ai con­for­mat cu ce ai. Nu lăsa­ți cir­cum­stan­țe­le să vă cople­șeas­că sufle­te­le.

Foto: barcelona-metropolitan.com

Corina BONDARI, Barcelona, Spania