Când nedreptatea devine lege, rezistenţa este datoria noastră

La 21 ianu­a­rie 2017, am par­ti­ci­pat la un marş de pro­test numit Marşul femi­nin (The Women’s Mar­ch) din Seat­tle, SUA, cu agen­da de a pro­te­ja drep­tul feme­i­lor după inau­gu­ra­rea lui Donald Trump în cali­ta­te de preşe­din­te. Cel puţin 600 de ora­şe (mari şi mici) din SUA au par­ti­ci­pat la marşu­ri cu ace­la­şi nume în ace­ea­şi zi, adu­când numă­rul de par­ti­ci­panţi la 2 mili­oa­ne. Deşi acţiu­ni­le au fost orga­ni­za­te de miş­că­ri­le femi­ni­ne loca­le, jumă­ta­te din­tre par­ti­ci­panţi au fost băr­ba­ţi, care au venit la marşul isto­ric pen­tru a ne susţi­ne. Erau şi fami­lii între­gi cu copii. Agen­da marşu­lui era mult mai lar­gă decât strict afa­ce­ri­le femi­ni­ne. Am fost încon­ju­ra­tă de tot felul de pos­te­re cu mesa­je poli­ti­ce şi soci­a­le care afec­tea­ză ambe­le sexe şi mul­te gru­pe de mino­ri­tă­ţi, înce­pând cu drep­tul la asis­tenţă medi­ca­lă şi ter­minând cu imi­gra­ţia.

Lim­ba­jul folo­sit era la fel de divers ca şi oame­nii din jur. Vor­beau o engle­ză poli­ti­că corec­tă: „Drep­tu­ri­le feme­i­lor sunt drep­tu­ri­le omu­lui”, „Răul câş­ti­gă când omul bun tace”, „Nicio fiinţă uma­nă nu este ile­ga­lă” (No human is ille­gal), sau un lim­baj mai brut: „Păsă­ri­ca asta muş­că” (This pus­sy grabs back) (referindu-se la expre­sia vul­ga­ră folo­si­tă de Trump către femei „apuc-o de păsă­ri­că”, care i-a indig­nat pe mulţi în SUA). Mă puteţi între­ba: „Ce are pro­tes­tul ăsta din SUA cu cei din R. Mol­do­va?” Vă explic.

Donald Trump este cel mai puţin popu­lar preşe­din­te ales din isto­ria Sta­te­lor Uni­te. Igor Dodon, mai mult sau mai puţin, este în ace­ea­şi situ­a­ţie. Soci­e­ta­tea ame­ri­ca­nă ne demon­strea­ză că, de nu vă pla­ce preşe­din­te­le ori legi­le pe care el încear­că să le imple­men­te­ze, nu aştep­ta­ţi, rezis­ta­ţi! „Rezis­tă!” a şi fost unul din­tre cele mai popu­la­re mesa­je la marşul tre­cut. Dar expre­sia care m-a miş­cat cel mai mult a fost „Când Nedrep­ta­tea Devi­ne Lege, Rezis­tenţa este Dato­ria Noas­tră”. Mol­do­va este un stat unde nedrep­ta­tea este deja lege. Deci să vedem ce se poa­te apli­ca la situ­a­ţia noas­tră:

Nu putem aştep­ta ca cine­va să ne rezol­ve pro­ble­me­le. Autoorganizaţi-vă! Cum s-ar zice, cei care se înea­că tre­bu­ie să dea din mâi­ni sin­gu­ri.

Fiţi vigi­lenţi. Ime­di­at cum par­la­men­tul înce­pe a dis­cu­ta o lege stu­pi­dă, implicaţi-vă!

Obţi­neţi expe­rienţă în lup­ta civi­că la locul de trai. Propuneţi-vă sco­pu­ri mici, dar rea­lis­te. De exem­plu, rezol­va­ţi situ­a­ţia voas­tră per­so­na­lă, aco­lo unde locu­i­ţi, ori a unui grup de locu­i­to­ri care au ace­lea­şi pro­ble­me.

Dacă vă orga­ni­za­ţi într-un grup, ale­geţi un nume atră­gă­tor pen­tru enti­ta­tea dum­ne­a­voas­tră şi un slo­gan uşor de memo­ri­zat, dar care expri­mă esenţa miş­că­rii dum­ne­a­voas­tră. De exem­plu, denu­mi­rea gru­pu­lui Adop­tă un Vot, care a fost plat­for­ma prin­ci­pa­lă a dias­po­rei în tim­pul ale­ge­ri­lor, a expri­mat spi­ri­tul miş­că­rii.

Repar­ti­za­ţi obli­ga­ţi­i­le după talen­te­le per­soa­ne­lor par­ti­ci­pan­te. De exem­plu, Ion este un spe­cia­list în web-design. Deci el va fi res­pon­sa­bil de pagi­na elec­tro­ni­că. Şi aşa mai depar­te.

Folo­si­ţi toa­te meto­de­le actu­a­le de soci­al media.

Nu dis­pe­ra­ţi. Dacă meto­da alea­să nu fun­cţio­nea­ză, comu­ni­ca­ţi cu alţii. Schim­bul de idei este o meto­dă bună de a adop­ta ceea ce deja fun­cţio­nea­ză în alte ţări, în loc de a rein­ven­ta roa­ta.

Pe ter­men lung, sco­pul soci­e­tă­ţii civi­le din R. Mol­do­va va fi să-i res­pon­sa­bi­li­zăm pe poli­ti­cie­nii de aca­să, ast­fel încât aceş­tia să-şi res­pec­te pro­mi­siu­ni­le făcu­te, dar negli­ja­te. Cel puţin, să-i forţăm să con­voa­ce adu­nă­ri obli­ga­to­rii şi per­ma­nen­te cu popu­la­ţia, îna­in­te şi după ale­ge­ri, când oame­nii pun între­bă­ri, iar poli­ti­cie­nii răs­pund la ele. Să le amin­tim mereu: noi i-am ales, de ace­ea ei lucrea­ză pen­tru noi, şi nu noi pen­tru ei. Dar asta este o dis­cu­ţie sepa­ra­tă, pe care sper s-o avem în curând.

Irina VanPatten, Seattle, SUA