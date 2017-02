Interviu cu Oazu Nantoi: Agentul de influenţă al Federaţiei Ruse la şefia statului

Interviu cu Oazu Nantoi, analist politic

— Cât de sugestiv vi se pare faptul că Igor Dodon a mers în prima sa vizită oficială externă la Moscova?

— Nu tre­bu­ie să cău­tăm suges­tii, aşa e tra­iec­to­ria poli­ti­că a dlui Dodon: după ce a ple­cat de la Par­ti­dul Comu­ni­ş­ti­lor, care l-a edu­cat, a fost total­men­te sub­or­do­nat, să spu­nem aşa, rolu­lui de agent de influ­enţă al Fede­ra­ţi­ei Ruse. La 26 mai 2013, la Chi­şi­nău, a fost orga­ni­za­tă o con­fe­rinţă inter­na­ţio­na­lă, pre­tins şti­inţi­fi­că, în cadrul căre­ia Igor Dodon a pre­zen­tat Rapor­tul cu pri­vi­re la prin­ci­pi­i­le de fede­ra­li­za­re a R. Mol­do­va. Era evi­dent că Dodon se com­por­tă ca o uneal­tă a Fede­ra­ţi­ei Ruse, care doreş­te prin aşa-zisa fede­ra­li­za­re a R. Mol­do­va să rea­li­ze­ze ide­i­le fixa­te încă în cadrul memo­ran­du­mul Kozak din 25 noiem­brie 2003, şi anu­me trans­for­ma­rea R. Mol­do­va într-un pseudo-stat total­men­te con­tro­lat de Fede­ra­ţia Rusă. Ulte­ri­or, dl Dodon s-a pro­nu­nţat în repe­ta­te rân­du­ri ca agent de influ­enţă al Fede­ra­ţi­ei Ruse. Ce-i drept, pe lân­gă asta, au fost şi mos­tre stri­gă­toa­re la cer – într-o soci­e­ta­te nor­ma­lă stri­gă­toa­re la cer, la noi nu –, când, de exem­plu, fiind invi­tat la Uni­me­dia, după înce­pu­tul agre­siu­nii Fede­ra­ţi­ei Ruse împo­tri­va Ucrai­nei, Dodon a decla­rat că a venit momen­tul ca R. Mol­do­va să-şi reven­di­ce teri­to­ri­i­le isto­ri­ce, de par­că d-lui nu ştie că fron­ti­e­re­le R. Mol­do­va au fost deter­mi­na­te nu de noi şi că sun­tem o cre­a­tu­ră a regi­mu­lui sta­li­nist. Şi atun­ci când Rogo­zin a înnop­tat spe­cial la Buda­pes­ta pen­tru ca la 3 noap­tea să se întâl­neas­că cu proas­pă­tul ales, Igor Dodon, apoi, când Dodon, de Cră­ci­u­nul pe vechi, a mers la Soci, era evi­dent că se pre­gă­teş­te un spec­ta­col, şi noi am deve­nit mar­to­rii aces­tui spec­ta­col când la Mosco­va a mers o dele­ga­ţie de par­tid în frun­te cu preşe­din­te­le ţării. Îna­in­te de aceas­tă ple­ca­re, la Chi­şi­nău a fost orga­ni­zat Con­gre­sul extra­or­di­nar al Par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor, în cadrul căru­ia Igor Dodon şi-a rea­fir­mat ata­şa­men­tul faţă de aceas­tă for­ma­ţiu­ne poli­ti­că, iar tona­li­ta­tea şi rezo­lu­ţia aces­tui con­gres sunt în stric­tă con­for­mi­ta­te cu viziu­ni­le lui Vla­di­mir Putin asu­pra spa­ţi­u­lui ex-sovietic, adi­că: noi sun­tem niş­te pseudo-state, limi­te­le suve­ra­ni­tă­ţii căro­ra sunt deter­mi­na­te la Krem­lin. Pla­ho­t­niuc, promovându-l şi susţinându-l pe Dodon în fun­cţia de preşe­din­te al R. Mol­do­va, nu putea să nu cunoas­că inter­de­pen­denţe­le din­tre Dodon şi Fede­ra­ţia Rusă. Prin urma­re, aici apar mul­te sem­ne de între­ba­re. Deci, dacă Dodon ar fi fost preşe­din­te­le ţării, el n-ar fi înce­put cu Mosco­va, dar, întru­cât este agent de influ­enţă al Fede­ra­ţi­ei Ruse, s-a dus la Mosco­va, a jurat cre­dinţă şi, pro­ba­bil, şi-a garan­tat supor­tul Fede­ra­ţi­ei Ruse, nu nea­pă­rat legal, dacă ne gân­dim la aspec­tul finan­ci­ar, ci medi­a­tic, în per­spec­ti­va ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re. Suges­ti­vă a fost şi inclu­de­rea în aceas­tă dele­ga­ţie a dnei Iri­na Vlah, care a fost alea­să baş­ca­nă cum am spus eu, fiind la Comrat, teles­pec­ta­to­ri­lor din auto­no­mia găgă­u­ză: vouă vi s-a părut că voi ale­geţi, în rea­li­ta­te, însă, aţi fost vio­la­ţi de pro­pa­gan­da ruseas­că. Şi, pro­ba­bil, un sce­na­riu simi­lar se pre­gă­teş­te şi în per­spec­ti­va ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re din 2018.

— Ce părere aveţi despre felul în care Dodon trunchiază istoria?

— În pri­mul rând, vreau să spun că ace­le regi­mu­ri poli­ti­ce care sunt pre­o­cu­pa­te de ori­gi­nea etni­că a cetă­ţe­ni­lor ţării, de regu­lă, miros a fas­cism. Asta se refe­ră şi la cei care insis­tă că noi sun­tem româ­ni, noi sun­tem cetă­ţe­ni ai R. Mol­do­va. Dodon, fiind la Mosco­va, a pri­mit de la Putin, care a comis un act de agre­siu­ne împo­tri­va Geor­gi­ei, care a ane­xat Cri­me­ea, care a declanşat un răz­boi împo­tri­va Ucrai­nei – şi vic­ti­me ale aces­tui răz­boi sunt cel puţin 10 mii de oame­ni, inclu­siv copii, femei, bătrâ­ni –, un cadou des­tul suges­tiv: Putin i-a dăru­it har­ta Mol­do­vei medi­e­va­le. Ce avem noi cu Mol­do­va medi­e­va­lă, în afa­ră de fap­tul că Româ­nia a greşit, recu­nos­când ca stat de drept R. Mol­do­va? Tre­bu­ia să pro­ce­de­ze aşa cum a pro­ce­dat Gre­cia cu Mace­do­nia, tre­bu­ia să ne recu­noas­că în cali­ta­te de fos­tă Repu­bli­că Sovi­e­ti­că Soci­a­lis­tă Mol­do­ve­neas­că. Asta e păre­rea mea, dar să nu fim prea exi­genţi în raport cu Româ­nia, că n-avem niciun pod con­stru­it, nicio inter­con­e­xiu­ne în dome­ni­ul ener­ge­tic, podul de flo­ri a fost şi flo­ri­le au fost duse de apa Pru­tu­lui. Asta e. Prin urma­re – eu nu vreau să fiu alar­mist, ar fi fost opti­mist să spun că dodo­nii vin şi plea­că –, dar dacă ne gân­dim la Putin şi la fap­tul că Putin nu are pro­ble­me cu re-alegerea sa, acest cadou este suges­tiv în acel sens că e con­ti­nu­a­rea poli­ti­cii for­mu­la­te pen­tru pri­ma dată de un oare­ca­re Vla­di­mir Voro­nin, care a spus că pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei locu­ieş­te o mino­ri­ta­te de 10 mii de mol­do­ve­ni. Noi zâm­bim, dar răz­bo­a­ie­le din Geor­gia, din Ucrai­na sunt o rea­li­ta­te, nemai­vor­bind de baia de sân­ge din fos­ta Iugo­sla­vie etc. Prin urma­re, dacă cetă­ţe­nii R. Mol­do­va se vor com­por­ta în con­ti­nu­a­re ca o tur­mă pre­o­cu­pa­tă de pro­ce­se­le bio­lo­gi­ce intes­ti­na­le, atun­ci ne putem aştep­ta la mai mul­te porcă­rii, inclu­siv cu des­ta­bi­li­ză­ri de situ­a­ţie la nivel local. Dodon şi PSRM fac par­te din acea reţea care rea­li­zea­ză poli­ti­ci­le lui Putin, şi rămâ­ne des­chi­să între­ba­rea cum vor rea­cţio­na cetă­ţe­nii R. Mol­do­va. N-am posi­bi­li­ta­tea să-l întreb pe cetă­ţea­nul Pla­ho­t­niuc…

— Un expert european afirma că Dodon este un risc pentru relaţiile internaţionale ale R. Moldova. Cum comentaţi această opinie?

— Con­clu­zia este evi­den­tă – fiind la Bru­xe­l­les, Dodon s-a com­por­tat ca un pro­vo­ca­tor care, în opi­nia mea, doreş­te să con­tri­bu­ie la dema­ra­rea pro­ce­su­lui de îngheţa­re a rela­ţi­i­lor din­tre R. Mol­do­va şi Uniu­nea Euro­pea­nă. După mine, sta­rea de stat cap­tiv este incom­pa­ti­bi­lă, în gene­re, cu noţiu­nea de stat de drept, nemai­vor­bind de refor­me pro-europene sau imple­men­ta­rea Acor­du­lui de Aso­ci­e­re, deo­a­re­ce Acor­dul este nu numai cali­bra­rea cas­tra­veţi­lor pen­tru a fi vân­du­ţi, ci e vor­ba, în pri­mul rând, de fun­cţio­na­rea insti­tu­ţi­i­lor unui stat de drept, res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor omu­lui, inde­pen­denţa mass-media ş.a.m.d. Aces­te lucru­ri sunt incom­pa­ti­bi­le cu noţiu­nea de stat cap­tiv şi, prin urma­re, eu con­si­der, atâ­ta timp cât nime­ni nu mi-a demon­strat con­tra­ri­ul, că Dodon a fost dele­gat de Pla­ho­t­niuc atât la Mosco­va, cât şi la Bru­xe­l­les pen­tru a pre­gă­ti aceas­tă îngheţa­re a rela­ţi­i­lor, pen­tru ca UE să con­sta­te că noi ne ducem, cu tot res­pec­tul faţă de Luka­şen­ko, cam în dire­cţia ceea.

— De ce, în R. Moldova, cei de la conducere nu-i aud pe nemulţumiţi, pe cei care protestează? Se întâmplă asta pentru că protestatarii au, de obicei, culori politice? Vor putea oamenii noştri vreodată să se solidarizeze la fel cum au făcut-o cei din România?

— Eu… prea des menţio­nez, dar vâr­sta îmi per­mi­te să fiu tranşant: noi încă am rămas homo sovi­e­ti­cus, cu men­ta­li­ta­te de sclav. Acest behă­it „cu cine sun­tem” durea­ză de un sfert de secol, un sfert de secol târ­fe­le poli­ti­ce spe­cu­lea­ză pe denu­mi­ri şi se întâl­ne­sc la tre­u­ca pute­rii şi ne jec­mă­ne­sc. Uitaţi-vă la rea­cţia soci­e­tă­ţii mol­do­ve­neş­ti la com­por­ta­men­tul Rusi­ei, la com­por­ta­men­tul lui Putin. În apri­lie 2014, Baro­me­trul de Opi­nie Publi­că a demon­strat că 74% din etni­cii ucrai­ne­ni de pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va con­si­de­ră că Cri­me­ea a intrat în com­po­nenţa Rusi­ei pe cale lega­lă. Asta este. Uitaţi-vă la ce se întâm­plă cu mino­ri­tă­ţi­le noas­tre etni­ce – poli­ti­cie­nii, de la înce­put, de la apa­ri­ţia fron­tu­lui şi a inter­fron­tu­lui, pros­ti­tu­ea­ză pe cli­va­je­le etno-lingvistice cre­a­te de regi­mul sovi­e­tic, şi până în pre­zent con­ti­nuă ace­la­şi lucru. Cum şi-a înce­put Dodon cam­pa­nia elec­to­ra­lă? La 27 mar­tie 2016, nu ştiu cui i-a tre­bu­it să orga­ni­ze­ze Sfa­tul Ţării 2, promiţându-ne că în 2018 va avea loc Marea Uni­re, vari­an­ta a doua. Eu tare aş vrea ca, la 27 mar­tie 2018, cei care au stat aco­lo, în pre­zi­diu, măcar să vină în Pia­ţă şi să se împu­ş­te din pra­ş­tie. Pro­vo­ca­to­ri! Apoi, la 2 apri­lie, la Comrat, a fost orga­ni­zat marşul în susţi­ne­rea sta­ta­li­tă­ţii R. Mol­do­va, unde a apă­rut un oare­ca­re Dodon şi, mătă­hă­ind din degeţel, a spus că picior de jan­darm român nu va căl­ca pe pămân­tul mol­do­ve­ne­sc. E uşor să acu­zi tre­cu­tul, dar s-a scurs un sfert de secol, a apă­rut o altă gene­ra­ţie, şi „gra­ţie” ires­pon­sa­bi­li­tă­ţii şi cinis­mu­lui poli­ti­cie­ni­lor, noi nu sun­tem o comu­ni­ta­te de cetă­ţe­ni, ci o adu­nă­tu­ră de oame­ni care per­cep sta­ta­li­ta­tea R. Mol­do­va ca pe o celu­lă de închi­soa­re din care tre­bu­ie de fugit. Uitaţi-vă la sin­di­ca­te­le noas­tre, în anii ’90, oame­nii nu pri­meau sala­rii câte 6-8 luni. Pen­si­i­le erau plăti­te cu niş­te pro­du­se alte­ra­te. Ce-au făcut oame­nii? Au răb­dat şi au tăcut. Aces­ta este com­por­ta­men­tul scla­vu­lui sovi­e­tic, care devi­ne agre­siv atun­ci când se urcă în frun­tea tur­mei şi are un com­por­ta­ment docil atun­ci când este mem­bru al tur­mei. Asta e expli­ca­ţia. În opi­nia mea, se obser­vă niş­te ten­dinţe des­tul de cla­re: pro­cen­tul celor care sunt sla­bi, mulţi şi nepu­tin­cioşi – cre­ş­te, cei tine­ri, cu stu­dii, mai cu ini­ţi­a­ti­vă – plea­că din ţara asta şi rămâ­ne un teri­to­riu, un stat cap­tiv din care ulti­mii vor ple­ca vameşii şi poli­ti­cie­nii.

— Aţi afirmat că Dodon a fost promovat de Plahotniuc în funcţia de preşedinte…

— Era evi­dent…

— Cum credeţi, de ce Plahotniuc ar fi procedat aşa?

— Eu am auzit de teo­ria asta – că Dodon este folo­sit drept spe­ri­e­toa­re şi aceas­ta să-i per­mi­tă lui Pla­ho­t­niuc ca UE, SUA să închi­dă ochii la une­le, să spu­nem aşa, devi­e­ri de la nor­me­le sta­tu­lui de drept şi să-l susţi­nă pe Pla­ho­t­niuc drept ulti­ma ripos­tă în faţa unei inva­zii a puti­nis­mu­lui şi dodo­nis­mu­lui în R. Mol­do­va. Eu nu cred în via­bi­li­ta­tea aces­tei sche­me din sim­plu motiv că, pen­tru ca sta­tul să exis­te, cetă­ţe­nii tre­bu­ie să cre­a­dă în acest stat. Or, rea­li­tă­ţi­le de azi nu ne per­mit să ne aştep­tăm la o schim­ba­re a tra­iec­to­ri­ei, de la nega­ti­vism, depre­sie, să tre­cem la opti­mism. Prin urma­re, dl Pla­ho­t­niuc poa­te să cre­a­dă ori­ce, nu este dum­ne­a­lui demiurg, nici baba Van­ga.

— Se tot vorbeşte despre posibile tranzacţii în Parlament. O majoritate PD?

— Cu mai mulţi ani în urmă, eu am pro­pus ca la intra­rea în Par­la­ment să fie afi­şa­tă Kama Sutra poli­ti­că şi taxe­le. Deci, ca să rezi­ş­ti în faţa rea­li­tă­ţi­lor de azi, tre­bu­ie să fii curat şi să ai un pic de cin­ci gra­me de dem­ni­ta­te, deo­a­re­ce Pla­ho­t­niuc, tre­bu­ie să spu­nem lucru­ri­lor pe nume, uti­li­zea­ză două pâr­ghii: şan­ta­jul şi coru­pe­rea. Şi fap­tul că astăzi, la noi, uti­li­zând şan­ta­jul şi coru­pe­rea, o per­soa­nă a cre­at o majo­ri­ta­te pe care o con­tro­lea­ză nea­vând nicio fun­cţie în stat şi se auto­in­ti­tu­lea­ză modest „coor­do­na­tor exe­cu­tiv” vor­beş­te des­pre ace­ea că la noi a rămas doar amba­la­jul din struc­tu­ra de stat, în inte­ri­or totul este putred, totul este cinic şi totul este în detri­men­tul cetă­ţea­nu­lui care vrea să se auto­re­a­li­ze­ze în ţara asta.

— Şi despre o posibilă schimbare a premierului, în timpul apropiat, ce ştiţi?

— Nu mă inte­re­sea­ză. Eu de ani de zile am con­sta­tat… am putea oare noi să intu­im ce o să se întâm­ple uitându-ne la pro­gra­me­le de guver­na­re sau la pro­gra­me­le de acti­vi­ta­te ale par­ti­de­lor poli­ti­ce? Nu, este un non­sens. Noi aştep­tăm ce-i va tră­s­ni prin cap dlui Pla­ho­t­niuc, tot aşa cum s-a întâm­plat că, după acţiu­ni­le de pro­test din 4 octom­brie 2015, cine­va a decis că Filat tre­bu­ie nimi­cit, că PLDM tre­bu­ie nimi­cit, şi asta a fost rea­li­zat cu com­pli­ci­ta­tea dlui Dodon.

— Proiectul promovat de V. Plahotniuc, despre parlamentare pe circumscripţii, este într-adevăr un risc pentru R. Moldova?

— Nu exis­tă sis­tem par­la­men­tar ide­al pen­tru o soci­e­ta­te care nu se res­pec­tă şi care aşteap­tă să fie corup­tă, unu la mână. Tot aşa cum la noi par­ti­de­le poli­ti­ce, de un sfert de secol, apar şi dis­par, în opi­nia publi­că par­ti­de­le se iden­ti­fi­că doar cu lide­rul, mai mult – oame­nii nu cunosc pe nime­ni şi nici nu vor să cunoas­că, şi din momen­tul în care se răsu­flă, se epu­i­zea­ză sau se com­pro­mi­te lide­rul, dis­pa­re şi pro­iec­tul poli­tic. Nimic bazat pe doc­tri­ne, pe rela­ţii pe ori­zon­ta­lă, în baza prin­ci­pi­i­lor şi valo­ri­lor, şi cuvin­te­le prin­ci­pii şi valo­ri la noi au deve­nit cuvin­te de batjo­cu­ră şi de dis­preţ… prin urma­re, atun­ci când vor­bim de sis­te­mul elec­to­ral în cadrul căru­ia fie o jumă­ta­te, fie toa­tă lumea este alea­să pe cir­cum­scri­pţii uni­no­mi­na­le, apa­re un moment de prin­ci­piu, noi ştim că Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă face mira­co­le la noi – dar ori­cum, e vor­ba deci de locu­i­to­rii din stân­ga Nis­tru­lui, de o par­te din teri­to­riu care, într-o manie­ră ele­gan­tă, a fost numit de către CC „teri­to­riu ocu­pat”, deşi n-au spus de cine este ocu­pat, şi eu n-am auzit ca dl Dodon să pro­tes­te­ze fre­ne­tic împo­tri­va hotă­rârii prin care i s-a recu­nos­cut câş­ti­gul, vic­to­ria… Eu am fost mar­tor în ’93 când se dis­cu­ta acest sis­tem elec­to­ral şi inclu­siv noi am fost acei – nai­vi, proş­ti, cum eram atun­ci – care au pro­pus acest sis­tem, pen­tru ca Igor Smir­nov să nu spu­nă că rmn nu par­ti­ci­pă la ale­ge­ri­le din ţara veci­nă. Aşa eram noi, aşa erau tim­pu­ri­le. Niciun sis­tem nu este ide­al pen­tru cei care nu res­pec­tă. Deci, în acest caz: a) nu se res­pec­tă malul stâng şi b) este o abe­ra­ţie să spui că asta va res­pon­sa­bi­li­za depu­ta­ţii. Al doi­lea moment – aceas­tă modi­fi­ca­re a sis­te­mu­lui elec­to­ral are drept scop redu­ce­rea rolu­lui dias­po­rei din ţări­le demo­cra­ti­ce. Asta este evi­dent.

— După părerea dvs., de ce Leancă nu s-a retras în favoarea Maiei Sandu? De ce aţi decis în electorală să vă implicaţi în favoarea PAS?

— Iurie Lean­că este ale­sul popo­ru­lui, spre deo­se­bi­re de mine. Con­si­der că dl Lean­că s-a dove­dit a fi cel puţin slab şi ne-a tră­dat pe noi, cei care am dorit să venim cu un pro­iect poli­tic nou, cali­ta­tiv nou, nu ca ima­gi­ne. În toam­na anu­lui 2015, am con­sta­tat că nu mer­ge şi, pur şi sim­plu, m-am retras în umbră, deo­a­re­ce eu nu am ple­cat înco­lo de dra­gul ambi­ţi­i­lor, cum i-am spus şi lui Iurie Lean­că. Dacă aş fi avut eu ambi­ţii, aş fi rămas în Plat­for­ma Civi­că, aş fi călă­rit aceas­tă plat­for­mă şi aş fi fost can­di­da­tul comun la fun­cţia de preşe­din­te…

— Situaţia Ucrainei din zona Donbassului se acutizează în ultimul timp. În acest context, de ce ar trebui să-i fie teamă R. Moldova?

— Ei, dar cum să ne temem? Buge­tul arma­tei a fost redus cu 20%, minis­tru al Apă­ră­rii nu avem, struc­tu­ri­le de forţă sunt demo­ra­li­za­te de com­por­ta­men­tul coman­dan­tu­lui suprem, care este un agent de influ­enţă al Fede­ra­ţi­ei Ruse…

— În opinia dvs., cât de important e să ne orientăm spre UE?

— Noi avem nevo­ie de jus­ti­ţie pen­tru că ea este pes­te gard sau pen­tru ca sta­tul să fie stat? Ce este UE? Un sis­tem de valo­ri. Acor­dul de aso­ci­e­re nu pre­su­pu­ne ade­ra­rea poli­ti­că la UE, pur şi sim­plu, noi sun­tem ghi­da­ţi de niş­te cli­şee şi mer­gem pe ace­ea­şi căi… Asta e.

