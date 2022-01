VIDEO/ Instanța consătenilor: Schemele de la Varnița în „lupta” cu justiția

Timp de aproape un deceniu, funcționarii publici din Varnița, care se ocupă de perfectarea și eliberarea actelor de identitate, în special pentru cetățenii din stânga Nistrului, deși au fost vizați în mai multe dosare penale, au reușit, de fiecare dată, să iasă învingători din lupta cu justiția. În cel mai recent episod, un dosar penal pornit în aprilie 2019 se tergiversează în instanța de judecată, fiind examinat de o magistrată care este din aceeași localitate cu inculpații. În tot acest timp, funcționarii vizați în dosar continuă să-și exercite meseria.

Cum funcționează schemele de corupție de la Varnița. Istoricul descinderilor

20 noiembrie 2013. Ofițerii de la Centrul Național Anticorupție au descins la Serviciul Stare Civilă (SSC) Varnița și la Secția Evidență și Documentare a Populației din aceeași localitate. Zece persoane erau bănuite că și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu. Potrivit procurorilor, persoanele din stânga Nistrului, care doreau cetățenie moldovenească, erau constrânse să prezinte documente suplimentare și să plătească diverși intermediari, pentru a duce la un bun sfârșit procesul de perfectare a actelor. Cu alte cuvinte, funcționarii tergiversau, intenționat, eliberarea documentelor de identitate, cu scopul obținerii unui profit, sub formă de mită.

Până la urmă, descinderile nu au adus niciun rezultat. „Dosarul din 2013 a fost suspendat la 8 aprilie 2016 de către procurorii PCCOCS, din motivul ca nu au fost identificate persoanele care ar putea fi puse sub învinuire. La acest moment, dosarul a fost preluat de procurorul-șef al PCCOCS pentru a verifica legalitatea deciziei în ordinea controlului ierarhic superior”, ne-a informat procurora Mariana Cherpec, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale.



Șase ani mai târziu, istoria, dar și schema se repetă. 22 aprilie 2019. Procuratura Anticorupție, în comun cu ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au luat cu asalt SSC Varnița. În urma perchezițiilor, au fost reținute cinci persoane: șefa instituției, un subaltern, doi intermediari și o persoană care și-ar fi recunoscut vina. Aceștia ar fi implementat o schemă de extorcare a mijloacelor financiare de la persoane din stânga Nistrului, în schimbul perfectării actelor moldovenești. În rezultatul acțiunilor de urmărire penală, organele de drept anunțau că au fost depistate și ridicate mijloace bănești și alte probe cu privire la faptele investigate. Bănuiții au fost plasați în arest preventiv, iar șefa instituției a fost suspendată din funcție.

La aproape trei ani de la acele descinderi, funcționarii au revenit în „fotolii”, dosarele lor, deși trimise în judecată, se tergiversează, iar unele persoane din zonă susțin că schemele de corupție rămân „specialitatea casei”, la Varnița.



Satul Varnița, raionul Anenii Noi, se află la limita așa-numitei frontiere, care desparte malul stâng de malul drept al Nistrului, fiind ”disputat” de Chișinău și Tiraspol

Cine sunt cei patru inculpați, dosarele cărora se tergiversează pe rolul Judecătoriei Anenii Noi



În încercarea de a afla dacă schemele de corupție au rămas active, ZdG a luat legătura cu unul dintre inculpați, care ar fi avut rol de intermediar în schema deconspirată în 2019 de către procurori și ofițerii SIS.

Reporter ZdG: Bună ziua, domnul Aurel?

Inculpat: Da!

Reporter ZdG: Pe mine mă cheamă Sandu, aveți un minut să vorbim ceva?

Inculpat: Cu ce întrebare?

Reporter ZdG: Mi-a spus cineva dintre cunoscuți că ați putea să mă ajutați cu niște acte.

Inculpat: Nu, nu, ați încurcat ceva.



Persoana cu care am vorbit la telefon este Aurel Cuconescu-Palii – șeful-adjunct al secției pașapoarte Varnița. În martie 2019, acesta, aflându-se în sediul Serviciului Stare Civilă, știind cu certitudine că biroul șefei, Angela Palii, care este mama lui, era liber, pentru că aceasta era plecată în concediu, a invitat în interior o altă funcționară a instituției, căreia i-a prezentat spre perfectare acte de stare civilă după seturi de documente, în lipsa persoanelor solicitante, fără înscriere prealabilă, și i-a oferit acesteia bani ce nu i se cuvin, mai exact bancnote de dolari SUA, se arată în informațiile din dosarul penal, publicate într-o sesizare depusă la Curtea Constituțională de către avocatul acestuia, prin care se solicita declararea neconstituționalității unei sintagme din Codul de Procedură Penală, respinsă ulterior ca inadmisibilă.

Aurel Cuconescu-Palii, șef-adjunct al Serviciilor eliberare a actelor de identitate Bender

În 2019, pe numele lui Aurel Cuconescu-Palii a fost pornit un dosar penal pentru corupere activă, iar altre trei persoane reținute, printre care mama acestuia, șefa SSC, Angela Palii, o altă funcționară a instituției, Diana Popova, și un intermediar, Valerii Corneanu, figurează într-un alt dosar penal, deschis pentru corupere pasivă. De aproape trei ani, se tergiversează ședințele de judecată din ambele dosare. ZdG a identificat faptul că între persoanele implicate în proces există mai multe legături. Judecătoarea Aurelia Pleșca, cea care examinează dosarul pe numele lui Aurel Cuconescu-Palii, locuiește în Varnița, localitatea de baștină a inculpatului. Tot în Varnița locuiește și mama acestuia, Angela Palii, inculpată în celălalt dosar, examinat de judecătoarea Ina Țîbîrnă, colega Aureliei Pleșca. Iar localnicii susțin că între judecătoarea Aurelia Pleșca și familia Palii ar exista și o relație de prietenie.

În tentativa de a demonstra că schemele de corupție de la Varnița au rămas active, am contactat, pe o rețea de socializare, o altă persoană despre care oamenii din localitate ne-au informat că ar exercită rolul de intermediar. Persoana ne-a spus că ne poate recomanda pe cineva, care ne-ar putea ajuta să rezolvăm problemele legate de acte, dar, după ce am cerut detalii, nu am mai primit niciun mesaj. Așa că, pentru a obține răspunsuri la întrebările apărute, am plecat la Varnița.



Legăturile dintre șefa SSC, judecătoarea de caz și intermediarii



Angela Palii, șefa Secției Stare Civilă din Varnița, a refuzat categoric să vorbească cu noi, interzicându-ne să o filmăm, deși ne aflam în interiorul unei instituții publice.



Reporter ZdG: Vrem să discutăm cu dumneavoastră, aveți câteva minute?

Șefa OSC Varnița: Nu, fără învoirea direcției și a ASP-ului, nu am dreptul să spun nimic.

Reporter ZdG: Noi, de fapt, facem un articol în care dumneavoastră sunteți vizată. Avem informații de la anumite persoane, conform cărora după perchezițiile din 2019, când pe numele dumneavoastră a fost pornit un dosar penal, schemele de corupție au rămas active. Aveți un comentariu?

Șefa OSC Varnița: Nu avem niciun comentariu. S-a terminat. La revedere.



Angela Palii, șefa Serviciul Stare Civilă Varniță

Am mers și la Judecătoria Anenii Noi, sediul Bender, situată, de asemenea, în Varnița, pentru a discutat cu judecătoarea Aurelia Pleșca, în procedura de judecată a căreia se află cauza fiului șefei de la Starea Civilă. Între ușa Judecătoriei și ușa Stării Civile este o distanță de cel mult 50 de metri. Însă, abia intrând pe holurile judecătoriei, ne-am întâlnit cu grefiera magistratei, care deja cunoștea despre scopul vizitei noastre.



Reporter ZdG: Cinci minute, două întrebări, mai mult nu o reținem.

Grefieră: Dumneaei este în ședință și spune că dosarul care vă interesează încă este în procedură.

Reporter ZdG: Care dosar?

Grefieră: Eu am înțeles că vreți să vorbiți despre un dosar.

Reporter ZdG: Noi nu v-am spus despre niciun dosar, de unde știe dumneaei despre ce vrem să discutăm?

Grefieră: Eu nu știu de unde cunoaște. Cineva i-a transmis că vă interesează un dosar.



Între timp, grefiera s-a mai apropiat o dată de noi și ne-a transmis că judecătoarea este prinsă într-un șir de ședințe și că nu va putea să ne răspundă la întrebări.

Reporter ZdG: Sunt pauze între ședințe? Poate, totuși, ne acordă câteva minute? Pentru că noi nu plecăm până nu discutăm cu ea, transmiteți-i asta, vă rog.

Grefieră: Eu vă transmit ce mi-a transmis judecătoarea.

Reporter ZdG: La ce oră se termină ziua de lucru?

Grefieră: La cinci.

Reporter ZdG: Bine, o vom aștepta aici.



Întâlnirea cu Aurelia Pleșca. Averile judecătoarei

În așteptarea magistratei, am mers prin Varnița, pentru a discuta cu localnicii, dar și pentru a vedea cum trăiesc judecătoarea Pleșca și șefa SSC Varnița. Cele două case, ambele cu două niveluri și cu mașini parcate la poartă, se află la o distanță de câteva ulițe. Potrivit declarațiilor de avere ale Aureliei Pleșca, aceasta ar locui într-o construcție nefinisată. La fața locului, însă, am găsit o casă cu două niveluri, îngrădită, doar că nefinisată pe exterior.

Casa judecătoarei Aurelia Pleșca

Aproape de ora 17:00, am revenit la sediul Judecătoriei, unde, într-un final, am reușit să discutăm cu magistrata.



Reporter ZdG: Cineva ne-a transmis că dumneavoastră sunteți prietenă apropiată cu doamna Angela Palii, nu vă pare un conflict de interese că judecați cazul în care figurează fiul ei?

Magistrata: Nu îmi pare, pentru că nu sunt prietenă cu nimeni. E chiar invers. Sunt niște chestii pe care le invocă ei, doar pentru a mă recuza.

Reporter ZdG: Să înțelegem că sunt doar niște zvonuri false?

Magistrata: Da, infirm totul.

Reporter ZdG: Și cum comentați faptul că nu trăiți prea departe una de alta și lucrați la distanță de câțiva metri?

Magistrata: Nu, eu trăiesc într-un capăt de sat, iar ea – în altul.

Reporter ZdG: Înseamnă că știți unde trăiește ea?

Magistrata: Da, sigur că știu.



Judecătoarea Aurelia Pleșca

Pe holurile Judecătoriei ne mai aștepta o surpriză. Pe una dintre uși am găsit inscripționat numele persoanei cu care am discutat anterior pe rețele sociale și care ne-a spus că ne-ar putea recomanda pe cineva în privința actelor de identitate: avocata Ludmila Cara-Palii. Ea este sora Angelei Palii, șefa Serviciului Stare Civilă Varnița. Ulterior, contactată de ZdG, aceasta ne-a zis că nu ar fi înțeles corect mesajele noastre și că ar fi crezut că ne refeream la procure transnistrene și nu la acte moldovenești de identitate.



Aurelia Pleșca judecă dosarul lui Aurel Cuconescu-Palii, iar de celălalt dosar, în care figurează ceilalți trei inculpați, printre care și Angela Palii, este responsabilă colega ei, judecătoarea Ina Țîbîrnă. La finalul anului 2018, Țîbîrnă a fost suspendată din funcție, pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului, până la atingerea acestuia a vârstei de trei ani, începând cu 8 noiembrie 2018 și până pe 12 august 2021. Doar că, la puțin timp după ce dosarele funcționarilor de la Varnița au fost trimise în instanță, aceasta a revenit în funcție, deși mai avea încă un an și jumătate de concediu. Prin urmare, Alexandru Bogdan, judecătorul la care a ajuns inițial dosarul în care figurează Angela Palii și alți doi inculpați, a fost recuzat, iar dosarul a ajuns pe mâinile Inei Țîbîrnă. Ulterior, Alexandru Bogdan a fost recuzat și de la cauza lui Aurel Cuconescu-Palii, fiind înlocuit cu Aurelia Pleșca.

Reporter ZdG: La început, în ambele cauze a fost judecător Alexandru Bogdan. Ce s-a întâmplat de a fost recuzat de la ambele?

Magistrata: Nu pot să vă spun nimic despre domnul Bogdan.



Pe durata discuției, Aurelia Pleșca ne-a spus mai multe și ne-a dat de înțeles că, în scurt timp, ar urma să preia și cauza celorlalți trei inculpați, care în prezent se află în procedura de judecată a Inei Țîbîrnă. „Am admis recuzarea lui Alexandru Bogdan, pentru că am considerat că această cauză poate fi conexată la o altă cauză, care se află la aceeași etapă de examinare. Din acest motiv, cauza mi-a fost repartizată mie, ca ulterior să fie transmisă de la judecătoarea Ina Țîbîrnă și altă cauză, unde figurează și Angela Palii”, a precizat Aurelia Pleșca.



Cine este judecătoarea Aurelia Pleșca? Trecutul controversat al acesteia



În iulie 2009, CSM a propus-o pe Aurelia Pleșca la funcția de magistrat la Judecătoria Basarabeasca, pe un termen de cinci ani. „S-a constatat că doamna Pleșca, în calitate de consultant la Judecătoria Bender, s-a dovedit a fi o persoană care pune interesele personale mai presus de obligațiile funcționale, fiind pasibilă de influențe la luarea deciziilor, fapt ce discreditează justiția, compromite independența, imparțialitatea, cinstea și demnitatea de judecător”, se arată în actul prin care Vladimir Voronin a respins această candidatură. Între altele, potrivit documentului, starea materială a judecătoarei nu corespundea veniturilor declarate. Peste câteva luni, însă, în octombrie 2009, Mihai Ghimpu, șef interimar al statului pe atunci, a numit-o printr-un decret judecător la Judecătoria Bender, pe un termen de cinci ani. În 2014, Nicolae Timofti o numește pe Aurelia Pleșca judecător la Bender până la atingerea plafonului de vârstă. În 2017, candidatura Aureliei Pleșca pentru funcția de vicepreședintă a Judecătoriei Anenii Noi a fost, de asemenea, respinsă, din aceleași motive.

Actul prin care Vladimir Voronin a respins candidatura Aureliei Pleșca la la funcția de magistrat la Judecătoria Basarabeasca

„Țapul ispășitor” al descinderilor din 2019. Singurul condamnat este un intermediar care și-a recunoscut vina, pentru că ar fi dat 10 dolari mită

Singura persoană condamnată, după descinderile din 2019 de la SSC Varnița este Taras Șevcenco, care și-a recunoscut vina și a fost condamnat la un an de închisoare. Acesta a avut rol de intermediar în schemele de perfectare a actelor pentru persoanele din stânga Nistrului. Mai exact, pentru a grăbi acceptarea perfectării fără rând şi accelerarea procesului de eliberare a actelor de stare civilă ale persoanei interesele căreia le reprezenta, Taras Șevcenco, în mod intenționat, a dat șefei Serviciului Stare Civilă, Angela Palii, bani ce nu i se cuvin, în sumă de 10 dolari SUA (!), se precizează în sentința emisă pe numele lui Șevcenco.



Între timp, în dosarul penal în care figurează Aurel Cuconescu-Palii au fost înregistrate 25 de ședințe de judecată, dar, în prezent, examinarea se află încă la etapa de pregătire a cauzei. La ședințele anterioare s-a solicitat recuzarea judecătoarei Aurelia Pleșca de la examinarea acestui dosar. Cererea de recuzare a fost, însă, respinsă. Celălalt dosar, în care figurează Angela Palii, Diana Popova și Valerii Corneanu, se află și el încă la faza de pregătire a examinării. Până acum, pe cauza lor au fost înregistrate 14 ședințe de judecată, conform informațiilor de pe portalul instanțelor de judecată. La ultima ședință, care a avut loc în iunie 2021, s-a dispus conexarea celor două cauze penale, dosarele fiind remise magistratei Aurelia Pleșca „pentru soluționarea chestiunii conexării”.





