Pensiunea de la Holercani, amplasată pe malul Nistrului, la o distanță de 50 de km de Chișinău, este locul în care, an de an, mai multe ministere și agenții de stat cheltuie, din bugetul public, milioane de lei, pentru a beneficia de vile de odihnă.

Deși, anul acesta, în comparație cu anii precedenți, relaxarea înalților demnitari a costat mai ieftin, 2022 a „subțiat”, totuși, bugetul de stat cu 1,1 milioane de lei. După mai mulți ani în care instituțiile media nu au avut acces pentru a filma acest complex rezidențial, Ziarul de Gardă a reușit să obțină „undă verde” pentru imagini exclusive. Am reușit să filmăm vilele care stau la dispoziția celor care conduc instituțiile publice, „crama” în care funcționarii de rang se pot aduna când sunt pe teritoriu, precum și cabinetele sau sălile de ședințe în care se întâlnesc aceștia, atunci când ajung la Holercani.









Ministerele și agențiile publice care au închiriat vilele de la Holercani, în 2022

Pentru anul 2022, patru instituții de stat au semnat contracte de locațiune cu IP „Pensiunea din Holercani”. Agenția Servicii Publice (ASP) a plătit, pentru chiria vilei cu numărul 6, suma de 313.926 de lei. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), care arendează vila cu numărul 8, a achitat 352.140 de lei. Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a plătit pentru vila cu numărul 16 nu mai puțin de 179.363 de lei. Reprezentanții Serviciului Vamal (SV) se pot relaxa în vila cu numărul 17, pentru care s-au plătit 271.059 de lei. În total, pentru 2022, cele patru instituții de stat au cheltuit, din bugetul public, circa 1,1 milioane de lei pentru a putea beneficia de o vacanță pe malul Nistrului.



Dumitru Udrea, secretarul general al Guvernului, susține că motivul pentru care unele instituții de stat cheltuie în continuare bani pentru locațiunea vilelor ar fi solidaritatea acestora cu Pensiunea din Holercani, întreprindere de stat care se confruntă cu probleme financiare și care, altfel, nu ar dispune de resursele necesare întreținerii vilelor și salarizării angajaților.

Una dintre cele 18 vile de pe teritoriul IP „Pensiunea din Holercani”

ASP: „Cu mare plăcere, ne-am dezice de această hardughie”



Pe de altă parte, Mircea Eșanu, directorul Agenției Servicii Publice, instituție care din 2018 ia în fiecare an în locațiune o vilă de la Holercani, consideră că această practică reprezintă o risipă de bani publici.



„Pentru noi, e o cheltuială în plus, care vine în lista de prețuri suplimentare pentru tot felul de chestiuni pe care le plătește ASP. Noi, cu mare plăcere, ne-am dezice de această hardughie, pentru noi ea nu servește la nimic”, susține directorul ASP, Mircea Eșanu.



jurnalist ZDG: În 2022 ați cheltuit circa 313 mii de lei pentru această vilă. Cum o utilizați?



Mircea Eșanu: Noi am folosit-o, practic, doar în scopuri de lucru. Au fost o vizită sau două pe care colegii le-au folosit în scopuri de recreere. Dar, dacă, în total, au fost vreo șase vizite, vreo patru sau chiar cinci au fost de lucru.





Vila închiriată de ASP



„Aceste vile trebuie să fie menținute.” Reacția MAI

În schimb, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne ne-au comunicat că, în viziunea lor, ar exista o necesitate clară de întreținere a Pensiunii din Holercani din bani publici.



„Scopul închirierii acestor vile este, pe deoparte, de a menține un bun al statului, care aparține Cancelariei de Stat, într-o stare funcțională. Fiindcă banii sunt folosiți din bugetul de stat, iar aceste vile trebuie să fie menținute, ele datează de mulți ani. Funcțional, vila este predestinată întâlnirilor în afara protocolului, când avem de discutat cu diferiți funcționari publici sau cu anumite delegații, în afara spațiului obișnuit de lucru. Contractul din acest an este încheiat la fel ca în ceilalți ani, pentru a oferi suport în mentenanța pensiunii și pentru a diversifica spațiul nostru,” a declarat purtătorul de cuvânt al MAI, Daniel Mazepa.



jurnalist ZDG: Cine are acces la aceste vile și cât de des pleacă cineva acolo?



Daniel Mazepa: În acest an, am avut trei ședințe la Holercani. Anii precedenți, din cauza stării pandemice, nu am avut ședințe. Ce ține de anii mai vechi, nu cred că pot să vă ofer vreo cifră, pentru că ședințele, de obicei, nu se protocolează. La această vilă au acces un număr limitat de persoane.





Serviciul Vamal: „Oricine de la noi poate avea acces la această vilă”

„Avem un grup pe Viber, format din conducătorii Serviciului Vamal, șefii de posturi, șefii de birouri, șefii de subdiviziuni, unde am anunțat, printr-un comunicat, că vila de la Holercani este disponibilă. Facem asta în scop de promovare a inspectorilor care au mai multe rezultate și le propunem dacă doresc să plece, la odihnă, la vila respectivă. Cred că este rezonabil, ținând cont că vila a fost achitată pe un an de zile,” a declarat Valeriu Nani, șeful Direcției de Integritate și Supraveghere a SV.

jurnalist ZDG: Cât de des este solicitată vila de la Holercani de către Serviciul Vamal?



Valeriu Nani: Pentru anul 2022, au fost două solicitări ca cineva să se odihnească acolo. Însuși condițiile căsuței care aparține Serviciului Vamal nu sunt atât de atractive. Este o căsuță în două niveluri, în a cărei reparație nu s-a investit. Este în stil sovietic. Toată mobila este în stil sovietic. Serviciul Vamal nu o să fie afectat deloc, dacă nu o să aibă o vilă la Holercani, pentru că acum, practic, stă nefolosită.



jurnalist ZDG: Și dacă stă nefolosită, pentru ce o mai închiriați? Nu vă pare că este o problemă acest lucru?



Valeriu Nani: Da, desigur, ne pare o problemă. Prima oară când s-a discutat despre semnarea acestui contract, directorul a refuzat să semneze. Dar, a avut o discuție ulterioară cu directorul de la Pensiunea Holercani, prin care s-a ajuns la o înțelegere ca acest contract să fie semnat. Astfel, printr-o înțelegere amiabilă, ca să nu perturbăm activitatea stațiunii, care la urma urmei este o întreprindere de stat, ca și Serviciul Vamal, aflat în finanțarea bugetului public, s-a luat decizia să se încheie contractul respectiv.



Mesajul prin care SV și-ar fi informat angajații despre disponibilitatea vilelor



Reprezentanții Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nu au dat curs solicitării noastre de a ne răspunde în format video. Dar au revenit, pe parcurs, cu un răspuns în scris, în care au menționat că decizia de locațiune a survenit ca urmare a apelului Cancelariei de Stat pentru asigurarea unor cheltuieli minime pentru întreținerea complexului de vile.





În 2022, mai multe ministere și agenții publice au refuzat să prelungească contractul cu Pensiunea din Holercani

Dacă în 2022 doar patru instituții publice au semnat contracte de locațiune a vilelor de la Holercani, în 2021, așa cum dezvăluia anterior Ziarul de Gardă, nu mai puțin de 13 instituții publice închiriau vile, în acest scop fiind cheltuite peste trei milioane de lei.

Printre instituțiile care au renunțat la vilele de la Holercani în acest an se numără Ministerul Justiției.



„Eu când am venit în funcție, mie mi s-a pus la dispoziție această vilă. Eu, la acea etapă, am refuzat și am trimis o solicitare către Cancelaria de Stat, precum că nu am nevoie de această vilă. Eu, personal, nu am nevoie de o vilă, pentru că pot pleca la părinți, acasă. Dar, dincolo de asta, cred că statul trebuie să ia o decizie, cu privire la toate vilele respective”, a declarat Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco.



Agenția Proprietății Publice este și ea una dintre instituțiile de stat, care, în 2022, a rupt relațiile contractuale cu Pensiunea Holercani.



„Eu n-am văzut o metodă de utilizare eficientă a acestui bun și a utilizării banilor publici, ca eu sau cineva din conducere să fie acolo în weekend. Putea fi folosită doar ca un spațiu temporar și putea fi utilizat pentru director sau pentru cineva din conducere, care ar putea să stea acolo. Atunci când am văzut-o pentru prima oară era foarte clar că vila nu a fost utilizată de foarte mulți ani. Erau niște paturi foarte vechi, mobilier din anii ‘80 sau chiar ‘70. Pe lângă faptul că erau cheltuiți mulți bani pentru chirie, mai era nevoie să mai investim în reparație, lucru care nu ne-a convenit”, a declarat directorul APP, Eugen Cozonac.





În ultimii 10 ani, circa 70 de milioane de lei au fost pompate din bugetul public în Pensiunea de la Holercani

Potrivit datelor pe care le-am obținut de la Cancelaria de Stat, în ultimii zece ani, aproape 70 de milioane de lei din bugetul public au fost cheltuite pentru arenda vilelor de pe teritoriul Pensiunii din Holercani.



„Este o sumă inutilă. Dacă este mare sau mică, e ceva relativ. Depinde la ce ne raportăm. Suma, în sine, 70 de milioane, este și mare și mică. Dar, aceste cheltuieli, chiar dacă ar fi și opt mii de lei, tot ar fi inutile. Utilitatea acestor cheltuieli ridică semne de întrebare. Statul își creează prea multe domenii în care se implică, domenii care nu este cazul să fie gestionate de autorități. Și vilele de la Holercani sunt un exemplu în acest sens. Aici e problema”, a declarat expertul economic, Viorel Gîrbu.



jurnalist ZdG: De ce e nevoie ca aceste vile să fie întreținute din bani publici?



Viorel Gîrbu: „Nu există nicio necesitate în acest sens. Noi am moștenit această infrastructură atunci când societatea era organizată după alte principii. În societatea modernă, bazată pe principii democratice, utilitatea acestor vile este sub semnul întrebării. Cel puțin, din punctul meu de vedere. Pe lângă aceste vile, statul, în termeni generali, gestionează într-o manieră destul de ineficientă proprietatea pe care o are și proprietatea pe care o folosește, în special, în sectorul economiei”, susține economistul Viorel Gîrbu.

Vile, hoteluri, cabinete, săli de ședință și săli de ospăț. Pensiunea de la Holercani, din interior

Pe lângă cele 18 vile care erau destinate odihnei înalților demnitari, pe teritoriul Pensiunii din Holercani se află și o așa-numită „reședință a Guvernului”, predestinată pentru ședințe, dar și pentru ospățuri. La primul nivel, am găsit o sală care amintește de o cramă, cu o masă mare înconjurată de scaune și cu ornamente în stil tradițional.



Sala de ospăț din așa-numita reședință a Guvernului



La al doilea etaj, am ajuns într-o sală de ședințe, cu televizor, șemineu și un dulap plin cu cărți de literatură în limba rusă.

La al treilea nivel, am găsit mai multe birouri, iar la balcon – priveliștea oferită de apele Nistrului.





Vederea de pe balconul etajului trei



De asemenea, pe teritoriul Întreprinderii Publice „Pensiunea din Holercani” se mai găsesc și două hoteluri. Dumitru Urdea, secretarul general al Guvernului, cu care am discutat pe teritoriul pensiunii, susține că exploatarea acestor două hoteluri ar putea asigura la un moment dat autofinanțarea de care are nevoie instituția.





Unul dintre cele două complexe hoteliere de pe teritoriul IP „Pensiunea Holercani”



Doar că lumea nu se grăbește să vină la Holercani. Deși am filmat pe teritoriul pensiunii în plin sezon estival, nu am întâlnit oameni care ar fi închiriat camere în unul dintre cele două hoteluri.





Complexul de la Holercani a fost construit pe vremea Uniunii Sovietice, în anii ‘50 ai secolului trecut. După ce, mulți ani la rând, i-a găzduit pe demnitarii comuniști, odată cu obținerea independenței R. Moldova, din 27 august 1991, vilele au stat la dispoziția diferitor oameni de afaceri de la noi din țară. În anul 2001, la inițiativa lui Vladimir Voronin, la vremea respectivă președinte al R. Moldova, această pensiune a trecut în gestiunea statului, fiind supusă unor masive lucrări de renovare, din bugetul public. În prezent, complexul de agrement de pe malul Nistrului este gestionat, prin intermediul Cancelariei de Stat, de către Guvern.

În 2022, menirea vilelor de la Holercani a continuat să fie aceeași, ca în anii trecuți: să stea la dispoziția celor care conduc instituțiile publice și să provoace goluri în bugetul de stat.

