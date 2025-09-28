VIDEO Alexandru Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral Alternativa, și-a exprimat dreptul la vot. Acesta a îndemnat toți cetățenii să meargă la vot

UPDATE 9:30 Copreședintele Blocului electoral Alternativa Alexandru Stoianoglo a votat alături de familie la alegerile parlamentare.

Primarul Chișinăului și unul din liderii Blocului electoral Alternativa, Ion Ceban, și-a exprimat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare alături de soția sa.

„Am votat împotriva fricii, împotriva dezinformării, împotriva dezbinării, împotriva împărțirii oamenilor în societate. Am votat pentru dezvoltarea R. Moldova, am votat pentru țara noastră, pentru viitorul copiilor, am votat împotriva faptului ca promisiunilor politicienilor și așteptările oamenilor să nu fie realizate atunci când promisiuni sunt făcute. Am votat pentru profesionalism, pentru oameni care să fie responsabili la conducerea țării și să poată soluționa cu adevărat acele subiecte în interesul fiecărui cetățean. Este vorba de pensii, salarii, de tarife, locuri de muncă, cum protejăm migrația masivă și asta cred că e cel mai important lucru de care are nevoie astăzi R. Moldova. Am votat pentru pace și liniște, ca cetățenii R. Moldova oriunde s-ar afla ei să poată să-și exprime votul liber, neinfluențat, să aibă acest drept oriunde s-ar afla, astăzi, în ziua votării”, a declarat Ceban după ce a votat.

Ion Ceban a făcut un apel tuturor cetățenilor ca să iasă la vot.

„Cel mai mult ce vreau să fac public astăzi este ca să vină oamenii la vot, să se expună, iar noi vom apăra acest loc”, a îndemnat Ceban.

Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți.