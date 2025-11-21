UPDATE PCCOCS: Încă o persoan au fost reținute în cadrul urmăriri penale privind contrabanda cu muniții de la Leușeni

UPDATE 15:10 În cazul contrabandei cu arme, muniții şi dispozitive militare care ar fi urmat sǎ traverseze hotarul Moldovei spre România, a fost reținutǎ şi a treia persoană, anunță vineri, 21 noiembrie, Procuratorii pentru Combaterea Criminalității Speciale și Cauze Speciale (PCCOCS).

Cei trei reținuți pânǎ acum sunt din Chişinǎu, cu exercitarea urmǎtoarelor roluri în schema de contrabandǎ:

conducǎtorul întreprinderii care a comandat transportarea mǎrfii (a treia persoanǎ reținutǎ);

conducǎtorul companiei de transport;

brokerul.

PCCOCS precizează că şoferul camionului, cetǎțean al Moldovei, acesta a fost reținut de autoritǎțile din România, care au ridicat şi marfa de contrabandǎ.

Știrea inițială…

Pe cazul de contrabandă cu muniții la punctul de trecere a frontierei Leuşeni, organul de urmărire penală a Serviciului Vamal, sub conducerea Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a fost pornită urmărirea penală. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar conform informațiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina, scrie PCCOCS.

Lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac – acestea sunt munițiile depistate în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița, potrivit unor imagini analizate de Ziarul de Gardă. Șoferul, un cetățean al R. Moldova, ar fi declarat că marfa urma să fie livrată în Israel.

Potrivit informațiilor ZdG, firma implicată figurează în datele publice ca având trei angajați și un profit net de 1,27 milioane de lei în 2024.

Conform oamenilor legii urmărirea penală a fost pornită pentru introducerea sau scoaterea de pe teritoriul R. Moldova – atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât și prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal – prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, a armelor și munițiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esențiale ale armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozive, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane.

În cadrul cauzei penale, de cǎtre procurorii PCCOCS a fost creat un grup mixt de urmărire penală, în care pe lângă ofițerii de urmărire penală și de investigație ai Serviciului Vamal, au fost incluși ofițeri de urmărire penală și de investigație din cadrul Inspectoratului Național de Investigații și Poliției de Frontieră.