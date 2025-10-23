UPDATE Consultările cu referire la desemnarea unui candidat la funcția de premier continuă: Declarația blocului Alternativa după discuții

UPDATE 16:50 Partidul Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) care trebuia să aibă consultările la ora 17:00 a refuzat să participe la consultațiile inițiate de Maia Sandu pentru desemnarea candidaturii premierului. Într-un comunicat publicat joi, 23 octombrie, formațiunea a argumentat că „lipsa de respect față de Constituție, lege, deputați și alegători, precum și legitimitatea îndoielnică a Maiei Sandu în calitate de șef al statului nu permit fracțiunii PCRM să participe la acest eveniment”. Detalii aici.

UPDATE 16:50 Blocul Alternativa a venit cu o declarație oficială, după ce reprezentanții formațiunii au avut consultările cu președinta Maia Sandu. Blocul a subliniat că va lua o decizie despre susținerea sau nesusținerea politică a Guvernului doar la momentul în care va fi prezentat programul de guvernare și echipa cabinetului de miniștri.

De asemenea, Alternativa și-a declarat „deschiderea pentru negocieri cu candidatul la funcție de prim-ministru și lista integrală a propunerilor pentru programul de guvernare și viziunea pentru formarea echipei guvernamentale”.

UPDATE 14:51 Șefa statului a discutat și cu reprezentanții Partidului Nostru. După discuții, liderul partidului Renato Usatîi a declarat pentru presă că deputații fracțiunii au un candidat, însă sunt „realiști”, înțelegând că „un candidat poate fi propus de o majoritate, pe care noi la moment nu o avem”.

„Nu putem să propunem astăzi un candidat la funcția de prim-ministru, dar ne este clar cine este viitorul prim-ministru“. Am venit”, a spus acesta presei.

Știrea inițială:

Președinta Maia Sandu a inițiat joi, 23 octombrie, seria de consultări cu fracțiunile parlamentare. Prima întrevedere a avut loc cu reprezentanții Partidului Politic „Democrația Acasă” (PPDA), anunță Președinția.

Potrivit unui comunicat, consultările au drept scop desemnarea unui candidat la funcția de Prim-ministru, în vederea formării unui nou Guvern.

Partidul „Democrația Acasă” a venit cu o reacție pe pagina de Facebook după ce a participat la consultările cu Maia Sandu, „îndeplinindu-și una dintre atribuțiile prevăzute în Constituție”.

Totodată, PPDA susține că își exprimă dezacordul și indignarea față de practicile inacceptabile ale Președinției „care încalcă separația puterilor în stat și spiritul legilor”.

PPDA vine cu acuzații către Maia Sandu.

„Faptul că doamna Maia Sandu a întocmit lista de candidați nu a fost o excepție, ci un stil de conducere: președintele face listele, președintele le face campania electorală si tot președintele numește premierul, fără să se consulte cu partidele parlamentare, în răspăr cu legislația RM, și fără niciun respect față de decizia suverană a poporului. Conform art. 98 din Constituție, doar «după consultarea fracțiunilor parlamentare, președintele RM desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru». Prin faptul că doamna Maia Sandu a numit premierul cu o săptămâna înainte de consultări, nu a arătat doar lipsă de respect față de Constituție, ci indică direcția politică: R. Moldova va fi condusă de la Președinție, ignorând Parlamentul. Guvernul devine emanația Președinției, nu emanația Parlamentului, așa cum prevede legislația în vigoare”, a scris PPDA

Joi, 23 octombrie, Maia Sandu urmează că aibă consultații la ora 14:00 cu Partidul Politic „Partidul Nostru”; 15:00 cu Blocul Politic „Alternativa”, 16:00 cu Partidul Comuniștilor din R. Moldova și la ora 17:00 cu Partidul Socialiștilor din R. Moldova. Pe 24 octombrie, de la ora 10:00 cu Partidul Acțiune și Solidaritate.