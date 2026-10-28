LIVE TEXT Cinci persoane au fost rănite la Harkiv, în urma unui atac cu o dronă rusă. Război în Ucraina, ziua 1708

UPDATE 09:03 În timpul nopții, soldații ruși au lovit cu o dronă orașul Harkiv. În urma atacului, 5 persoane au fost rănite, printre care și un copil de 4 ani, informează Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

Un incendiu de proporții a izbucnit pe o suprafață de 2500 m.p. Mai multe blocuri de locuit, case individuale, clădiri de utilități și o clădire industrială au ars, iar câteva blocuri înalte, garaje și autoturisme au fost avariate.