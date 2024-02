UPDATE Cadavrul lui Navalnîi NU este la morga din Salehard, chiar dacă mamei opozantului i s-a spus în colonie că trupul fiului ei se află acolo: „Colonia a mințit”

UPDATE 13:38 Cadavrul lui Alexei Navalnîi nu se află la morga din Salehard, a declarat Ivan Jdanov, Director al Fundației Anticorupție, creată de Navalnîi. Asta chiar dacă mamei politicianului i s-a spus în colonie că trupul fiului ei se află acolo, notează Meduza.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a lui Navalnî, cei de la morga din Salehard au declarat că trupul lui Navalnîi nu este acolo, scrie Novaia Gazeta Europe.

UPDATE 13:30 Purtătoarea de cuvânt a opozantului rus, Kira Iarmîș, a venit cu o adresare video pe canalul de YouTube a lui Navalnîi.



Purtătoarea de cuvânt a lui Alexei Navalnîi, Kira Iarmîș, a confirmat decesul politicianului. Familia nu a primit încă trupul neînsuflețit, deoarece acesta a fost preluat de Comitetul de Investigații al Federației Ruse pentru „cercetare”.



Potrivit purtătoarei de cuvânt, familia opozantului a fost anunțată în colonie că trupul lui Navalnîi se află în orașul Salehard. Acesta a fost luat de anchetatorii ruși, pentru a desfășura o „anchetă”.

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.



An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are…