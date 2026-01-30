Un cetățean al Ucrainei, depistat la vamă cu „un mecanism exploziv”. Primele informații de la Serviciul Vamal

În postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în R. Moldova, un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 63 de ani, a fost depistat cu un obiect care pare a fi un mecanism exploziv, anunță vineri, 30 ianuarie, Serviciul Vamal (SV).

Potrivit primelor informații, acesta se deplasa cu automobilul personal, s-a prezentat pentru control, iar în cadrul verificărilor efectuate de funcționarii vamali, în bagajul acestuia a fost depistat, „într-un container, un obiect susceptibil a fi mecanism exploziv”.

Conform protocolului, zona a fost izolată, iar la fața locului a fost solicitată grupa de intervenție a Serviciului tehnico-exploziv „Bombteh” al Inspectoratului General al Poliției.

„La moment, activitatea postului vamal Tudora este suspendată, fiind asigurat faptul că în perimetrul postului nu se află persoane sau mijloace de transport. Se întreprind măsuri operative specifice, iar situația este gestionată de toate instituțiile abilitate”, a precizat SV.

SV va revenit cu informații suplimentare, în funcție de evoluția cazului.