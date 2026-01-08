Trafic intens la punctul de trecere Leușeni-Albița, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Recomandările Poliției de Frontieră

Punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița rămâne a fi cel mai aglomerat și în a doua parte a zilei de 8 ianuarie 2026. În acest sens, Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, pentru traversarea prin puncte alternative: PTF Leova, PTF Costești sau PTF Cahul.

Potrivit unui comunicat publicat de Poliția de Frontieră a R. Moldova, situația privind traficul transfrontalier la punctele de trecere a frontierei Sculeni și Criva a fost echilibratră, traficul fiind fluidizat: „Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei”.

În ceea ce privește PTF Leușeni, Poliția de Frontieră anunță că „se mențin valorile de trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din R. Moldova”.

Astfel, pentru a evita aglomerația, Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, în măsura posibilităților, pentru traversarea prin: