Tânăra care și-a pierdut viața în accidentul de la Strășeni era subofițer în cadrul orchestrei IGSU

Tânăra care și-a pierdut viața în accidentul rutier produs duminică, 17 august, la Strășeni, era subofițer în cadrul Orchestrei „Plai Moldovenesc” a Inspectoratul General pentru Situații Urgente (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), anunță IGSU.

„Cu profund regret, conducerea și întregul efectiv al IGSU transmite sincere condoleanțe familiei, rudelor și apropiaților sergentului serviciului intern Marina Bulancea, subofițer în cadrul Orchestrei «Plai Moldovenesc»”, a transmis IGSU.

Subofițera, în vârstă de 24 de ani aflată la volanul unei Toyota Auris, preliminar ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis, fiind tamponată lateral de un Mercedes Sprinter, condus de un tânăr de 20 de ani.

„În urma impactului, șoferița din Toyota a fost transportată la spital, unde ulterior a decedat, iar un tânăr de 18 ani, pasager din Mercedes, a suferit traumatisme și se află sub supraveghere medicală”, a anunțat Inspectoratul General al Poliției.

Marina Bulancea făcea parte din colectivul IGSU din anul 2023, unde activa ca violonistă a ansamblului artistic.