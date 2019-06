Un luptător român de MMA a decedat la Chișinău, chiar înainte de un meci

Cosmin Dușa, unul dintre cei mai apreciați luptători MMA din România a murit ieri, 25 iunie, la Chișinău. Tânărul de 29 de ani a ajuns la spital pe 22 iunie, în dimineața zilei când urma să intre în ring cu un luptător moldovean. Ambulanța a fost chemată de personalul hotelului în care acesta era cazat, după ce tânărul a fost găsit inconștient.

Potrivit Anastasiei Gorlo, manager al hotelului în care era cazat Cosmin, ușa camerei de hotel a fost deschisă de cameristă așa cum tânărul nu răspundea la apelurile colegilor. „Cu o zi înainte, era binedispus, se pregătea de luptă”, mai adaugă aceasta.

Contactați de ZdG, organizatorii luptelor la care urma să participe Cosmin Dușa, ne-au spus că nu cunosc cauza decesului și nici în care spital a fost internat luptătorul.

Circumstanțele decesului rămân neclare, însă presa din România informează că potrivit medicilor, Dușa ar fi avut o infecție la ficat. Pentru Libertatea.ro, antrenorul Levente Laczko a menționat că nu știa de problemele de sănătate ale luptătorului.

„Acum am aflat de la colegul de cameră din cantonament şi de la mama lui că acuza stări de oboseală. Mama lui ne-a spus că a leşinat de două ori în ultimele şase luni. Dar a făcut iar controale şi nu s-a depistat nimic”, a explicat antrenorul.

Corpul neînsuflețit al luptătorului urmează să fie repatriat în România, au scris membrii familiei pe o rețea de socializare. Dușa a fost unul dintre luptătorii cei mai cunoscuți în sportul pe care îl practica și s-a remarcat de-a lungul carierei prin aparițiile în turneul RXF și Eagles Fighting Championship, precizează Libertatea.ro.