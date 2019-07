Succes pentru R. Moldova la Campionatul Mondial de Jiu Jitsu și Grappling

Performanță deosebită, demonstrată de sportivii moldoveni la Campionatul Mondial de Jiu Jitsu și Grappling pentru copii și juniori 2019. David Burduja și Sebastian Lefter au devenit campioni mondiali la ambele probe sportive. Totodată, Maxim Starodubtev la ambele probe s-a clasat pe locul doi, iar Nichita Niculcea a fost medaliat cu argint la proba de grappling și cu bronz la cea de jiu jitsu brazilian.

Campionatul Mondial de Jiu Jitsu și Grappling s-a desfășurat între 20 și 21 iulie 2019 în orașul Wolverhampton din Marea Britanie. În prima zi de concurs sportivii moldoveni au participat la proba sportivă de jiu jitsu brazilian, a doua zi la proba de grappling – aceste probe fiind variații a sportului de contact care se bazează pe lupta la sol și care, prin folosirea tehnicilor articulare și a strangulărilor, îl forțează pe oponent să renunțe la luptă.

„Am pregătit echipa intensiv de acest turneu participând cu copiii lotului național la diverse turnee care s-au petrecut în România și Ucraina ca să fim mai pregătiți moral și tehnic pentru Campionatul Mondial. Prima zi a turneului a fost cea mai grea din punct de vedere moral, am avut multe emoții, dar am trecut peste. Până la urmă, am ridicat drapelul R. Moldova pe piedestal alături de alte state. Acești copii fenomenali au concurat și anul trecut la Campionatul Mondial și la fel sau întors cu medalii acasă”, susține Eugeniu Petrachi, antrenorul lotului național și președintele federației de grappling ADCC din R. Moldova .

La competiție au fost înscrise 20 de țări participante iar pe tatami sau întrunit în jur de 1600 de participanți.