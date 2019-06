Performanță istorică: Naționala de tineret a României s-a calificat în semifinalele Campionatului European

Naționala de fotbal sub 21 de ani a României s-a calificat în semifinalele Campionatului European de fotbal destinat echipelor de tineret.

În ultimul partidă din faza grupelor România a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul împotriva Franței, calificându-se în careul de ași al competiției de pe primul loc.

Din aceeași grupă au mai făcut parte Croația și Anglia. În primul meci România a învins Croația cu 4-1, iar în cel de-al doilea a trecut cu 4-2 de selecționata de tineret a Angliei.

Odată cu calificarea în primele patru echipe de la acest campionat european, nationala de tineret a României a obținut automat calificarea și la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo, după o pauză de jumătate de secol.

În semifinale tricolorii vor întâlni Germania, iar Franța se va duela cu Spania pentru un loc în marea finală.