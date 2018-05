Corespondență de la Paris în presa din România despre Radu Albot, jucătorul de tenis din R. Moldova care „cucerește” Parisul

Radu Albot, cel mai bun jucător de tenis al R. Moldova a reușit să se califice în turul 2 la Roland Garros, al doilea turneu de Mare Șlem al anului. Presa de peste Prut a lăudat prestația jucătorului nostru, dar și faptul că acesta vorbește românește. Jurnaliștii l-au numit pe Radu Albot „celălalt român” de pe tabloul de simplu masculin de la Openul Francez.

Cu un tricou albastru, perfect asortat la ochii visători, albaştri, Radu Albot (97 ATP) zâmbea larg, duminică, în sala de conferinţe cu numărul doi, din centrul de presă poziţionat sub arena Philippe Chatrier. După un tur trei de excepţie reuşit la US Open în 2017, cel mai bun jucător de tenis din istoria Republicii Moldova tocmai îşi trecuse în CV şi un prim meci câştigat pe tabloul mare de la Roland Garros, scor 4-6, 0-6, 7-5, 6-1, 6-2 în faţa francezului Gregoire Barrere (196 ATP). Așa începe articolul dedicat lui Albot pe site-ul prosport.ro, unul din cele mai citite portaluri de sport din România.

Redăm mai jos articolul integral scris de jurnaliștii de la Prosport despre Radu Albot.

Primul meci, la ora 11, pe Terenul 18. Numele lui Radu Albot (28 ani) va rămâne înscris, undeva, în analele turneului parizian, ca primul câştigător al unui meci pe noua arenă a complexului. O arenă frumoasă, cu bănci de piatră în loc de scaune, care aduce puţin cu atmosfera de pe celebra Pietrangeli Arena, de la Foro Italico (Roma). Pe acelaşi Teren 18, aflat la limita exterioară a complexului, s-a antrenat şi Simona Halep, sâmbătă. Radu Albot venea de pe o arenă primitoare şi caldă, cu tribună apropiată de suprafaţa de joc şi cu margini mult mai puţin generoase decât Chatrier-ul. Şi s-a simţit bine. Mai ales la final, pentru că, recunoaşte, n-ar fi fost la fel de vesel dacă pierdea. I-a plăcut însă arena, s-a simţit bine pe acea zgură proaspăt-turnată.

“A fost un meci dificil. Am reuşit să supravieţuiesc. Am fost condus 2-0 pe tabelă, a fost foarte dificil. Mai jucasem la Paris, dar niciodată nu am câştigat. Acum, în sfârşit am câştigat aici! La 0-2 nu mă mai gîândeam să câştig tot meciul, mă gândeam să câştig punct cu punct. Cred că ultimele două seturi au fost puţin mai uşoare, pentru că el nu se simţea atât de bine, a avut ceva probleme cu piciorul. Dar, se întâmplă şi asta. Cred că s-a văzut asta şi m-a şi ajutat un pic să câştig“, a declarat Radu Albot la o conferinţă de presă ţinută, practic, pentru jurnalişti români.

Un drum singuratic şi o provocare uriaşă

Radu deţine toate recordurile importante în tenisul din Moldova. Cel mai rezultat într-un turneu ATP, cea mai bună clasare. A fost mereu primul şi şi-a corectat, singur, recordurile, nu doar o dată. Radu Albot admite că a fost greu, dar se mândreşte cu ceea ce a reuşit.

“Moldova nu are nicio jucătoare de top şi nici vreun jucător de top în afară de mine. Jucători care să joace turnee de prim nivel. A fost foarte dificil, pentru că ţara mea este foarte mică. Tenisul nu înseamnă nimic, nu este popular. A fost un drum foarte dificil, pentru că tot ceea ce am făcut, am făcut sprijinit de părinţi şi cu efortul părinţilor. Fără să am vreun sprijin important din exterior. Dar asta mă face şi mai mândru. Sper că, acum, copiii vor avea mai multe oportunităţi şi vor reuşi să mă depăşească, să aibă rezultate mai bune decât mine. Chiar sper că asta se va întâmpla“, spune Radu Albot.

Legăturile lui Radu cu România sunt evidente. Navighează cu uşurinţă în timpul răspunsurilor în limba sa nativă, care este româna. S-a antrenat de-a lungul anilor şi în România, cum o mai făcuse în Statele Unite, Germania şi Spania. Şi are legături destul de strânse cu Marius Copil, numărul unu din România.

“M-am antrenat în România când aveam 16-17 ani. Eram tânăr, nu a durat mult. Tenisul din România este foarte popular. Acum, sunt multe jucătoare în Top 100 WTA, tenisul masculin este şi el sus. Sunt prieten cu toţi jucătorii români, uneori mă întâlnesc şi vorbesc şi cu jucătoarele din WTA. Vorbim. Este de necomparat situaţia dintre cele două ţări, din punct de vedere al tenisului“, spune Radu Albot, care chiar şi după ce a ajuns în Top 100, a avut probleme în ţara sa.

“Ani de zile am jucat în echipa de Cupa Davis a ţării mele. Atunci, nu mă gândeam că aş putea juca pentru altă ţară. Am avut însă nişte probleme cu Federaţia – au procedat destul de urât cu întreaga echipă, nu doar cu mine, ca numărul unu. Atunci mi-a trecut prin minte această idee. De a juca pentru România, poate. Am şi vorbit cu băieţii, cu Marius, dar şi antrenorul lui, Andrei Mlendea, despre o astfel de oportunitate. Dar, asta nu va fi, totuşi, posibil. Atunci când te muţi, ţara respectivă va dori să o reprezinţi la Cupa Davis. Iar eu nu aş putea face asta niciodată“, mai spune Radu Albot, cel care a început tenisul la opt ani.

Dacă nu ar fi ajuns tenismen, lui Radu Albot i-ar fi plăcut să fie fotbalist. Şi pentru că România este cunoscută peste tot în lume prin Gheorghe Hagi, Ilie Năstase şi Nadia Comăneci, ProSport l-a provocat pe moldoveanul numărul unu din tenisul mondial să le spunâ câte ceva fraţilor de peste Prut, despre cel mai cunoscut ambasador al Moldovei. “Serghei Tarnovschi este, probabil cel mai cunoscut. A câştigat două medalii de aur, la caiac-canoe. Cred că el este cel mai faimos sportiv în ţara noastră“, a spus Radu Albot, care, în turul doi de la Roland Garros îl va înfrunta pe Damir Dzumhur (Bosnia şi Herţegovina, 30 ATP, favorit 26 la Paris).

Redăm mai jos articolul integral scris de jurnaliștii de la Prosport despre Radu Albot.