VOX „Moldova se pregătește de război”. Speculațiile din spațiul public, demontate de ministrul Apărării și de un expert în securitate: „Aceste narative sunt impuse pentru destabilizarea situației”

Procurarea de către autorități a unui radar pentru monitorizarea spațiului aerian al R. Moldova și construcția unei bazei militare în apropierea capitalei au devenit sursa unor speculații în spațiul public care vehiculează că prin aceste acțiuni, R. Moldova s-ar pregăti de război.

Speculațiile de pe rețelele de socializare, alimentate de activiștii pro-Kremlin, dar și de către unii deputați din Parlamentul R. Moldova, au ajuns și în stradă. Mai mulți cetățeni, în discuții cu ZdG, și-au exprimat convingerea că „nu trebuie să ne înarmăm din moment ce suntem o țară neutră”.

Colonelul Andrei Covrig, expert în securitate, demontează însă aceste speculații și face referire la faptul că multe dintre țările cu statut de neutralitate sunt foarte bine dotate din punct de vedere militar. La rândul său, Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării, ne asigură că afirmațiile despre pregătirea R. Moldova pentru război sunt un fals și o narațiune a propagandiștilor ruși care are menirea de a destabiliza situația din țară.

„Ziceți că totul este rău? Maia Sandu se pregătește de război”

Într-o postare pe canalele sale de pe rețelele de socializare, deputatul socialist Bogdan Țîrdea enumeră câteva dintre acțiunile autorităților R. Moldova în materie de apărare și securitate sub egida sloganului „Ziceți că totul este rău? Maia Sandu se pregătește de război”: „Avem o mulțime de vești bune. Autorităţile modernizează aeroportul din Mărculesti. Începe construcția unei noi baze militare lângă Bulboaca; Au cumpărat radarul cu 14 milioane de euro; În curând, vor cumpăra un al doilea radar asemănător cu 14 milioane de euro; Vor cumpăra un sistem de apărare aeriană cu câteva miliarde de lei (câteva sute de milioane de euro), după cum a declarat premierul Recean”, susține Țîrdea, cunoscut pentru retorica sa pro-rusă. Afirmațiile sale sunt preluate și de alte persoane din mediul on-line, dar și de cetățeni simpli pe care i-am întâlnit în stradă.

Bogdan Țîrdea, captură de ecran FB

„Suntem o țară mică și nu trebuie să provocăm Rusia la ostilități”

„Suntem o țară mică și nu trebuie să provocăm Rusia la ostilități”, „Avem conflict înghețat în Transnistria și putem să avem probleme serioase”, „Sunt total împotrivă. Am trăit bine. Acum de ce să schimbăm ceva? Am trăit în pace cu toți – cred că așa trebuie să trăim și mai departe. Nu știu ce o să urmeze, dar sunt sigur că nu este spre bine. Eu sunt pentru aceea ca noi să fim o țară independentă cum am fost și până acum. Eu sunt pentru Moldova: nici pentru Rusia, nici pentru Europa. Ca să ataci Moldova, nu trebuie mult timp. Nici baza militară nu o să ne ajute” – sunt părerile câtorva oameni intervievați de ZdG, care s-au declarat împotriva oricăror schimbări în domeniul apărării și securității, invocând statutul de neutralitate al R. Moldova și argumentul că aceste măsuri ar provoca Rusia la ostilități.

„Un radar este necesar. Despre baza militară – consider că nu. În rest, nu trebuie să ne înarmăm din moment ce suntem o țară neutră și ar trebui să ne păstrăm neutralitatea”, sunt părerile altor persoane care s-au arătat reticente sau chiar împotriva construcției unei baze militare pe teritoriul R. Moldova.

„Moldova demult ar fi trebuit să fie dotată militar” vs „Nu poți să fii neputincios în fața a tot ce se întâmplă”

În stradă am întâlnit însă și alte păreri. „Foarte bine pentru Moldova – demult ar fi trebuit să fie dotată militar”, „Cred că deciziile Guvernului sunt adecvate și oportune”,

„Luând în calcul că nu avem nimic și suntem într-un anumit pericol – radarul și baza militară sunt un pas înainte. Desigur că nu este pregătire de război. Nu poți să fii neputincios în fața a tot ce se întâmplă.

Pregătirile de război trebuie făcute cu mult timp înainte”, sunt părerile oamenilor care salută și încurajează orice măsuri de ridicare a nivelului de securitate al R. Moldova în contextul amenințărilor generate de invazia Federației Ruse în Ucraina și a războiului hibrid pe care Rusia îl duce împotriva R. Moldova de mai mulți ani. Aceste opinii sunt împărtășite și de un expert în securitate, dar și de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.

„Sunt atâtea exemple de țări cu statut de neutralitate și cu un nivel foarte înalt de dotare cu echipament militar”

Colonelul Andrei Covrig, expert în securitate, susține că edificarea unei baze militare și procurarea unui radar pentru monitorizarea spațiului aerian al țării nu reprezintă pregătiri de război, ci acțiuni firești din partea oricărui stat. Acesta a făcut referire la Suedia, stat care și-a menținut neutralitatea în Primul și al Doilea Război Mondial, dar care este foarte bine dotată din punct de vedere militar.

Andrei Covrig, colonel în rezervă, expert în securitate; Foto/Zdg

„Radarul cu cercetare radioelectronică de monitorizare a spațiului aerian este un lucru absolut necesar pentru orice țară. Mi-am făcut serviciul în brigada de rachete antiaeriene. Aparatajul de acolo este încă de pe timpul Uniunii Sovietice și este învechit. Plecând din armată în 2001, țin minte că am avut o stație de radiolocație care avea trei coordonate. Acest radar care vine din Franța, bănuiesc că are capacități mult mai bune și specialiștii vor fi instruiți să lucreze cu el”, susține Andrei Covrig, accentuând că pentru un stat neutru este o chestiune normală și absolut inofensivă să aibă un radar pentru monitorizarea spațiului aerian.

„Vedeți ce se face? Trei rachete au survolat spațiul aerian al R. Moldova cu ceva timp în urmă, în sudul Moldovei au apărut Shahed-uri. Evident, ele trebuie verificate și controlate. E vorba de controlul spațiului aerian.

Cu acest radar nu dobori tancuri și avioane, dar cel puțin, știm că spațiul aerian este survolat, iar politicienii au posibilitatea să lucreze și diplomații să atenționeze. Însă vedeți că rușilor le este indiferent de toate avertizările. Ei își fac mendrele lor”, argumentează expertul în securitate.

Colonelul susține că este imperativ ca R. Moldova să dețină și echipament pentru doborârea unor ținte aeriene „Avem posibilități absolut reduse de a nimici țintele aeriene: Shahed-urile, vreun avion sau elicopter al rușilor rătăcit în Marea Neagră. Aici se cere de lucrat. Fără doar și poate, R. Moldova trebuie să fie dotată cu echipamente militare.

Sunt atâtea exemple de țări cu statut de neutralitate și cu un nivel foarte înalt de dotare cu echipament militar. Finlanda – are tradiții de neutralitate de secole. Suedia nu a luptat de vreo două sute de ani. În Primul Război Mondial, Războiul Doi Mondial – nu au depășit parametrii de neutralitate. Suedia are foarte multe echipamente de apărare antiaeriană.

Echipamentul acesta al suedezilor ar trebui să fie luat în calcul și pentru apărarea antiaeriană a R. Moldova. Ei au posibilitatea, cu un aparataj care este dirijat de două persoane, să lucreze cu un lansator de rachete pe o rază de 25 de kilometri”, precizează colonelul Covrig.

„Unele țări se dezic acum de neutralitate. Neutralitatea nu a scăpat niciun stat și nici pe Ucraina. S-a început agresiunea rușilor în Ucraina și mulți au înțeles că «noi trebuie ceva să facem. Să ne debarasăm de neutralitate și să intrăm într-un bloc care ne asigură cât de cât securitatea noastră». După părerea mea, Moldova are nevoie de așa o viziune”, susține Andrei Covrig, menționând că „o bază militară făcută de actorii noștri este o chestie absolut necesară. Dacă un stat străin vrea o bază militară – hotărăsc politicienii la nivel de Parlament și Guvern. Bugetul militar al R. Moldova este mic, dar noi trebuie să descurajăm intenția celor care vor să să ne pună sub cochită”, conchide fostul combatant de pe Nistru. „Am fost șef a zece posturi în Tighina. I-am văzut pe rușii care își făceau de cap în Tighina și se comportau ca niște stăpâni acolo. Pericolul vine de la răsărit. Și lucrurile astea trebuie să le înțelegem”, remarcă Andrei Covrig.

Ministrul Apărării: „Este firesc ca orice stat să-și aibă un sistem național de securitate și apărare. Speculațiile că R. Moldova s-ar pregăti de război sunt un fals”

Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării

„Este firesc ca orice stat să-și aibă un sistem național de securitate și apărare. Stabilitatea, pacea – înseamnă mult pentru cetățeni, înseamnă liniște, înseamnă atragerea investițiilor, înseamnă dezvoltare.

Actualmente, Armata Națională dispune de circa 20 de radare, dar sunt depășite de timp și capacități. Radarul care a fost recent achiziționat este unul performant, dar cu un singur radar nu putem rezolva întreaga gamă de activități pentru monitorizarea spațiilor aeriene. Suntem în discuții și încă un radar va fi achiziționat din fonduri externe. Este un grant care are menirea de a îmbunătăți situația de apărare în spațiul aerian și nu va fi o povară pentru bugetul statului, așa cum interpretează unii”, explică și Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării al R. Moldova.

Potrivit ministrului Apărării, acest radar face parte dintr-un sistem care va fi compus din mai multe radare ce vor fi asigurate pentru Armata Națională ulterior. „Radarul nu rezolvă problema de interceptare a țintelor aeriene, el doar monitorizează și vine cu informații despre amenințările existente. Pentru aceasta este nevoie de sisteme de intercepție. Identificăm soluții. Violarea spațiului aerian al R. Moldova demonstrează încă o dată necesitatea investițiilor în securitate pentru siguranța cetățenilor R. Moldova”, a declarat Nosatîi.

Despre speculațiile conform cărora prin aceste măsuri de securitate Moldova s-ar pregăti de război, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că acestea „reprezintă un fals. Este un narativ care vine de la Moscova cu scopul de a avea o Republică Moldova cu o incapacitate de apărare. Aceste narative sunt impuse pentru destabilizarea situației”, a concluzionat ministrul Apărării.

„Pentru a menține pacea și liniștea în țară – autoritățile vor continua să investească în capacitățile de apărare”

Daniel Vodă, purtător de cuvânt al Guvernului

„Țara noastră va continua să-și întărească abilitatea de a se proteja. R. Moldova are nevoie de un sistem de apărare performant, de o armată capabilă și bine dotată la standarde de calitate.

Sunt foarte multe exemple pe plan internațional când statele își protejează cetățenii prin faptul că-și întăresc capacitățile de apărare pentru a se securiza și proteja la maxim, în contextul, inclusiv a războiului injust dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Pentru a menține pacea și liniștea în țară – autoritățile vor continua să investească în capacitățile de apărare. Asta se va întâmpla în condițiile legii și în mod transparent pentru ca întreaga societate să cunoască despre acest lucru.