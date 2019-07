Votat. Agenția Proprietății Publice revine în subordinea Ministerului Economiei

Agenția Proprietății Publice, instituție abilitată cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice a statului, trece din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii. Parlamentul a aprobat în lectură finală, în ședința plenară de astăzi, modificarea unor acte legislative.

Potrivit spuselor deputatului Sergiu Litvinenco, care este autor al proiectului de lege, repoziționarea Agenției Proprietății Publice în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii „va permite ministerului de a coordona şi monitoriza activitatea acesteia, în scopul îmbunătățirii performanțelor, prin asigurarea creării unor mecanisme de supraveghere a activității entităților economice cu capital de stat, implementarea mecanismelor pentru diminuarea riscurilor de corupție”.

Guvernul, în termen de două luni, va aduce actele normative în concordanță cu prevederile acestei legi.