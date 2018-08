VIDEO/ Premierul a cerut demisia șefilor de la vama Leușeni

Premierul a cerut demisia șefilor dela vama Leușeni după ce a depistat mai multe nereguli la acest punct de frontieră. În cadrul ședinței Guvernului, cabinetul de miniștri a aprobat un proiect cu privire la raționalizarea cheltuielilor în domeniul educației, precum și alocarea a circa 122 de mii de dolari pentru reprezentarea intereselor R. Moldova într-un litigiu care durează mai bine de două decenii.

15.55: Moldovenii din diasporă sunt încurajați să investească în dezvoltarea localităților de origine. Autorii proiectelor vor fi susținuți financiar de către Guvern, care a alocat 5 milioane de lei pentru acest an. Guvernul va oferi suport financiar pentru implementarea a cel mult 25 de proiecte de dezvoltare locală. Pentru un proiect din bugetul de stat va fi alocată o sumă de până la 200 mii de lei, care să acopere maximum 50% din cheltuieli.

15.51: Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor bănești pentru familiile cu copii, participanți în cadrul Programului „Prima casă 3”, promovat de Partidul Democrat.

15.48: Ministerul Finanţelor va aloca, din fondul de rezervă al Guvernului, 452 938 lei Consiliului raional Taraclia pentru finalizarea lucrărilor de reparație a Complexul educațional Gimnaziul-grădiniță ,,D. Cantemir” din satul Aluatu, raionul Taraclia.

15.43: A fost aprobată o hotărâre potrivit căreia banii proveniți din vânzarea terenului Stadionului Republican vor fi utilizate pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a culturii fizice și sportului.

15.37: Pentru a reglementa migrația de muncă și pentru a asigura angajarea legală a cetățenilor Republicii Moldova și Republicii Bulgaria pe teritoriul ambelor state, Guvernele celor două state au decis asupra semnării Acordului privind reglementarea migrației de muncă. Acest Acord conține prevederi cu privire la procesul legal de recrutare și angajare a lucrătorilor migranți pe teritoriul ambelor state, precum și condițiile necesare pentru asigurarea respectării integrale a drepturilor lucrătorilor migranți.

15.34: Orașul Cahul și alte patru sate vecine vor beneficia de servicii mai bune de aprovizionare cu apă și canalizare. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană, care prevede un grant de 11 milioane de euro în acest sens.

15.29: Guvernul va aloca din fondul de rezervă peste 121 de mii de dolari pentru achitarea onorariilor Companiei franceze de avocatură „DLA Piper France LLP” şi Biroului asociat de avocaţi „ACI Partners” din R. Moldova. Banii vor fi alocaţi pentru reprezentarea intereselor R. Moldova în faţa Curţii de Apel din Paris și a Curții de Casație din Paris la examinarea recursului înantat de Compania Komstroy, succesoarea de drept a Energoalians.

15.24: Șoferii implicați în accidente rutiere soldate doar cu pagube materiale nesemnificative vor putea ajunge la o înțelegere amiabilă, fără implicarea poliției. În aceste cazuri, șoferii nu vor fi amendați, singura sancțiune fiind majorarea prețului primei de asigurare pentru anul următor. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi de Executiv. Potrivit proiectului, procedura de constatare amiabilă se aplică dacă în accident sunt implicate doar două vehicule, iar în urma acestuia au fost înregistrate doar pagube materiale nesemnificative, fără vătămări corporale. Este obligatoriu ca ambii șoferi să își dea consimțământul, să aibă la ei poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto sau certificatul „Carte Verde”, dar și să fixeze circumstanțele producerii accidentului.

15.22: A fost aprobat proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor.

15.19: Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentele privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat. Documentele precizează care sunt drepturile și obligațiile agenților economici, dar și ale jucătorilor, impozitarea activității, cerințele față de mijloacele de joc, precum și modul de organizare și desfășurare a loteriilor.

15.18: Guvernul a aprobat un proiect de raționalizare a cheltuielilor publice. Exercițiul pilot de raționalizare va începe în acest an și va fi efectuat în sectorul educației, și anume în învățământul superior și învățământul profesional tehnic. Astfel, cheltuielile în educație ar urma să fie diminuate cu 5-10% în următorii ani, ceea ce ar înseamna o reducere cu câteva sute de milioane lei pe an. Printre justificările principale pentru raționalizarea cheltuielilor este creșterea datoriei sectorului public ca urmare a fraudei bancare, dar și sprijinul bugetar sub formă de granturi externe aflat în scădere.

15.03: Pavel Filip informează despre vizita pe care a efectuat-o la punctul vamal de la Leușeni și susține că a discutat cu pasagerii și șoferii și a constatat că lucrurile nu merg așa cum trebuie. Premierul menționează că pasagerii sunt coborâți din autocare pentru a li se verifica documentele, asta deși acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Prim-ministrul a cerut demisia șefului poliției de frontieră din acest punct vamal, dar și demisia șefului vamal de la Leușeni.

„ După verificări, s-a constatat că și șeful vămii, și șeful Poliției de Frontieră m-au mințit. Le-am solicitat să efectueze controlul autocarelor, mașinilor, fără a scoate oamenii din autobuze, fără a le scoate bagajele dacă nu reprezintă riscuri. Mi-au spus că exact așa și fac. S-au ridicat înregistrările video și am văzut că doar în ziua aceea, de dimineața, 6 autocare cu turiști: toți dați jos, toate bagajele jos, trecute prin scaner. Am văzut o imagine – bătaie de joc: ora 2:00 noaptea, scoși toți afară din autobuz, turiștii, părinți cu copii mici, afară ploua și așa două ore până au făcut toate procedurile”, a menționat Filip.