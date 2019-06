VIDEO/ O navă sub pavilionul R. Moldova, cu 10 tone de droguri, a fost reținută în Spania

O cantitate de 10 tone de droguri a fost capturată pe o ambarcaţiune care naviga sub pavilionul R. Moldova. Nava comercială „ELG” a fost reținută luni la ora 13:00, la 98 km sud-est de Cartagena, Spania.

Potrivit unui comunicat al Serviciului fiscal spaniol, toți cei opt membri ai echipajului sunt cetățeni ai Ucrainei. Drogurile erau ambalate în 350 de pachete de mari dimensiuni şi ascunse în interiorul navei.

Presa spaniolă scrie că monitorizarea vasului a început încă acum șase luni. Autoritățile navale din Murcia au suspectat această navă în transportarea de droguri, iar, ulterior, serviciile vamale au ținut sub supraveghere deplasările navei „ELG”.

Operaţiunea specială a purtat genericul „Seifa” şi s-a încheiat luni, 17 iunie. La aceasta au contribuit ofiţeri din Turcia, Franța şi Italia. Totodată, drogurile au fost confiscate, iar membrii echipajului urmează să se prezinte în fața instituțiilor judiciare spaniole.

Așa-numitul traseu est-mediteranean este des folosit de traficanții de droguri. Transportarea are loc din Africa de Nord prin strâmtoarea Gibraltar. Toate navele suspecte care circulă pe acest traseu sunt supuse supravegherii din partea autorităților franceze și italiene, în mod coordonat.

Numai în 2018 au fost desfășurate pe aceast traseu șase operațiuni care s-au soldat cu interceptarea a 37 146 kilograme de hașiș.

În octombrie 2018, o altă navă exploatată sub pavilionul R. Moldova, la bordul căreia se aflau circa 1,4 tone de cocaină, a fost interceptată de către Poliția Națională a Spaniei, într-o operațiune comună cu Agenția americană Antidrog.

