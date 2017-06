Ele­vii de la un liceu din capi­ta­lă s-au plâns că nu puteau să se con­cen­tre­ze la tes­tul de BAC la lim­ba stră­i­nă din cau­za zgo­mo­tu­lui insu­por­ta­bil pro­dus de mun­ci­to­rii care repa­rau dru­mul din apro­pi­e­re.

„E greu să te con­cen­tre­zi când se face așa zgo­mot”, au spus ele­vii. În ace­lași timp, dru­ma­rii sus­țin că au lucrat încet, fără a pro­du­ce vre­un zgo­mot. „Noi ne facem lucrul, chiar dacă plo­uă și nu am făcut niciun zgo­mot. Gata, am astu­pat groa­pa și am ple­cat”, au spus meș­te­rii.