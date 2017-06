Chiar dacă nu con­ști­en­ti­zea­ză sau nu o recu­nosc, o bună par­te din­tre băr­bați sunt sexiști, adi­că mani­fes­tă ati­tu­dini sau pre­ju­de­căți care îi pla­sea­ză ca fiind supe­ri­ori feme­i­lor. De aceas­tă păre­re este Dumi­tru Alai­ba, direc­to­rul de pro­gra­me din cadrul Cen­tru­lui de Poli­tici și Refor­me, care îndeam­nă soci­e­ta­tea să evo­lu­e­ze prin a eli­mi­na ori­ce for­mă de dis­cri­mi­na­re a feme­i­lor.

Reflec­ți­i­le au fost exte­ri­o­ri­za­te în cadrul celei de-a doua edi­ție a „MEN­xx: Cul­tu­ra vio­lu­lui”, eve­ni­ment la care, în mod tra­di­țio­nal, băr­ba­ții le vor­besc altor băr­bați, des­pre femei.

„Demo­cra­ția veri­ta­bi­lă în lume are doar o sută de ani. O sută de ani în urmă une­le țări abia au înce­put a per­mi­te feme­i­lor drep­tul la vot. Asta a indig­nat o bună par­te din băr­bați care spu­neau, în toa­tă seri­o­zi­ta­tea, că locul feme­i­lor este aca­să, că ea tre­bu­ie să aibă gri­jă de copii, că nu are ce se băga în poli­ti­că, că feme­i­le nu se pri­cep în ches­tii din astea, etc.

Băr­ba­ții în 2017, seco­lul 21, nu doar în R. Mol­do­va, din păca­te, au reu­șit doar să cobo­a­re aceas­tă retori­că la nivel de glu­me. Spu­nem exact ace­leași lucruri. Ne per­mi­tem prea ușor să folo­sim sexis­me, doar mas­ca­te sub for­ma unei glu­me deloc ino­fen­si­ve, așa cum am pre­tin­de. Com­por­ta­men­tul nos­tru, al băr­ba­ți­lor, este impor­tant în a eli­mi­na ches­ti­i­le aces­tea până la urmă. Noi tre­bu­ie să evo­luăm, iar pen­tru asta tre­bu­ie în pri­mul rând să fim mai con­ști­enți”, este con­vins Dumi­tru Alai­ba.