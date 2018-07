VIDEO/ Conferință cu proteste. Susținătorii lui Șor, supărați pe Sandu că le atacă liderul

În timp ce liderii opoziției informau instituțiile de presă despre rezultatele vizitei pe care au avut-o la Strasbourg, mai multe persoane au încercat să intre în sala în care avea loc conferința, iar ulterior au început să scandeze „Jos Maia Sandu”.

Conferința a fost întreruptă la un moment dat de un bărbat care voia să îi transmită un mesaj Maiei Sandu, însă care nu a fost lăsat să intre în sala de conferință. După acest incident, protestatarii au început să scandeze „Jos Maia Sandu”, iar conferința a continuat pe fundalul protestelor.

„Sunt niște oameni care protestează. Sunt supărați cei care îi organizează pe ei și aici probabil vorbim de Partidul Șor. Este evident că atunci când guvernarea de la Chișinău se clatină, cei care sunt susținuți și protejați de către acest regim, își fac griji”, a menționat Maia Sandu.

După încheierea conferinței, una dintre protestare a menționat că a venit singură, în timp ce o altă femeie a declarat că este nemulțumită de faptul că Maia Sandu denigrează Partidul Șor.

„Avem o lună de zile de când o căutăm pe Maia Sandu ca să îi dăm aceste documente. Este o cerere pentru defăimarea liderului nostru Ilan Șor. Am venit și am crezut că vom avea acces să îi înmânăm față de presă aceste documente. Pe poștă spune că nu ajunge. Are foarte mult timp de când prin conferințe și postări îl atacă pe domnul Ilan Șor și acele postări sunt scris în aceste documente”, a spus bărbatul care a încercat să dea buzna în sala de conferințe.

Acum o lună Ilan Șor a anunțat-o pe Maia Sandu că a depus două plângeri la Inspectoratul de Poliție Buiucani. Acesta o acuză pe lidera PAS că îl defăimează deliberat prin intermediul mai multor postări pe Facebook.