VIDEO/ Cine este provocatorul care urmărește reporterii RISE Moldova

Jurnalista RISE Moldova, Liuba Șevciuc, a fost urmărită de un provocator, despre care Ziarul de Gardă a scris în mai multe instanțe. Bărbatul i-a povestit jurnalistei cu lux de amănunte ce a făcut aceasta pe parcursul zilei de 6 septembrie curent, dezvăluind informații veridice despre membrii familiei sale, dar și despre viața ei privată.

RISE Moldova scrie că pe 7 septembrie curent, un bărbat a mers la redacția RISE, unde a cerut să discute cu Liuba Șevciuc pentru a-i oferi o informație. Pentru că jurnalista nu era în redacție, acesta i-a lăsat numărul lui de telefon, iar ulterior a și telefonat-o, cerându-i insistent să se întâlnească, precizând că deține informații importante.

Bărbatul a continuat să insiste și a dat de înțeles că vrea să-i ofere informații despre polițistul Gheorghe Cavcaliuc. Menționăm că Liuba a publicat în acestă primăvară un subiect video despre averea (ne)declarată a lui Gheorghe Cavcaliuc, șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției.

Pe 28 septembrie, jurnaliștii Liuba Șevciuc și Iurie Sanduța s-au întâlnit cu bărbatul în cauză. Acesta s-a prezentat drept agent sub acoperire al Centrului Național Anticorupție, care lucrează însă și pentru alte structuri de forță. Totodată, bărbatul și-a dezvăluit identitatea – Veaceslav Galoi.

În cadrul discuțiilor, Galoi le-a povestit jurnaliștilor RISE mai multe informații despre viața privată a Liubei Șevciuc, precizând că aceasta a fost filată de mai multe persoane.

„Eu în brigada lui (Gheorghe) Cavcaliuc am nimerit…. Eu sunt agent sub acoperire a CNA-ului. Dar ei sunt agenți sub acoperire ai MAI-ului (Ministerul Afacerilor Interne), a DOS-ului (Direcția Operațiuni Speciale a Inspectoratului Național de Investigații). Dvs. personal sunteți în vizor la dânșii. Dvs. (se uită la Liuba), nu altcineva. Din cauza reportajului pe care l-ați dat despre Cavcaliuc. Eu vă spun că și soțul Dvs. care are o firmă vizavi de (locație din Chișinău)…. Ei v-au urmărit pe Dvs. jumătate de an… […] Eu pe Dvs., ei odată m-au rugat frumos, și v-am întâlnit la troleibuzul nr. (x) și v-am dus până la sediu și înapoi. Atât. Dar persoanele acestea pe care vi le-am dat eu… ei permanent ședeau. […] Chiar nu observați că din urma Dvs. de jumătate de an se uită persoanele acestea care v-am trimis fotografia. Și Dvs. nu ați observat niciodată?”

Galoi a mai declarat că Liuba este urmărită pentru a fi denigrată, iar în vizor a fost luată și jurnalista Olga Ceaglei, care a scris despre vilele lui Vladimir Plahotniuc. Bărbatul a precizat că le poate oferi jurnaliștilor mai multe informații, doar că este necesar ca aceștia să semneze un acord de colaborare secret, care a fost însă refuzat de jurnaliștii RISE.

Contactată telefonic, Angela Starinschi, purtător de cuvânt al CNA a declarat că instituția nu are un asemenea agent sub acoperire: „Cândva el a fost denunțător pe unele dosare de corupție. În prezent nu există nicio colaborare”.

Discuția integrală dintre Galoi și jurnaliștii RISE poate fi audiată și citită pe site-ul RISE Moldova.

Cine este Veaceslav Galoi?

Numele lui Galoi a devenit cunoscut la ZdG în 2008, când acesta apărea într-o serie de flagranturi organizate de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC), actualul CNA, fiind persoana care oferea mită. Atunci, „victimele” sale susţineau că au fost ţinta unor provocări şi că Galoi acţiona în favoarea CCCEC.

Tot Galoi a fost cel care, în noiembrie 2016, a provocat transmiterea unei sume de bani din conturile firmelor lui Ilan Şor în cele ale Partidului Acţiune şi Solidaritate, condus de Maia Sandu, pe atunci candidată la funcţia de preşedinte al R. Moldova.

Vea­ce­slav Galoi apa­re şi într-un dosar cu impli­ca­rea unor fun­cţio­na­ri din cadrul Ofi­ci­u­lui Stă­rii Civi­le Unghe­ni. ZdG a rela­tat, în 2008, des­pre acel dosar, care, într-un final, s-a dove­dit a fi o însce­na­re cu par­ti­ci­pa­rea şi impli­ca­rea lui Galoi. Atun­ci, o tână­ră, Dori­na Carap­ce­vs­chi, anga­ja­tă la OSC Unghe­ni, reţi­nu­tă în fla­grant şi decla­ra­tă ulte­ri­or nevi­no­va­tă, a pier­dut sar­ci­na din cau­za şocu­lui la care a fost supu­să.

La sfârşit de mar­tie 2014, Galoi a fost reţi­nut, în fla­grant, în timp ce esto­rca 300 de euro de la un agent eco­no­mic, prezentându-se ca fiind anga­jat al CNA. În iunie 2015 Curtea de Apel Chișinău pronunța o sentință de condamnare pe pe numele lui Galoi și a lui Miha­il Gri­go­raş, fost pro­cu­ror și avo­cat, într-un dosar de escrocherie. Galoi era condamnat la trei ani și 6 luni de detenție cu ispășirea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

Pe numele lui Veaceslav Galoi mai există o sentință de condamnare, pronunțată încă în 2002 de către Judecătoria Călărași. Atunci însă, bărbatul a fost absolvit de pedeapsă prin amnistie.