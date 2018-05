Tinerii din R. Moldova sunt încurajați, cu premii și burse, să înveţe limba germană

Nemţii sprijină instituţiile de învăţământ din R. Moldova cu resurse informaţionale şi burse de studii în Germania, pentru ca moldovenii să devină aşi la limba germană. În R. Moldova circa șapte mii de elevi din 130 de şcoli şi 900 de studenţi din șapte universităţi studiază limba germană.

Germania vrea să promoveze sustenabil interesul pentru limba şi cultura germană pentru a lărgi orizonturile tinerilor din R. Moldova. Elevii şi studenţii moldoveni învaţă limba germană în cadrul unor şcoli cu statut special care fac parte din reţeaua PASCH. Instituţiile de învăţământ beneficiază din partea Germaniei de materiale didactice, echipament, cursuri şi burse pentru învăţători, elevi şi studenţi, scrie într-un comunicat de presă emis de către Ambasada Republicii Federale Germania la Chişinău.

Unde se învaţă limba germană în Moldova

În fiecare an circa 60 de elevi moldoveni participă la testul pentru diploma de limbă germană, care le permite să studieze la o universitate din Germania. Ambasada Germaniei la Chişinău informează că există trei programe de schimb cu Germania pentru elevii din R. Moldova: două la liceul „Mihail Kogâlniceanu” care are parteneriat cu o instituţie din Herrchen şi un program la liceul din satul Copceac din raionul Ştefan Vodă, care are un parteneriat cu şcoala Waldorf din Dinslaken.

Institutul „Goethe” organizează anual cursuri pentru 100 de învăţători de limbă germană. Ambasada Germaniei la Chişinău anunţă că în 7 universităţi peste 900 de studenţi învaţă limba germană. În fiecare an 50 de studenţi cu merite deosebite primesc burse pentru cursuri de vară, studii de licenţă, masterat sau cercetări ştiinţifice. Începând cu anul 1992 au fost acordate 1 mie de burse. Serviciul German de Schimb Academic are un birou la Universitatea de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, care informează despre posibilităţile de studii în Germania.

Pe lângă şcoli şi universităţi Centrul Cultural German „Akzente” propune tuturor celor interesaţi cursuri de limbă germană, iar Sala de lectură germană din incinta Bibliotecii Municipale „B. P. Haşdeu” pune la dispoziţie literatură diversă şi materiale actuale despre Germania.

Sărbătoarea limbii germane în Moldova

În luna mai, la Reşedinţa Ambasadorului Republicii Federale Germania a avut loc Sărbătoarea de vară a limbii germane, unde, la invitaţia ambasadorului Germaniei, Dr. Julia Monar, s-au întâlnit 250 de elevi, studenţi şi învăţători pentru a aduce un omagiu limbii germane. În cadrul evenimentul cei mai buni învăţători de limbă germană au primit certificate, premii şi burse.

Ambasada Germaniei la Chişinău se arată sigură de faptul că interesul pentru limba şi cultura germană constituie un fundament pe care se bazează relaţiile bune şi diverse de 25 de ani cu R. Moldova. Totodată Ambasada Germaniei anunţă despre susţinerea expoziţiei dedicată pictorului Sigmar Polke, care va avea loc la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, începând cu 6 iunie 2018.

Foto: Facebook.com/Deutsche Botschaft Chişinău