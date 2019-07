Televiziunile afiliate lui Vladimir Plahotniuc dezmint informaţia precum că pe acestea a fost pus sechestru

Reprezentanţii trustului din care fac parte televiziunile Publika TV, Prime, Canal 2, Canal 3, dar și posturile de radio: Publika FM și Muz FM, toate afiliate fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, au publicat o declarație comună prin care dezmint faptul că studiourile acestor instituții media ar fi fost puse sub sechestru și că la sediul acestora, de pe strada Ghioceilor 1, ar fi avut loc percheziții.

Potrivit declarației, instituțiile anunță că își desfășoară activitatea în regim normal.

Totodată, în declarație se spune că instituțiile media sus-menționate nu au legătură cu Finpar Ivest, ci doar sediul, unde acestea se află, aparține acestei companii.

„Aflarea clădirii sub un astfel de sechestru nu are cum să afecteze activitatea chiriaşilor, respectiv a instituţiilor media şi a jurnaliştilor din redacţiile situate în interiorul imobilului, pentru că această măsură asiguratorie nu are vreo legătură directă cu instituţiile media PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3 sau cu echipamentele aflate în proprietatea acestor instituţii media”, se menționează în declarația publică.

Trustul media neagă informațiile că la aceste televiziuni ar fi fost efectuate percheziții.

Potrivit RISE Moldova, mai multe proprietăți înregistrate pe Finpar Invest SRL, companie de bază în imperiul imobiliar a lui Vladimir Plahotniuc, au fost sechestrate de procurori în cadrul unui dosar pornit pentru spălare de bani. RISE Moldova a reușit să identifice câteva dintre proprietățile sechestrate. Printre ele se numără hotelul de lux Nobil și studiourile în care activează posturile TV: Prime, Publika, Canal 2 și Canal 3.