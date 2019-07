Târgul Universităților din România revine cu cea de-a VII-a ediție la Chișinău, Bălți și Cahul

În perioada 4-7 iulie, Federația Tinerilor Români de Pretutindeni (FTRP) organizează cea de-a VII-a ediție Târgului Universităților. În cadrul evenimentului voluntarii asociațiilor studențești, a uniunilor de studenți și reprezentanți ai universităților vor informa absolvenții de liceu și de gimnaziu despre posibilitățile de înscriere la studii liceale sau universitare în România.

Evenimentul se va desfășura succesiv în principalele orașe ale țării între 09:00 – 15:00, după cum urmează:

Astfel, absolvenți care doresc să-și continue studiile peste Prut vor avea ocazia să discute cu membrii Federației Tinerilor Români de Pretutindeni, să primească informații utile, sugestii sau chiar alternative pentru a putea beneficia de studii de calitate în România. Astfel, participanții la târg vor putea să afle cum e să fii student în România chiar din prima sursă.

Totodată, fiecare elev interesat va putea discuta și adresa întrebări direct voluntarilor din cele mai importante centre universitare din România și primi ajutorul necesar în legătură cu procesul de admitere, facultăți, oraș, viața de student dar şi oportunități.

Evenimentul face parte din campania de informare și consiliere AdmiteRO care se desfășoară în perioada iulie – octombrie și este organizat cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și Ministerul Românilor de Pretutindeni.

Federația Tinerilor Români de Pretutindeni este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, cea mai importantă entitate de reprezentare a studenților și elevilor etnici Români care își fac studiile în România.